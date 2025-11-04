西日本がん研究機構（WJOG）とアンター株式会社、業務提携契約を締結

アンター株式会社

認定特定非営利活動法人 西日本がん研究機構（WJOG、所在地：大阪府大阪市、理事長：山本 信之）とアンター株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：中山 俊）は、このたび業務委託契約を締結し、若手医師の臨床試験参画を後押しする取り組みを共に開始いたします。

第一弾として「Antaa Slide（https://slide.antaa.jp）」上に WJOG特集ページ を11月4日から開設、「キャリア体験談」や「若手医師のための臨床試験立案のための模擬演習プラン(BootCamp)」での学びを共有します。国内最大規模のスライド共有コミュニティを基盤に、臨床現場からよりよいがん診療の実現を支える人材育成の第一歩を踏み出します。

背景

がん領域における臨床試験は、新しい治療を患者さんに届けるための重要なステップです。一方で、以下のような課題が指摘されています。

- 「専門家だけの特別な仕事」と受け止められることがある- 日常診療との両立が難しいとの声がある- 若手医師が参画しづらいキャリア構造が存在する

WJOGは1991年の設立以来、肺がんをはじめ消化器・乳がんへ対象を拡大し、多施設共同臨床試験を推進してきました。2025年8月時点で42種類の試験を実施、387施設、医師を中心とした931名の会員が参加しています。さらに臓器別に活動している若手会は、40代までの若手医師の集まり（呼吸器グループ「WING」、消化器グループ「FLAG」、乳腺グループ「BRIGHT」）を通じて次世代育成にも注力しています。

今回、WJOGとアンターは、「臨床試験は特別な誰かの仕事ではなく、日常診療から始まる取り組みである」 というコンセプトを掲げ、若手医師が臨床試験に触れ、参加するための新しい仕組みを立ち上げます。

※Antaa Slideの実際の画面取り組み内容- WJOG特集ページの開設（2025年11月4日より）Antaa Slide上にWJOG特集ページ（https://slide.antaa.jp/special/wjog）を設置し、臨床試験に関わる知識や経験を日常診療の延長で学べる環境を提供します。※WJOG特集ページのTOP画像- キャリア体験・研修内容の共有「なぜ臨床試験に携わったのか」といった医師の体験談や、BootCampでの学びをスライド形式で公開します。- 学習の循環づくり学習プラットフォームとしての利用者の反応を取り入れ、より実践的で役立つ次のコンテンツへつなげる循環型の仕組みを導入します。- 将来の展開呼吸器・消化器・乳腺の各グループごとに特集を展開し、分野横断的に若手医師の臨床試験参画を後押ししていきます。今後について

本提携は「情報発信」にとどまらず、「共創による課題解決」を目指しています。

WJOGとアンターは本提携によって、臨床現場の医師が自ら学び、仲間とつながりながら担い手となる環境を整え、若手医師のキャリア形成と臨床試験参画を持続的に促進してまいります。

<団体概要>- 認定特定非営利活動法人 西日本がん研究機構（West Japan Oncology Group： WJOG）認定NPO法人。1991年、任意団体として設立。2000年12月にNPO法人の認証。多施設共同臨床試験を通じてがん診療の進展を目指しています。2025年8月現在、試験42、施設387件、会員931名。臨床試験の実施の他、市民公開講座等の市民啓発活動や医療者に対する教育活動も展開しています。所在地：大阪府大阪市浪速区元町1-5-7 ナンバプラザビル3F- アンター株式会社（Antaa Inc.）「医療をつなぎ、いのちをつなぐ」をミッションに、「Antaa Slide」、「Antaa QA」、「Antaa Channel」など、知識と経験を共有する医師向け学習プラットフォームを展開しています。所在地：東京都港区芝大門2-5-5 住友芝大門ビル

お問い合わせ：https://corp.antaa.jp/contact（アンター株式会社 広報担当）