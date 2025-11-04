「S-FIRE 『龍が如く８外伝 Pirates in Hawaii』フィギュア キャプテン真島（真島吾朗）」あみあみ含む一部流通より予約受付中！
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、セガ フェイブのホビーブランド「S-FIRE」より、「『龍が如く８外伝 Pirates in Hawaii』 フィギュア キャプテン真島（真島吾朗）」を現在、あみあみ含む一部流通限定でご予約受付中です。
製品ページはこちら：
●『龍が如く８外伝 Pirates in Hawaii』 フィギュア キャプテン真島（真島吾朗）(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-192558&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)
■『龍が如く８外伝 Pirates in Hawaii』 フィギュア キャプテン真島（真島吾朗）
【製品情報】
□参考価格：22,000円(税込)
□発売日：2026年9月予定
□ブランド：S-FIRE
【スケール】1/7
【サイズ】全高約260mm
【素材】PVC、ABS
原型制作：株式会社ピンポイント
彩色：アンドウケンジ×株式会社ピンポイント
※こちらの商品は「あみあみ」含む一部流通限定での取り扱いとなります。
※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。
(C)SEGA
【店舗情報】
