【11/4発売】大人気！守備攻×攻撃受バカップル第2巻　BLコミック『今夜ベッドで待っていろ　バリエーション』│大洋図書

写真拡大 (全7枚)

株式会社大洋図書

『今夜ベッドで待っていろ　バリエーション』斉川 冬

これぞ！理想の…　バカップル！！！！



守備攻×攻撃受 LOVE BATTLE 続!!



大好評発売＆配信中！


https://hc.bs-garden.com/konnyabeddematteiro_variation/


電子書籍はRenta!様先行配信


※他書店様は2025年11月14日(金)より順次配信開始



あらすじ


えっちも済ませて、順風満帆な幼なじみカップルの景虎と陽太。


だけど受験前、進路の違いに陽太はちょっぴり不安気味。



「ずっと俺にベタ惚れでいてほしい」


陽太はえっちな誘惑を連発！！ 景虎は溺愛ディフェンスで迎え撃つ。



想い合っているのに、ぶつかってしまうこともあるけれど──


「一緒にいたい」その気持ちが、ふたりの絆を強固に！



恋も進路も真剣勝負な、ハイテンション・バカップル 高校3年生編！


守備攻×攻撃受 LOVE BATTLE 続!!　軍配はどちらに──??



見どころ一部ご紹介


陽太の誘惑、景虎の溺愛　加速中！？


絆深まる第2巻！！












購入はこちら


https://hc.bs-garden.com/konnyabeddematteiro_variation/



特典情報



『今夜ベッドで待っていろ　バリエーション』特典一覧

●アニメイト限定4Pリーフレット



●コミコミスタジオ
<有償特典>
・おとなの公式同人誌


さらに【コミコミスタジオ『今夜ベッドで待っていろ』復刻特典フェア】を開催！
コミコミスタジオさまにて、シリーズ第1巻『今夜ベッドで待っていろ』を1冊お買い上げで、
コミコミスタジオ特典描き下ろし漫画ペーパーと特約店ペーパーを復刻してプレゼント！
※詳細はコミコミスタジオさまHPよりご確認ください



●とらのあな限定4Pリーフレット



●ホーリンラブブックス限定4Pリーフレット



●紙・電子共通協力書店限定漫画1P



●電子書店Renta!限定描き下ろし漫画2P



●メロンブックスコミック＋（電子書店）



詳しくはこちら


https://bs-garden.com/information/31261/




公式WEB＆SNS


●「iHZ［アイハーツ］編集部」Xアカウント


@iHZ_BL(https://x.com/iHZ_BL)



●b's-garden WEBサイト


https://bs-garden.com/



●ご感想フォーム＆作品ラインナップ


https://lit.link/ihz