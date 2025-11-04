【シルバーバックス・プリンシパルグループ】株式会社データ・ファー・イースト社｜社外取締役就任のお知らせ｜サービス品質向上と提供体制強化を目指し、池田 守氏を招聘

株式会社シルバーバックス・プリンシパル左）株式会社データ・ファー・イースト社 代表取締役 向井隆昭、右）社外取締役 池田 守氏

シルバーバックス・プリンシパルグループである株式会社データ・ファー・イースト社（本社：大阪府大阪市北区、代表取締役：向井 隆昭、以下「当社」）は、2025年11月1日をもって、新たに 池田 守（いけだ まもる）氏を社外取締役として選任することをお知らせいたします。

就任の背景と目的

当社は、会計経理アウトソーシングを柱にバックオフィスのトータルアウトソーシングを展開する企業として、事業の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を目指しております。



この度の池田氏の社外取締役就任は、経営の透明性・客観性を一層高め、コーポレート・ガバナンス体制を強化すること、柱である会計経理アウトソーシングの更なる品質向上を目的としております。池田氏の公認会計士としての豊富な経験と高い見識に基づく客観的な視点からの助言・監督をいただくことにより、当社サービス品質の向上と更なる企業成長を図ってまいります。

新任社外取締役 池田 守氏の略歴

新任社外取締役 池田 守氏

氏 名 池田 守（いけだ まもる）

【略 歴】

2003年 関西大学商学部 卒業

2005年 大阪中央会計事務所 入所

2007年 あずさ監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人) 入社

2013年 日本商業開発株式会社(現 地主株式会社) 入社

2023年 池田守公認会計士・税理士事務所を開業

2025年 池田守社会保険労務士事務所を開業

公認会計士、税理士、社会保険労務士、宅地建物取引士として豊富な実務経験を有する。

株式会社データ・ファー・イースト 代表取締役 向井隆昭のコメント

この度、池田 守 氏を当社の社外取締役としてお迎えできることを大変嬉しく思います。

当社が今後、経理や会計といった分野で更なる飛躍を遂げるためには、AIを活用した業務効率化だけでなく、AIの結果に活用すべくナレッジやノウハウ、お客様の特性や文化といったデータの共有と、その信頼が不可欠です。

池田氏の会計および企業税務に関する卓越した知見は、当社のサービス品質強化だけでなくガバナンスの強化にも大きく貢献していただけるものと確信しております。新たな視点での助言をいただきながら、全社一丸となって企業価値の向上に邁進してまいります。

2025年11月1日以降の取締役体制

代表取締役 向井 隆昭

取締役 日野 洋一

取締役 森口 真有美

社外取締役 池田 守 （新任）

【株式会社データ・ファー・イースト社について】

当社は「BY YOUR SIDE」をステートメントに掲げ、全ての中小企業が強くあり続ける日本のために事業を展開しています。バックオフィス業務を『人』から『仕組み』に変えて、企業が抱える業務の課題やコストの問題をAI・RPA・クラウド技術、そしてフィジカルを駆使して解決するプロフェッショナルアウトソーサーです。

会社名：株式会社データ・ファー・イースト社

所在地：大阪府大阪市北区曽根崎新地1-13-22

代表者：代表取締役 向井 隆昭

事業内容：経理アウトソーシングを中心としたバックオフィスアウトソーシング・人材派遣・人材紹介など

公式HP :https://dfe.jp

【会社概要】

株式会社データ・ファー・イースト社

所在地：〒530-0002

大阪府大阪市北区曽根崎新地1-13-22 13階

代表取締役：向井 隆昭

担当：広報部

TEL：050-1749-6333

URL：https://dfe.jp

E-mail：contact@dfe-jp.com