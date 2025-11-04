【お好み焼本舗】50名様にアプリクーポンが当たる！期間限定メニュー「復刻祭」販売記念キャンペーン開催

株式会社物語コーポレーション

株式会社物語コーポレーション(本社:愛知県豊橋市/代表取締役社長:加藤 央之)が、全国20店舗展開中の『お好み焼本舗』(以下、おこほん)は、創業20周年を迎え、懐かしの商品を「復刻祭」として期間限定で販売いたします。これを記念して、本日より公式Xにて「お好み焼本舗アプリクーポン1,000円分」が、抽選で50名様に当たるプレゼントキャンペーンを開催いたします。

プレゼントキャンペーンについて

■参加方法

・おこほん公式X(旧Twitter)アカウント「@okohon_official」をフォロー

・期間中に投稿される本キャンペーン該当ポストをリポスト

https://x.com/okohon_official/status/1985633953475412476

■開催期間

2025年11月4日(火)～2025年11月10日(月)

■プレゼント内容

抽選で合計50名様に「お好み焼本舗アプリクーポン1,000円分」をプレゼント

■抽選・当選発表について

厳正な抽選のうえ、当選者を決定いたします。当選者には本キャンペーン期間終了後、１週間ほどで公式Xのダイレクトメッセージにて当選の旨と送付先ご入力フォームをご案内いたします。

※期日までにご入力いただけない場合、当選は無効となりますのでご注意ください

◼️配布時期

クーポンの配布は2025年月11月中旬頃を予定しております

※当選者の方には「おこほん公式アプリ」上にてクーポンを付与いたします

■注意事項

・本キャンペーン内容や賞品は予告なく変更となる場合がございます

・当選の権利及び賞品は、第三者へ譲渡・換金・転売・その他処分行為は禁止させていただきます

・次の場合には当選が無効となるため、ご注意ください

※期日までに入力フォーム内に必要項目が入力されなかった場合

※その他運営が不適切と判断した場合

『お好み焼本舗』について

お好み焼きと串カツを始め、鉄板焼き(ステーキ・海鮮等)やバラエティ豊かな一品料理が食べ放題でお楽しみいただけます。

看板商品の「超贅沢玉」は豊富な具材で仕上げたお好み焼きで、注文をいただいてからスタッフが特注の極厚鉄板で焼き上げてご提供しています。

串カツは、温度と揚げ時間にこだわり、サクサクの食感が人気です。選べるコースは3種類、リーズナブルで人気の「お手軽コース」(2,090円/税込2,299円)、「超贅沢玉」に串カツ、もんじゃ、鉄板焼きやデザートの種類が増える「おこほんコース」(2,690円/税込2,959円)、「厚切熟成 リブロースステーキ極」を含むステーキ・鉄板すき焼き・鉄板焼きしゃぶ、海鮮など約100品の豊富なメニューの「プレミアムステーキコース」(3,690円/税込4,059円)をご用意しております。また、ドリンクバー近くにある綿菓子機やかき氷機は自由にご利用いただくことができ、特にお子さまからの人気を得ています。学生からファミリー、少人数から大人数の宴会まで幅広いシーンでご利用いただけます。

※一部設置していない店舗もございます

■おこほんWEBページ：https://www.okonomiyaki-honpo.jp/

■おこほん公式X(旧Twitter)：https://twitter.com/okohon_official

■おこほん公式Instagram：https://www.instagram.com/okonomiyaki_honpo_official/

■おこほん公式Facebook：https://www.facebook.com/okonomiyakihonpo/

「お好み焼本舗公式アプリ」について

アプリ限定の特典や、貯めた来店スタンプでクーポンがゲットできるお得なアプリです。季節ごとに変わる期間限定メニューのご紹介や、現在地の近くにある店舗の検索や予約をしていただけます。

ダウンロード：

＜App Store＞ https://apple.co/3eyT8F2

＜Google Play＞ https://bit.ly/2Nu8A9h

物語コーポレーションについて

代表者：代表取締役社長 加藤 央之

創業：1949年12月

設立：1969年９月

所在地：愛知県豊橋市西岩田５丁目７-11

資本金：59億円(2025年6月30日現在)

売上高：1,239億円(2025年６月期)

※グループ店舗売上高 約1,765億円(2025年６月期)

事業内容：外食事業の運営及びフランチャイズチェーン展開

ブランド：焼肉きんぐ/丸源ラーメン/二代目丸源/熟成醤油ラーメン きゃべとん/寿司・しゃぶしゃぶ ゆず庵/お好み焼本舗/魚貝三昧 げん屋/しゃぶとかに 源氏総本店/熟成焼肉 肉源/牛たん大好き 焼肉はっぴぃ/焼きたてのかるび 他

出店状況：国内763店舗(うち直営510店舗、FC253店舗)、海外74店舗(2025年９月30日現在)



企業サイト:https://www.monogatari.co.jp/