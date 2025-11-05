SLB、エネルギー産業向けに画期的なエージェント型AIの新技術を発表

アラブ首長国連邦、アブダビ--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- グローバルエネルギーテクノロジー企業であるSLB（NYSE: SLB）は、上流エネルギー分野を変革するために特別に設計されたエージェント型AIアシスタント「Tela™」を発表しました。Telaはエージェント型AIを活用することで、プロセスを自動化するだけでなく、ワークフローを変革し、業務におけるより優れた成果を促進します。TelaはSLBのアプリケーションおよびプラットフォームに組み込まれ、ユーザーはシンプルな対話型インターフェースを通じて操作を行います。このアプローチにより、エージェント型AIは積極的な協力者として機能し、スタッフの生産性と効率性を大幅に向上します。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。：https://www.businesswire.com/news/home/20251103649377/ja/

Telaは、観察、計画、生成、実行、学習という一般的な5段階のエージェント型AIループに沿って機能します。これにより、Tela内のエージェントは取り巻く環境と積極的にインタラクトし、新しいデータに適応し、継続的に成果を向上させることができます。坑井検層データの解釈や掘削問題の予測、さらに装置パフォーマンスの最適化など、どのような用途であっても、Telaエージェントは人間と協力し、あるいは自律的に作業を行うことで、より迅速かつスマートな意思決定を可能にします。

SLBのデジタル＆インテグレーション担当プレジデントであるラケシュ・ジャギは、「Telaのようなテクノロジーは、地下探査から操業に至るまで、AIがエネルギー産業を支援する方法におけるパラダイムシフトを象徴するものです。今日、エネルギー業界は、人員削減と技術的な複雑性の増大という二重の課題に直面していますが、Telaはこの両方に対処できます。Telaは単にタスクを自動化するだけでなく、目標を理解し、意思決定を行い、行動を起こすことができます。これは、100年にわたる専門分野における科学と最先端のデジタルテクノロジーが融合したもので、人間の創造性を増幅させるとともに、仕​​事のやり方を根本的に変革するものです」と述べています。

エネルギー業界向けに特化して開発され、SLBのLumi™データおよびAIプラットフォームを基盤とするTelaは、大規模言語モデル（LLM）とドメイン基盤モデル（DFM）を活用したエージェント型AIにより、ドメイン固有のコンテキストを理解し、インサイトを生成し、観察された結果に基づきワークフローをリアルタイムで適応させます。Lumiのエージェント型フレームワークにより、顧客は独自のTelaエージェントを構築・管理したり、パートナーが開発したソリューションを統合したり、運用上の優先事項に合わせて機能をカスタマイズしたりすることができます。

ジャギはさらに、「エージェント型AIの真のポテンシャルは、より高速なワークフローだけではありません。システム全体を把握し、次に何が起こるかを予測し、自信を持って行動し、プロセスを通して学習しつつ、企業レベルでより優れた成果を実現するためにワークフローを変革できる能力にあります。石油・ガス業界にとって、これはエネルギーに関するイノベーションをリードし、よりスマートな意思決定を促進し、業界の未来を積極的に形作っていくことを意味します」と述べています。

Telaは、SLBのプラットフォームならびにソフトウェアアプリケーション全体で利用可能で、クラウドまたはオンプレミス環境に導入できます。

詳細は、slb.com/Telaをご覧ください。

SLBについて

SLB（NYSE：SLB）は、バランスのとれた地球のためのエネルギー革新を推進する世界的なテクノロジー企業です。世界100か国以上で事業を展開し、その約2倍の国籍の従業員を擁する当社は、石油・ガスの革新、大規模なデジタルの提供、産業の脱炭素化、エネルギー転換を加速する新たなエネルギーシステムの開発と拡大に日々取り組んでいます。詳細については、 slb.com をご覧ください。

将来の見通しに関する記述についての注意事項

本プレスリリースには、米国連邦証券法の意味における「将来予想に関する記述」すなわち、過去の出来事ではなく将来に関する記述が含まれています。このような記述には、多くの場合、「予想する」「可能性がある」「できる」「推定する」「意図する」「予期する」「するつもりだ」「潜在的」「予測する」といった用語やこれに類似した用語が含まれています。将来予想に関する記述は、程度の差はあれ、不確実な事項に関するものです。これには例えば、SLBの新技術やパートナーシップの展開または予期される利益に関する予想や期待、持続可能性や環境問題に関する目標、計画、予測についての記述、エネルギー転換や地球規模の気候変動に関する予想や期待、業務手順や技術の改善が含まれます。これらの記述は、リスクや不確実性の影響を受けます。これらのリスクや不確実性には、炭素排出量の実質マイナス目標の未達、SLBの戦略／イニシアチブ／パートナーシップで意図した利益の実現不能、環境問題に対処するための立法・規制上のイニシアチブ（地球規模の気候変動の影響に対処するためのイニシアチブを含む）、規制上の承認・許可の時期や取得、米国証券取引委員会に提出・提供されたSLBの最新のフォーム10-K、10-Q、8-Kで詳述されているその他のリスクや不確実性などが含まれますが、これらに限定されません。これらのリスクや不確実性の1つまたは複数あるいは他のリスクや不確実性が実際に起こった場合（またはこのような状況の変化の結果）、あるいは基礎となる前提が誤りであった場合、実際の結果は将来予想に関する当社の記述に示されたものと大きく異なるものになる場合があります。将来予想に関する記述は、このプレスリリースを発表した時点での記述であり、SLBは、新しい情報、将来の出来事などが発生した場合でも、これらの記述を更新して公開したり改訂したりする意図はなく、その義務を負いません。

