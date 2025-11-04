家族で使える大容量パッケージ『FUWARAKU不織布マスク』が新発売

株式会社医食同源ドットコム

健康食品、食品、衛生用品、化粧品等の製造、販売を行う株式会社医食同源ドットコム（本社：埼⽟県さいたま市、代表取締役：夏目洋司）は、『FUWARAKU不織布マスク』を全国のドラッグストア、ホームセンター、医食同源ドットコム公式通販サイトなどで2025年11月4日より販売開始いたします。

※画像はイメージです。

肌触りのよい不織布素材(※1)＆ふわふわ幅広耳ゴムで心地よい付け心地のFUWARAKU不織布マスクが新登場！大容量なので、ストックしても良し！家族みんな使っても良し！その場で取り出せる手軽さとゴミがでないエコな一括包装です◎

■商品特徴

高機能不織布フィルターで、花粉・黄砂・PM2.5・かぜの季節に(※2)。口元はゆとりが確保される構造で、通気性も◎

・高機能不織布フィルターでしっかりブロック

・上下に広がるオメガ型プリーツ

・やわらかい幅広平ゴムを採用し、耳が痛くなりにくい(※1)

・肌触りの良い不織布素材(※1)で心地よい付け心地

※1…当社製品比

※2…マスクは感染(侵入)を完全に防ぐものではありません。

■商品概要

※画像はイメージです。

名 称：FUWARAKU不織布マスク ふつうサイズ

発売日：2025年11月4日(火)

枚 数：65枚入り

サイズ：約175mm×約95mm

価 格：698円（税抜）

販売先：全国のドラッグストア、ホームセンター、医食同源ドットコム公式通販サイトなど

製品に関するお問い合わせ先：

株式会社医食同源ドットコムコールセンター TEL.0120-362-916

■会社概要

社 名：株式会社医食同源ドットコム

住 所：埼玉県さいたま市南区沼影1丁目10番1号 ラムザタワー7階

代表取締役：夏目洋司

■公式サイト

Official website: https://ishokudogen.co.jp/

Official online shopping：https://www.ishokudogen.com/

Instagram：https://www.instagram.com/isdg_japan/

TikTok：https://www.tiktok.com/@isdg_official

X：https://x.com/isdg_com