ソウルが「ビューティー&ウェルネス・ツーリズム」を開始、美容・ウェルビーイング・文化をめぐる厳選ガイド

韓国、ソウル--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- ソウル特別市は、初となる「ビューティー&ウェルネス・ツーリズム 」の厳選リストを発表しました。これは、休息・リフレッシュ・リジュベネーション（Rest、Refreshment、Rejuvenation）の観点から、ソウルが誇る最高の魅力を体験できる100のスポットを掲載したものです。本取り組みは、「健康で美しいソウルの日常」という同市のビジョンを体現しており、都市型ウェルネス観光の主要な世界的拠点としての地位を確立することを目指しています。

世界的なウェルネスのトレンドを反映し、選定された100か所には、ヒーリング瞑想やスパ空間、韓方体験、健康的な地元料理、Kビューティーの名所、そして創造的な文化スポットが含まれています。この初となるリストは、ソウルの伝統的な遺産と現代的で国際的なライフスタイルのユニークな調和を見事に表現しています。

ソウルにおけるウェルネス・ツーリズムとは、ウェルビーイング、幸福、そしてフィットネスを包含し、身体的・精神的・社会的な健康のバランスの取れた体験を促進するものとして定義されています。

伝統・革新・自然が共存する都市

選定された100のスポットでは、多彩で豊かな体験が楽しめます。

・Rested（40か所）：ヒーリングや瞑想体験、自然療法、伝統的な韓方、南山コル韓屋村を含むウェルネス滞在施設など。

・Refreshed（Taste／18か所）：明洞のFuroa Seoulなど、ソウルの食文化をウェルネスの視点から再解釈したグルメスポット。

・Rejuvenated（Style／42か所）：美とストリートカルチャーが融合するルーフトップ拠点「L7明洞バイロッテ」など、Kビューティー、スパ、デザイン、文化を体験できるスポット。

専門家の見解

ビューティー&ウェルネス・ツーリズム開発委員会の委員長であり、ポラリス・アドバイザーの最高経営責任者（CEO）であるハン・イギョンは次のように述べています。「ソウルの多様なウェルネスの風景は、この都市のアイデンティティを映し出すとともに、アジアのウェルネス観光をリードする可能性を示しています。伝統と革新をつなぐ新たな国際的パートナーシップの構築を楽しみにしています。」

ハンは、マリオット、ヒルトン、スターウッドで20年以上にわたる国際的なホスピタリティ業界の経験を持ち、「グローバル・ウェルネス・インスティテュート」のアンバサダーおよび「グローバル・ウェルネス・カンファレンス（シナジー）」のアドバイザーを務めています。

ビューティー&ウェルネス・ツーリズム

この発表は、ソウルの歴史的中心地である中区で開催されるビューティー&ウェルネス・ツーリズム（10月30日～11月5日）と同時期に行われました。この1週間にわたるフェスティバルでは、静寂な寺院や韓屋（ハノク）から、現代的なホテルやギャラリーに至るまで、34の代表的な会場でウェルネス体験や文化イベント、没入型プログラムが展開されます。参加者は、進化を続けるソウルのウェルネス・ライフスタイルを存分に味わうことができます。

ソウル市観光体育局の局長であるク・ジョンウォン氏は次のように強調しました。「2026年4月に施行される『ヒーリング観光振興法（Healing Tourism Promotion Act）』に合わせ、ソウルは国内外の観光客に向けて、独自の都市型ヒーリングツーリズム・ブランドを積極的に推進していきます。急成長するグローバルウェルネス市場において、私たちは、ソウル特有の都市型ビューティー&ウェルネスモデルを発信し、韓国のホリスティックな癒しとウェルビーイングを体現する新たなナショナルブランドとして確立することを目指しています。」

確かな実績

2024年の「ビューティー&ウェルネス・ツーリズム」には、延べ188,354人（オフライン93,166人、オンライン95,188人）が参加し、国内外のメディア報道を通じて合計63万件を超えるプロモーションリーチを達成しました。

