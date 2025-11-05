いいオフィスが動画編集スクールと提携して大分・宮崎・鹿児島にコワーキングスペースをオープン

株式会社いいオフィス

全国47都道府県に約900拠点のワークスペースを展開する株式会社いいオフィス（本社：東京都港区、代表取締役：龍崎 宏 以下、「いいオフィス」）は、宮崎・大分・鹿児島で動画編集スクール「動画CAMP」を展開するperzik株式会社と提携して、九州地方に３拠点のコワーキングスペースをオープンしたことをお知らせいたします。

いいオフィス×動画編集スクールの提携背景・目的

当社はコワーキングスペースやシェアオフィスをはじめとするワークスペースを全国47都道府県で約900拠点展開するとともに、直営店の運営ノウハウを生かして自社開発する店舗DX・省人化システム「E Solution」を各拠点に導入しています。また、全国約17万人の会員様は専用アプリ「いいアプリ」を使うことで、全国のワークスペースを簡単にご利用いただけるプラットフォームを構築しています。

動画編集スクール「動画CAMP」を展開するperzikは、学びの場としてだけでなく、地域のクリエイターやフリーランスが集える「場づくり」にも力を入れています。作業や交流に使える場所を一般開放することで、多様な働き方や地域のつながりを後押ししたいと考え、コワーキングスペースをスタートしました。

今回、いいオフィス会員様向けの快適なワークスペース提供拠点を拡充するとともに、動画CAMP各拠点の集客力強化と省人化による業務負担軽減を実現します。

提携拠点一覧

perzikが手がけるコワーキングスペースは、モニター完備・高速Wi-Fiありの快適な作業空間のため、集中したいときに気軽にご利用いただけます。

フリーランスや在宅ワーカーが気軽に集える、新しい「まちの作業場」としての役割をご提供します。

いいオフィス宮崎 by 動画編集CAMP

住所：宮崎県宮崎市橘通東４丁目７－２８ TOKIWA30ビル 3階D室

アクセス：宮崎駅から徒歩6分

営業時間：9:00-22:00

定休日：なし

https://e-office.space/spaces/kyushu/miyazaki/miyazakishi/miyazaki-by-camp

いいオフィス加治屋町 by 動画編集CAMP

住所：鹿児島県鹿児島市加治屋町１２－１３ 福岡デンタルビル 2F

アクセス：市電 加治屋町駅から徒歩2分、鹿児島中央駅から徒歩8分

営業時間：8:00-22:00

定休日：なし

https://e-office.space/spaces/kyushu/kagoshima/kagoshimashi/kajiyacho-by-camp

いいオフィス大分 by 動画編集CAMP

住所：大分県大分市府内町１丁目４－８ 生野学園ビル 2F

アクセス：大分駅から徒歩5分

営業時間：8:30-21:30

定休日：なし

https://e-office.space/spaces/kyushu/oita/oitashi/oita-by-camp

いいオフィス自社開発の省人化システム「E-Solution」の主な導入メリット

１.集客力の強化

いいオフィスの持つ全国規模の店舗プラットフォームや約17万人規模の会員基盤を活用することで、新規顧客の獲得や認知度向上を実現します。また、予約プランや月額プランなど、地域のニーズに合わせて料金プランをカスタマイズ可能。顧客ニーズを満たす魅力的な店舗づくりからサポートすることで、集客の課題解決をサポートします。

２.省人化による業務負担の軽減

予約管理・決済処理の自動化やスマートロックとAIカメラの連携による入退室管理をはじめとする多機能な省人化システム導入により、無人でも営業できる運営体制を構築します。これにより店舗運営スタッフはより付加価値の高い業務に注力できるようになります。

３.困ったときに相談できる店舗運営者の強い味方

オープン後はいいオフィス本部の運営チームとチャットでコミュニケーションをとれるだけでなく、運営改善や料金プランの見直しなど、運営における相談窓口として活用することも可能。システムのご提供だけでなく、店舗事象者様の持続可能な経営をサポートしています。

いいオフィスが自社開発する省人化システム「E-Solution」の特徴は下記をご覧ください。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=MhPs4BnmbNc ]

いいオフィス会員募集中

私たち、いいオフィスは全国47都道府県で約900拠点と提携し、全店舗使いたい放題のプレミアムパスポートや法人プランを提供しています。

ご利用はアプリをダウンロードいただき、会員登録をお願い致します。ご利用方法やアプリについてのご紹介はこちらの動画をご覧ください。

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=DfFb-5O8bPY ]

いいオフィス加盟店募集～省人化システム『E Solution』を低価格で利用可能～

店舗数No.1の「いいオフィス」が自社開発する省人化運営システム『E Solution』。スマートロックとアプリ、管理画面を連携することで受付・決済・入退室・予約管理を自動化して、無人運営を実現します。さらに、AIカメラと連携を行うことで、遠隔監視も可能。

『E Solution』を導入することによって、売上アップとコスト削減を両立しながら、SEOに強いホームページとアプリに掲載することで認知拡大もサポート。導入後もシステムに関するご質問はもちろん、データやノウハウを共有させていただくことで課題解決をサポートします。

下記よりお気軽にお問合せください。

https://e-office.space/contact

株式会社いいオフィス 企業情報

会社概要

本社：東京都港区南麻布2丁目15番5号

設立日：2018年4月

資本金：501,190,278円（資本準備金含む）

代表者：代表取締役 龍崎 宏

事業内容：コワーキングスペースの運営、貸会議室の運営、アプリの運営＆開発、クラウドソーシング事業、イベント運営

関連リンク

ホームページ：https://e-office.inc/

公式Twitter：https://twitter.com/ii_office

公式Instagram：https://www.instagram.com/iioffice.inc/

公式Facebook：https://www.facebook.com/iioffice11

perzik株式会社 企業情報

会社概要

本社：福岡県久留米市花畑3丁目2-1 くるめくらす花畑901

設立日：2023年7月6日

資本金：5,000,000円

代表者：代表取締役 中村 勇太

関連リンク

ホームページ：https://perzik.co.jp/