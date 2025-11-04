【11/4発売】大人気！守備攻×攻撃受バカップル第2巻 BLコミック『今夜ベッドで待っていろ バリエーション』│大洋図書
『今夜ベッドで待っていろ バリエーション』斉川 冬
これぞ！理想の… バカップル！！！！
守備攻×攻撃受 LOVE BATTLE 続!!
大好評発売＆配信中！
https://hc.bs-garden.com/konnyabeddematteiro_variation/
電子書籍はRenta!様先行配信
※他書店様は2025年11月14日(金)より順次配信開始
あらすじ
えっちも済ませて、順風満帆な幼なじみカップルの景虎と陽太。
だけど受験前、進路の違いに陽太はちょっぴり不安気味。
「ずっと俺にベタ惚れでいてほしい」
陽太はえっちな誘惑を連発！！ 景虎は溺愛ディフェンスで迎え撃つ。
想い合っているのに、ぶつかってしまうこともあるけれど──
「一緒にいたい」その気持ちが、ふたりの絆を強固に！
恋も進路も真剣勝負な、ハイテンション・バカップル 高校3年生編！
守備攻×攻撃受 LOVE BATTLE 続!! 軍配はどちらに──??
見どころ一部ご紹介
陽太の誘惑、景虎の溺愛 加速中！？
絆深まる第2巻！！
購入はこちら
https://hc.bs-garden.com/konnyabeddematteiro_variation/
特典情報
『今夜ベッドで待っていろ バリエーション』特典一覧
●アニメイト限定4Pリーフレット
●コミコミスタジオ
<有償特典>
・おとなの公式同人誌
さらに【コミコミスタジオ『今夜ベッドで待っていろ』復刻特典フェア】を開催！
コミコミスタジオさまにて、シリーズ第1巻『今夜ベッドで待っていろ』を1冊お買い上げで、
コミコミスタジオ特典描き下ろし漫画ペーパーと特約店ペーパーを復刻してプレゼント！
※詳細はコミコミスタジオさまHPよりご確認ください
●とらのあな限定4Pリーフレット
●ホーリンラブブックス限定4Pリーフレット
●紙・電子共通協力書店限定漫画1P
●電子書店Renta!限定描き下ろし漫画2P
●メロンブックスコミック＋（電子書店）
詳しくはこちら
https://bs-garden.com/information/31261/
公式WEB＆SNS
●「iHZ［アイハーツ］編集部」Xアカウント
@iHZ_BL(https://x.com/iHZ_BL)
●b's-garden WEBサイト
https://bs-garden.com/
●ご感想フォーム＆作品ラインナップ
https://lit.link/ihz