「S-FIRE　『龍が如く８外伝 Pirates in Hawaii』フィギュア　キャプテン真島（真島吾朗）」あみあみ含む一部流通より予約受付中！

写真拡大 (全16枚)

大網株式会社


ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、セガ フェイブのホビーブランド「S-FIRE」より、「『龍が如く８外伝 Pirates in Hawaii』　フィギュア　キャプテン真島（真島吾朗）」を現在、あみあみ含む一部流通限定でご予約受付中です。



製品ページはこちら：


●『龍が如く８外伝 Pirates in Hawaii』　フィギュア　キャプテン真島（真島吾朗）(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-192558&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


■あみあみ実店舗サイト


https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)


■『龍が如く８外伝 Pirates in Hawaii』　フィギュア　キャプテン真島（真島吾朗）




【製品情報】


□参考価格：22,000円(税込)


□発売日：2026年9月予定


□ブランド：S-FIRE


【スケール】1/7


【サイズ】全高約260mm


【素材】PVC、ABS



原型制作：株式会社ピンポイント


彩色：アンドウケンジ×株式会社ピンポイント



※こちらの商品は「あみあみ」含む一部流通限定での取り扱いとなります。




























※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。



製品ページはこちら：


●『龍が如く８外伝 Pirates in Hawaii』　フィギュア　キャプテン真島（真島吾朗）(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-192558&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



(C)SEGA



【店舗情報】


■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


■あみあみ実店舗サイト


https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)