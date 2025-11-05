SPM International、ISO準拠の振動トレーニングおよび認定のための新たなグローバルセンター「SPM Academy Inc.」を設立

スウェーデン、ストレングネース&フロリダ州フォートマイヤーズ--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- 状態監視の世界的リーダーであるSPM Instrumentは、産業界に信頼性と性能を確保するための知識とツールを提供するという使命において、次なる一歩を踏み出しました。米国に拠点を置くSPM Academy Inc.は、振動トレーニングおよび認定の世界的な拠点として機能し、あらゆる業界における産業の信頼性に関する専門知識を強化します。

SPM Instrumentノースアメリカの最高経営責任者（CEO）であるビル・パーティピロの指揮のもと、同アカデミーは、学習を通じたイノベーションと顧客支援というSPMの長年の伝統を基盤としています。

「新たなグローバル研修センターでは、保全や信頼性の専門家が、母国語で、そして自分に合ったプラットフォームや場所で、双方向型の高品質な教材を使ってスキルを磨くための機会を得ることができます」とパーティピロは述べています。

SPM Academyは、実践的な演習、シミュレーター、実際の事例研究を組み合わせ、ダイナミックな学習体験を提供します。トレーニングおよび認定は、ISO/IEC 17024、ISO 18436-1、ISO 18436-2に準拠しています。また、SPM Academy認定センターは現在、米国適合性認定機関（ANSI National Accreditation Board）の認定取得を申請中です。この認定により、認証が独立した国際的に認められた基準を満たしていることが保証されます。

振動診断カテゴリーIVの認定を持つクリスター・ラーションとデニス・スワンポールがコースの開発と指導を担当し、豊富な業界知識を授業に提供します。

2025年11月に開講するSPM Academy Inc.は、英語、スペイン語、スウェーデン語による講座を提供し、教室での対面授業、オンライン、または現地での受講が可能です。最初のプログラムである振動分析カテゴリーIとカテゴリーIIは2026年1月1日に開講し、その後カテゴリーIIIとカテゴリーIVが開講予定です。各コースの終了時には、同アカデミーの認定センターが公正に実施するISO 18436-2認証試験（任意）を受験することができます。コース詳細は spmacademy.com でご覧いただけます。

SPM Academyはまた、世界各国の独立系トレーニングセンターに対し、提携および認定に関する機会を検討するよう呼びかけています（連絡先： info@spmacademy.com ）。

SPM Academyは単なるトレーニング提供機関ではなく、保全と信頼性の専門スキル向上に取り組むグローバルコミュニティを象徴しており、将来の状態監視の課題に対応できる産業専門家を育成します。

SPM Internationalについて

1970年に設立され、スウェーデンのストレングネースに本社を置くSPM Internationalは、産業界の信頼性、性能、そして持続可能性の向上を支援する高度な状態監視およびプロセス最適化ソリューションを開発・提供しています。特許技術、自社の研究開発および生産体制を備えるSPMグループ各社とそのパートナーは、プロセス産業および重工業向けに、状態基準保全（CBM）の包括的なシステムを世界規模で提供しています。グループの新たな組織であるSPM Academy Inc.は、世界中の保全および信頼性の専門家に対しISO認定の振動解析トレーニングを提供することで、この使命をさらに拡大しています。

Contacts

Media contacts

Europe: Josefin Lindberg Roug, SPM International - info@spminstrument.se | +46 152 225 00

North America: Anna Aranha, SPM Academy Inc. - info@spmacademy.com | 1-239-508-1200

