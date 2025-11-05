成型可能な深紫外線透過ガラス、高い拡散効果と安定した配光特性を誇る乳白拡散ガラス、一体成型の両面レンズアレイを展示

株式会社五鈴精工硝子

光学ガラスメーカーである、株式会社五鈴精工硝子（本社：大阪府泉佐野市、代表取締役：西川 貴生、以下五鈴精工硝子）は、光学レンズや光学フィルターなどの光学ガラスの製造・販売を行っております。五鈴精工硝子独自の製造法で生み出された光学ガラス製品は、医療や半導体、航空・宇宙など幅広い分野で採用いただいております。

2025年11月11日(火)よりパシフィコ横浜で開催される“interOpto2025／光とレーザーの科学技術フェア（主催：一般財団法人 光産業技術振興協会／株式会社 オプトロニクス社）”では、「成型加工が可能な深紫外線透過ガラス」や「入射光を均一に拡散できる拡散ガラス」、「金型で成型される貼り合わせを行わない両面レンズアレイ」を出展いたします。

1, 成型可能な深紫外線透過ガラス

【展示内容（一部）】

220～250nmの深紫外の光を透過する特性を有し、また、紫外線への高い耐候性を備えた光学ガラスです。殺菌などの紫外光を活用する装置や機器であるUV殺菌, 医療機器, 分析機器, 露光装置, UV-LEDカバーガラス, 宇宙分野等への活用が期待されます。また、金型を用いた成型が可能であることも本製品の特徴です。

2, 高い拡散効果と安定した配光特性を誇る乳白拡散ガラス「IOPシリーズ」

IHU250H/IHU200 形状各種IOPシリーズ

入射光を均一に拡散し、ランバート光源に近い特性を持つ拡散ガラスです。擦りガラスよりも高い拡散性を有し、本製品の乳白色の色合いはオパールコートによるものではなく、ガラス自身によるものです。特徴として、厚みを変更する事で分光透過率の調整が可能です。マシンビジョン、 LED照明、 観察系の光学用途、分析機器、検査装置、光源装置などの分野での活用が期待されています。

3, 一体成型の両面レンズアレイ

レンズアレイは、均一光向けで通常は2枚使いし、レンズ間の距離や軸の調整が必要です。一方、この一体成型で作り出す両面レンズアレイはその調整が不要です。また、貼り合わせではない為、レーザーのようなハイパワー光源にもご使用いただけます。芯厚のバリエーションは、2mmから最大20mmまで成型が可能で、半導体製造装置、蛍光顕微鏡、プロジェクター、3Dプリンターへ採用いただいております。

一体成型の両面レンズアレイ【展示会について】

イベント名：interOpto2025／光とレーザーの科学技術フェア 紫外線フェア

会期：2025年11月11日（火）～13日（木）

開催時間：10:00 ～ 17:00

会場：パシフィコ横浜 展示ホールC

ブース番号：C-15

主催：一般財団法人 光産業技術振興協会／株式会社 オプトロニクス社

公式サイト：https://www.optronics.co.jp/interopto/

【株式会社五鈴精工硝子について】

五鈴精工硝子は、1905年に創業し120年にわたりガラスと真摯に向き合い続けてきた『光学ガラスメーカー』です。長年にわたる「ガラス溶融」と「ガラス成型」の経験と実績を基に、お客様のニーズに寄り添いながら最適なご提案を行ってまいりました。光学ガラスに関するカスタマイズ製品のご要望や、技術的なご相談にも柔軟に対応いたします。これからも、長年にわたり培ってきた技術力と信頼で、お客様のものづくりを支えてまいります。

紫外・可視・赤外域の各種光学ガラスフィルター光学レンズ