アンケートにご回答いただいた方から抽選でAmazonギフトカード1万円分などをプレゼント！「CREATIVE VILLAGE」秋のプレゼントキャンペーン’25がスタート!!

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（以下C&R社）が運営するクリエイターのための情報サイト「CREATIVE VILLAGE」は、アンケートにご回答いただいた方から抽選でAmazonギフトカードなどをプレゼントする「秋のプレゼントキャンペーン'25」を11月4日（火）よりスタートしました。





▼本キャンペーンの詳細はこちらからhttps://www.creativevillage.ne.jp/category/news/notices/167514/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/news/notices/167514/?rls)【CREATIVE VILLAGE とは】“クリエイターの生涯価値の向上”を目的に、仕事に関する情報や求人、スキルアップにつながるコラムやトップクリエイターのインタビューなど、クリエイティブ業界に関する情報を日々発信する、クリエイターのための情報サイトです。「プロフェッショナル×つながる×メディア」をテーマに、映像、ゲーム、Webなど、さまざまな業界で活躍するクリエイターと企業・団体、同業種あるいは異業種のクリエイター同士など、多様なつながりを生み出すポータルメディアをめざしています。▼CREATIVE VILLAGEはこちらからhttps://www.creativevillage.ne.jp/(https://www.creativevillage.ne.jp/?rls)▼アプリのダウンロードはこちらからiOS：https://apple.co/3qLDNbTAndroid：https://bit.ly/3dkO2AS▼CREATIVE VILLAGE LINE公式アカウントhttps://lin.ee/FKRfGeL

CREATIVE VILLAGE「秋のプレゼントキャンペーン'25」 概要

■応募期間

2025年11月4日（火）～12月1日（月）23：59まで



■応募方法

応募フォームに必要事項をご入力いただき、お申し込みください。

https://www.creativevillage.ne.jp/category/news/notices/167514/



■プレゼント内容

Amazonギフトカード・・・1万円分 / 3名様

・本キャンペーンは株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）による提供です。 本キャンペーンについてのお問い合わせは Amazon ではお受けしておりません。C&R社 サポート窓口(https://go.creativevillage.ne.jp/l/924692/2022-06-21/stj7c)までお願いします。

・Amazon、Amazon.co.jp およびそれらのロゴは Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。



47都道府県お取り寄せグルメカード・・・3名様

・47都道府県の美味しいものを集めました。

各都道府県が誇る地元の一皿からお好きなものを交換いただけます。

▼交換可能な賞品の詳細はこちらから

https://www.giftcardmallexchange.com/user/giftcard/215

※画像はイメージです。



■当選結果発表

応募期間終了後、2026年1月末日までに、当選者の方にのみC&R社からプレゼントのご連絡をします。

・Amazonギフトカードは、ギフトカードコードをメールにてお送りします。

・47都道府県お取り寄せグルメカードは、デジタルチケットをメールにてお送りします。



【注意事項】

・本キャンペーンについて1名につき1回までの応募を有効とします。二重応募された場合は最新の応募データを1回として有効とします。

・ご応募内容がキャンペーン主旨に沿っているかどうかに関わらず、運営側で不適切と判断したご応募について、当選のご連絡前後を問わず、抽選対象外、または当選無効等の措置をとらせていただく場合がございます。

<例>

・同一人物のいたずらによる複数回応募だと運営側で判断した場合。

・氏名/メールアドレス/電話番号/同一家族名義 等 情報が一部異なる、または類似。

・架空の個人情報（氏名、電話番号、メールアドレス）ならびに他人の個人情報を許可なく使用した場合。※詐欺行為となる場合があります。

・その他、上記以外で運営側で不適切と判断した場合。

・当選については、当選者のみにメールにてご連絡いたします。抽選結果に関するお問い合わせにはお答えできかねますので、あらかじめご了承ください。

・インターネット通信料、接続料およびご応募の際に発生する費用につきましては、応募者様のご負担とさせていただきます。

・キャンペーンの募集は、応募状況やその他の理由により、事前告知なく中止または期間や条件の変更を行う場合がございます。あらかじめご了承ください。





▼本キャンペーンの詳細はこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/news/notices/167514/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/news/notices/167514/?rls)





【本キャンペーンに関するお問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社 サポート窓口

https://go.creativevillage.ne.jp/l/924692/2022-06-21/stj7c(https://go.creativevillage.ne.jp/l/924692/2022-06-21/stj7c?rls)

【クリーク・アンド・リバー社とは】

クリーク・アンド・リバー社は、1990年に設立し、「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに、映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。C&Rグループとして医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンス、CXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。さらに、XRやNFT、メタバース、ドローン、プロフェッショナル求人サイトやグローバル開発等へとサービスを拡大。今後もプロフェッショナルの叡智を結集し、新しい価値を生み出すビジネスクリエイションカンパニーとして、人々の幸せに貢献してまいります。



Webサイト：https://www.cri.co.jp/

X：https://twitter.com/creekcrv

Facebook：https://www.facebook.com/creekandriver

note：https://note.com/creek

LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/cr.creekandriver

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCS9MHzddqWKsOAgmUnTgxIg



▼ドローンで撮影した会社紹介映像を公開中！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=2YRqMPcsv3o ]

https://youtu.be/2YRqMPcsv3o



▼C&R社の原点とは…？ブランドサイト「Go Beyond the Limit」

https://www.cri.co.jp/gobeyond/(https://www.cri.co.jp/gobeyond/?rls)