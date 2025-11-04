家族で使える大容量パッケージ『FUWARAKU不織布マスク』が新発売

株式会社医食同源ドットコム

　健康食品、食品、衛生用品、化粧品等の製造、販売を行う株式会社医食同源ドットコム（本社：埼⽟県さいたま市、代表取締役：夏目洋司）は、『FUWARAKU不織布マスク』を全国のドラッグストア、ホームセンター、医食同源ドットコム公式通販サイトなどで2025年11月4日より販売開始いたします。





　肌触りのよい不織布素材(※1)＆ふわふわ幅広耳ゴムで心地よい付け心地のFUWARAKU不織布マスクが新登場！大容量なので、ストックしても良し！家族みんな使っても良し！その場で取り出せる手軽さとゴミがでないエコな一括包装です◎


■商品特徴


　高機能不織布フィルターで、花粉・黄砂・PM2.5・かぜの季節に(※2)。口元はゆとりが確保される構造で、通気性も◎



・高機能不織布フィルターでしっかりブロック


・上下に広がるオメガ型プリーツ


・やわらかい幅広平ゴムを採用し、耳が痛くなりにくい(※1)


・肌触りの良い不織布素材(※1)で心地よい付け心地



※1…当社製品比


※2…マスクは感染(侵入)を完全に防ぐものではありません。





■商品概要


名　称：FUWARAKU不織布マスク　ふつうサイズ


発売日：2025年11月4日(火)


枚　数：65枚入り


サイズ：約175mm×約95mm


価　格：698円（税抜）


販売先：全国のドラッグストア、ホームセンター、医食同源ドットコム公式通販サイトなど


製品に関するお問い合わせ先：


株式会社医食同源ドットコムコールセンター　TEL.0120-362-916


■会社概要　


社　名：株式会社医食同源ドットコム


住　所：埼玉県さいたま市南区沼影1丁目10番1号　ラムザタワー7階


　　　　代表取締役：夏目洋司



■公式サイト


Official website: https://ishokudogen.co.jp/


Official online shopping：https://www.ishokudogen.com/


Instagram：https://www.instagram.com/isdg_japan/


TikTok：https://www.tiktok.com/@isdg_official　


X：https://x.com/isdg_com