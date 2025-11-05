血行に着目した健康意識向上の取り組み

毛細血管スコープ「VITAL SCAN （バイタルスキャン）」販売開始





株式会社MTG（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：松下剛）は、血流に着目した健康意識向上の取り組みとして、パートナー施設等 に向けて指先の毛細血管の様子を観察できるスコープ「VITAL SCAN（バイタルスキャン）」の販売を、11月5日（水）より開始することをお知らせいたします。VITAL SCANの設置により、簡便な方法で毛細血管を観察することができ、普段なかなか見ることができない血行の様子をご自身の目でご確認いただけます。身体の状態への 気づきを得ることで日々の健康意識向上に貢献してまいります。

これまでの取り組み

インテックス大阪にて、株式会社メッセ・デュッセルドルフ・ジャパン（本社: 東京都千代田区、代表取締役社長: 小原暁子）の主催する「はたらく現場の環境展（JIOSH+W） 」（2025年7月16日（水）～19日（土））に出展し、来場者にVITAL SCANをご体験いただきました。ご自身の毛細血管の様子を気軽に観察できる機器として「自分自身の血管をはじめて見た」「血管が見えることで健康状態に興味がもてた」などご好評をいただきました。

VITAL SCANとは

「VITAL SCAN（バイタルスキャン）」とは、指先を観察台にのせるだけで⽑細⾎管の⾎⾏の様⼦を観

察できるスコープです。専⽤アプリを⼿持ちのPC にインストールすれば、シンプルな操作で⽑細⾎管の

様⼦をPC 画⾯に映し出すことができます。⽑細⾎管は、栄養や酸素を全⾝に届けるとともに、余分な⽼

廃物を体外に排出する特別な役割を担っています。その状態を正確に把握することで、⾝体の微細な変化

を的確に読み取ることが期待できます。





VITAL SCAN設置場所※

ReD 渋⾕ヒカリエ ShinQs店

ReD ららぽーと富士見店

※当日の込み具合などによって実施していない日もございます。予めご了承ください。

今後設置ポイントは順次拡大する予定です。

製品情報





【安全上のご注意】[次の注意事項を守って使用してください。事故や感電、発火などのおそれがあります。]●分解や修理、改造などをしないでください。●落とす、ぶつけるなどの衝撃を与えないでください。●水のかかる場所、湿気の多い場所、火気に近い場所、引火性のものに近い場所、高温の場所、直射日光が当たる場所、密閉された場所、ほこりの多い場所に設置しないでください。●小さなお子様の手の届くところやペットの近くに設置しないでください。●コード、ケーブル類を傷つけたり、破損したり、加工したりしないでください。また、重い物を乗せたり、引っ張ったり、無理に曲げたりしないでください。

【使用上のご注意】[本品をご使用の際は下記の内容をよくお読みください。]●オイルなどが本品に付着した場合は、ただちに乾いた柔らかい布で拭き取ってください。オイルなどを付着させたまま放置しておくと、本品が破損したり変色したりするおそれがあります。●アプリのアップデートなどにより、実際のアプリの表示や操作と本書に記載されているアプリの表示や操作が異なる場合があります。