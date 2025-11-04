【11/4発売】大人気！守備攻×攻撃受バカップル第2巻　BLコミック『今夜ベッドで待っていろ　バリエーション』│大洋図書

株式会社大洋図書『今夜ベッドで待っていろ バリエーション』斉川 冬

あらすじ

えっちも済ませて、順風満帆な幼なじみカップルの景虎と陽太。

だけど受験前、進路の違いに陽太はちょっぴり不安気味。

「ずっと俺にベタ惚れでいてほしい」

陽太はえっちな誘惑を連発！！ 景虎は溺愛ディフェンスで迎え撃つ。

想い合っているのに、ぶつかってしまうこともあるけれど──

「一緒にいたい」その気持ちが、ふたりの絆を強固に！

恋も進路も真剣勝負な、ハイテンション・バカップル 高校3年生編！

守備攻×攻撃受 LOVE BATTLE 続!! 軍配はどちらに──??

見どころ一部ご紹介

陽太の誘惑、景虎の溺愛 加速中！？

絆深まる第2巻！！

