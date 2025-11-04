ファイアーキッズ、堀江貴文主演・プロデュースミュージカル「ブルーサンタクロース」の冠スポンサーに就任
この度、株式会社ファイアーキッズ（本社：東京都港区）は、堀江貴文氏が主演・プロデュースするミュージカル「ブルーサンタクロース」の、冠スポンサーに就任しましたことをお知らせいたします。
＜就任メッセージ＞
このたび、堀江貴文氏が主演・プロデュースするミュージカル『ブルーサンタクロース』のスポンサーを務めさせていただくこととなり、大変光栄に思います。
ファイアーキッズは1995年の創業以来、ヴィンテージ時計の質にこだわり、成長を続けてきました。今年、創業30周年を機に「ヴィンテージ時計のリーディングカンパニー」としてさらなる飛躍を目指しています。
「ヴィンテージ時計のリーディングカンパニー」として業界の中で常に挑戦を続けてきた私たちは、堀江氏がミュージカルという新たな表現の舞台で挑戦を続ける姿と演劇業界全体をアップデートしようという姿勢に深く共鳴し、この度スポンサー就任をさせていただく運びとなりました。
『ブルーサンタクロース』は、人々に「夢を追い続ける勇気」と「希望を信じる力」を思い出させてくれる作品です。
ファイアーキッズもまた、この舞台を通じて、「夢と希望を信じて挑戦をし続ける力」を多くの方々に感じていただけるよう、全力でサポートしてまいります。
これからも私たちファイアーキッズは、時計の世界を越えて感動と喜びを届ける挑戦を続けていきます。
＜主演・プロデュース 堀江貴文氏 メッセージ＞
時計って、単なる装飾品じゃなくて“文化”
技術、歴史、職人のこだわり、持ち主の生き方──そういうものが積み重なって価値になる。
FIRE KIDSは、その価値観をちゃんと理解している会社。
1995年からヴィンテージ時計を扱い続けて、
消費じゃなく“継承”をやってきた本物のプレイヤーだと思う。
REAL VALUE、BOBに続いて、今回「ブルーサンタクロース」にも参加してくれた。
FIRE KIDSの代表は、宮迫博之さんが腕時計の紹介をしているテレビ番組を見て興味を持ち、
この世界に入ってきたということなのだが、
宮迫さんのレッドサンタでの出演が決定した時期に参加してくれた、という奇跡的なご縁も生まれた。
思想に共鳴して投資してくれる企業。
こういう会社と一緒に何かを作れるのは嬉しいし、心強い。
時計の価値は、時間と人が積み上げるもの。
文化を未来につなぐ仲間として、FIRE KIDSに期待している。
＜企業・ブランド概要＞
【ファイアーキッズ（FIRE KIDS）について】
ファイアーキッズは、1995年に横浜の白楽で創業したヴィンテージ時計専門店です。ヴィンテージ時計のリーディングカンパニーとして、四半世紀以上に渡りオーナー様の“1点ものとの出会い”をお手伝いしてまいりました。
「時計好き仲間を増やす」という想いのもと、スタッフ全員が時計を愛する“ウォッチメイト”で構成されており、見て・触れて・楽しめる“時計のテーマパーク”のような体験をお届けしています。
【店舗情報】
店舗 ：横浜本店／中野ブロードウェイ店／銀座ナイン店
営業時間 ：11:30～19:30 定休日：水曜日
公式サイト：https://firekids.jp/
ファイアーキッズ銀座ナイン店 外観
ファイアーキッズ銀座ナイン店 内観
■公演概要
堀江貴文主演・プロデュースミュージカル「ブルーサンタクロース」
日程：2025年12月5日（金）～12月10日（水）
会場：座・グラン東京
主催：一般社団法人ホリエモン祭実行委員会
ミュージカル『ブルーサンタクロース』は、堀江貴文演じる主人公・堀米貴文が、自らの苦難の人生を乗り越え、クリスマスの喜びを取り戻していく感動の物語です。
裕福ではない家庭に育ち、父の自殺や刑務所での経験からクリスマスを嫌うようになった堀米。そんな彼が、サンタクロース予備校での訓練や、少年・三太との交流を通じて、少しずつ心を開き、自らの過去と向き合っていきます。
主演・プロデュース：堀江 貴文
脚本：鈴木 おさむ
演出：ウチクリ内倉
■チケット販売概要
販売期間：11月1日（土）10:00から販売開始
販売場所：チケット購入ページ https://www.aurora-ticket.com/blue-santa2025
料金（税込）
VVIPボックス席（4名まで）：\1,000,000
VIPボックス席：\150,000
最前席：\100,000
テーブル席（前方）：\50,000
2階席：\50,000
テーブル席（後方）：\40,000
椅子席：\12,000
お食事内容
VVIP～テーブル席（後方）：ディナー付き
椅子席：軽食付き
※すべてのお席に飲み放題が付いています。
※ディナー付きのお席をご購入のお客様は、お食事の提供の都合上、開演30分前までにご来場ください。
■キャスト
堀米 貴文（ブルーサンタ）役：堀江 貴文
三太役：村田 寛奈
灰田（グレーサンタ）役：町田 慎吾
紫藤（パープルサンタ）役：内田 将綺
赤鼻（レッドサンタ）役：宮迫 博之
水田（水色サンタ）役：田島 芽瑠
橙（オレンジサンタ）役：美莉
緑山（グリーンサンタ）役：澤田 拓郎
茶山（茶色サンタ）役：財部 亮治
桃子（桃色サンタ）役：田代 明
桃香（桃色サンタ）役：柴田 瑠歌
桃乃（桃色サンタ）役：森田 穂奈美
香（三太の母）役：長谷部 優
白井（ホワイトサンタ）役：山崎 雅志
ダンサー：松野 咲紀
ダンサー：Ken
ダンサー：打出 菜摘
ダンサー：北村 桃詩
ダンサー：柊崎 太久海
ダンサー：心優
ダンサー：中村 なほ
ソリスト（ヴァイオリン）：後藤 泰観
■ゲスト
12月4日(木) ゲネプロゲスト：パラダイス山元
12月5日(金) 昼公演：近日公開
12月5日(金) 夜公演：鈴木 おさむ
12月6日(土) 昼公演：見城 徹
12月7日(日) 昼公演：近日公開
12月7日(日) 夜公演：溝口 勇児 × 三崎 優太
12月8日(月) 夜公演：三浦 瑠麗
12月9日(火) 夜公演：林 尚弘 × 山本 康二
12月10日(水) 夜公演：河村 真木子
