ゲストにシンガーソングライターのさらさを迎えたin-d の最新シングルが完成。

「この街」アートワーク

昨年 10 月、全 4 部作からなる EP 作品「output」をリリースし、自身初のワンマンライ ブを開催した in-d。自らも参加するクルーである CreativeDrugStore では 10 月に最新 EP 「Generic」を発表するなど、グループでの活動も行いながら、ソロアーティストとして 新機軸となる最新シングル「この街 feat. さらさ」を完成させた。今作では湘南出身のシンガーソングライター・さらさをゲストに迎え制作している。



季節感が感じられる楽曲をプロデュースするのは、Skaai や Bonbero をはじめ、幅広いプロデュースワークで知られる uin。それぞれの目線での日常が描かれた作品になっている。


（各種配信サービス：https://summit.lnk.to/SMMT258）



●楽曲情報●



Artist : in-d


Title : この街 feat. さらさ


No：SMMT-258


Format : Streaming / DL


Date : 2025. 11.5 Wed


Label : SUMMIT, Inc.


各種配信サービス：https://summit.lnk.to/SMMT258





Produced by uin


Lyrics by in-d, さらさ


Recorded & Mixed by The Anticipation Illicit Tsuboi (KHORDLINE inc.)


Mastered by Colin Leonard at SING Mastering, Atlanta, GA using SING Technology(R) (Patented).


Artwork & Photo by Naoki Usuda


Coordinated & Promotion by Yuta "Disco" Saito (SUMMIT, Inc.)


Artist Management：Masaki Yamamoto (SUMMIT, Inc.)


A&R : Takeya "takeyan" Masuda (SUMMIT, Inc.)


℗(C) 2025 SUMMIT, Inc.


●Event Information●

タイトル：weekday -two man live


日程：2025 年 12 月 11 日（木）


会場：WWW (SHIBUYA)


https://www-shibuya.jp/


ADV.\4500 / DOOR.\5000 ※ドリンク代金別


OPEN 18:30/ START 19:30



LIVE：in-d × ???



チケット：https://t.livepocket.jp/e/weekday





●in-d プロフィール●


THE OTOGIBANASHI’S、CreativeDrugStoreのメンバーであり、ラッパー。1993年生まれ。


高校時代グループを結成し、これまでに2枚のアルバム、そしてソロとしてミニアルバムを自主リリース。


2013年 THE OTOGIBANASHI’S “TOY BOX”をリリース。


2015年 THE OTOGIBANASHI”S “BUSINESS CLASS”をリリース。


2017年 自主制作によるミニアルバム “d/o/s“をリリース。


2019年、本格的にソロ活動を開始。5月にはEP "indoor"をリリース。2020年 7月にEP "outdoor"をリリース、8月にはEP "input"をリリース。近年はCDSのメンバーの作品を中心に参加し、2023年CreativeDrugStore初のアルバムのリリース、そして全国ツアーを開催した。



-SNS-
・SUMMIT


X (旧Twitter) ：https://x.com/SUMMIT_info


Instagram：https://www.instagram.com/summit_info/




・in-d


X (旧Twitter) : https://x.com/indOTG


Instagram : https://www.instagram.com/ind_otg/



●さらさ プロフィール●




自由な発想とユニークな視点を持つ湘南出身のシンガーソングライター。SOUL、R&B、ROCKなど、あらゆるジャンルを内包しつつ、どこかアンニュイなメロディと憂いを帯びた歌声で聴くものを虜に。悲しみや落ち込みから生まれた音楽のジャンル・ブルースに影響を受けた自身の造語“ブルージーに生きろ”をテーマに、ネガティブな感情や事象をクリエイティブへと転換し肯定する。その活動は音楽の範囲に留まらず、これまで美術作家としてや、アパレルブランドのバイヤー、フラダンスなどマルチな活動経験をアイディアの源としてもつ。



2021年7月にデビューシングル「ネイルの島」をリリースし、本格的に活動を開始。デビュー後わずか1年でFUJI ROCK FESTIVAL'22への出演を果たした。2022年12月には、1st Album『Inner Ocean』をリリース。また、2023年12月に東京・渋谷WWW Xにて行われたワンマンライブ( star )は即日ソールドアウトを達成した。



さらに、GREEENROOM FESTIVAL 、朝霧JAM、岩壁音楽祭、台湾のLUCFestや韓国のASIA SONG FESTIVALなど、国内外の大型フェスに多数出演。



2024年9月には東名阪を回るツアーを開催し、恵比寿LIQUIDROOM公演をソールドアウトさせた。


2025年11月より、東名阪ワンマンツアー「さらさ　Thinking of You Tour 2025」を開催。



ツアーの開催を前に、9月24日(水)に最新曲「青い太陽」をリリース。



-SNS-


X (旧Twitter) ：https://x.com/omochiningen_


Instagram : https://www.instagram.com/omochiningen/


YouTube：https://www.youtube.com/channel/UC5lwc2dQt4XQpnHtE2K93eg