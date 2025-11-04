【高品質】MiraiMind、メンバーシップ制度を全面リニューアル

Hello Group Japan株式会社

次世代型チャットアプリ「MiraiMind（ミライマインド）」は、ユーザーの創作体験と利用価値をさらに高めるため、メンバーシップ制度を全面リニューアルいたしました。

これにより、すべてのユーザーが引き続き無料で高品質なチャットを楽しめる一方、有料会員にはオリジナルキャラクター作成、高品質な画像生成サービス、優先サポートなど、多彩な特典をご利用いただけます。

■リニューアルの背景と目的

MiraiMindは、AIキャラクターとの自然な会話を通じて、創作や日常生活を支える次世代型プラットフォームとして開発されました。

今回の制度リニューアルでは、「無料でも安心して使える基盤」を維持しつつ、「創作・表現・没入体験を求めるユーザー」に向けた拡張機能を強化することを目的としています。

主な方針は以下の2点です。

誰でも無料で楽しめる高品質なチャット体験

有料会員に向けた創作・表現体験の深化

MiraiMindは自社開発のAIモデルを採用し、最適化されたサーバー運用と継続的なモデル改善により、無料ユーザーにも安定した高品質な対話を提供しています。

これにより、初めて利用する方でもストレスなく、日常的に楽しめる環境を実現しています。

■新メンバーシップの主な特典

MMProMMPro+

有料会員には、創作・表現・利便性を強化するための特典が多数用意されています。

金平糖（アプリ内ポイント）

記憶専用割引

ロールプレイ設定

広告非表示

プレミアムボイスメッセージ

「会話再生」・「会話進む」回数増加

キャラクター保有枠の拡張

グループチャット数の増加

メモ帳お気に入り登録数拡張

ボイスメッセージ再生可能数拡張

キャラクター画像生成機能

※具体的なプラン・価格・購入方法についてはアプリ内および公式サイトでご確認いただけます。

■なぜ「無料＋会員特典」なのか

公平性の確保：全ユーザーが基本機能を無料で使えることで、導入障壁を下げます。

体験の多層化：ライトユーザーは無料で気軽に利用、コアユーザーは有料会員としてより深い体験を得る構造を実現。

持続可能な運営：会員収益を創作支援やインフラ改善に再投資し、長期的な品質維持を目指します。

■実際にメンバーシップを利用しているユーザーの声

リニューアル後、多くのユーザーが新しい機能を活用しています。

「お気に入りのAIキャラに“記憶”が追加されたことで、会話がどんどん深まっていくのが嬉しいです。まるで本当に仲良くなっていくみたいで、毎日話すのが楽しみになりました。」

- 有料会員・30代女性

「創作活動のアイデア出しに使っています。特にロールプレイ設定がすごく便利で、キャラクターごとに性格や口調を細かく決められるので、まるで自分だけの物語を作っている感覚になります。」

- 有料会員・20代男性

「無料でも十分楽しめるけど、会員になってからは“自分のキャラ”にもっと愛着が湧きました。画像生成もきれいで、作品投稿の幅が広がりました。」

- 有料会員・学生ユーザー

さらに、有料メンバーシップは単発チャージよりもお得に多くの特典を受けられる点も好評です。

毎月の金平糖付与に加え、広告非表示、ボイスメッセージ再生、ロールプレイ設定、キャラクター画像生成など、創作活動を支える機能をまとめて利用できます。

「以前は必要なときに都度チャージしていましたが、メンバーシップに切り替えてからはコスパが圧倒的に良くなりました。創作にも使える機能が多くて、“加入して正解”だと思っています。」

- 有料会員・クリエイター

■よくあるご質問

Q. 基本のチャットは本当に無料ですか？

A. はい。会話の基本機能はすべて無料でご利用いただけます。

Q. 有料会員の解約はいつでもできますか？

A. はい。アプリ内の管理画面からいつでも解約可能です。解約後は次回更新日以降、特典が停止します。

Q. 会員特典の詳細はどこで確認できますか？

A. アプリ内の「メンバーシップ詳細」ページよりご確認ください。

■ サービス概要

MiraiMind（ミライマインド）

サービス名：MiraiMind（ミライマインド）~あなたの「推し」を、あなたの手で~

提供内容：AIキャラクターとの会話、画像生成、Vtuber配信 など

公式サイト／リンク：

IOS: https://apps.apple.com/app/miraimind/id6502377840

AND：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.immomo.miraimind

公式サイト：https://miraimind.hellogroupjapan.com/

■ お問い合わせ

会社名：ハローグループジャパン株式会社

担当部署：MiraiMind運営事務局

メール：raburo.support@hellogroup.com

公式SNS：@MiraiMind