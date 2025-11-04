楽天「Show !t」マラソンイベント本日から！（～11月11日まで）忘れ物防止タグ12種類一挙販売！ハンディブロワも好評！

写真拡大 (全9枚)

株式会社FUGU INNOVATIONS JAPAN

●楽天市場「Show !t」よりお知らせ
本日より「楽天お買い物マラソン」に参加です！



●注目商品ラインナップ


大人気プロジェクター 「PopIn Aladdin2」：残部少です。


動画撮影に便利なアイテム：三脚、スマホスタンド、自撮り棒、卓上スタンド、ライトのセットが好評販売中。



【新製品】


忘れもの防止スマートタグ


ハンディブロワ


アラジンプロジェクター



●キャンペーン特典
期間中は 楽天ポイントがお得 に貯まります！



popIn Aladdin 2

大人気プロジェクター「popIn Aladdin 2」


数量限定・スペシャルプライスで再入荷！
未使用品を回収し、外装を交換＆動作確認済み。新品同様の品質で安心してご利用いただけます。


【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4580546890106/


特徴


・天井照明＋プロジェクター＋スピーカーの3in1


・工事不要で簡単取り付け


・YouTube、Netflix、Huluなどの人気動画アプリ対応


・インテリア・キッズ向け・学習など多彩なコンテンツ搭載


・ハーマンカードン製スピーカーで高音質



【製品仕様】


ブランド：popIn Aladdin


部屋タイプ：寝室


寸法：47.6 × 47.6 × 14.5 cm


解像度：フルHD


投影距離：最短1.2m（約60インチ）


スピーカー：Harman Kardon製 8Wステレオ


保証：1年間




MF-HDYBW、Wi-Tag-WH/ BK

【新発売】コードレス設計のハンディブロワ―


【ホワイト MF-HDYBW01-WH】\5,980
【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/p_4571574634282/(https://item.rakuten.co.jp/show-it/p_4571574634282/)


【ガンメタ MF-HDYBW02-GM】\9,980
【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/p_4571574634299/(https://item.rakuten.co.jp/show-it/p_4571574634299/)



MF-HDYBW01-WH

MF-HDYBW02-GM

特徴
（MF-HDYBW01-WH）


・デスク、PC内部、車内、庭、アウトドアまで幅広く活躍


・ポケットサイズでスマホ同等の軽さ


・コードレス＆USB Type-C充電式


・無段階の風量調整


・風速最大15m/秒


・風速：弱7m/秒 ～ 強15m/秒


・連続使用時間：弱 約90分 ～ 強 約14分


・充電時間：約2.5時間


・バッテリー容量：4500mAh（リチウムイオン電池）


・入力：DC5V / 2A


・サイズ：約45 × 150 × 74mm


・重量：約252g


・付属品：ノズル3種類、充電ケーブル



（MF-HDYBW02-GM）
・4段階の風量調整


・風速最大29m/秒、パワフル送風
・風速 1段階: 14m/秒・2段階: 20m/秒・3段階: 24m/秒・4段階: 29m/秒
・連続使用時間 約5分～30分
・充電時間 約2時間
・バッテリー容量 3,300mAh
・入力 DC5V / 2A
・内蔵電池 リチウムイオン電池
・付属品 ノズル2種類、ブラシ、充電ケーブル、収納袋、ストラップ
・サイズ 約 W44 × H131 × D87mm
・重量 約229g



【新発売】iOS専用 忘れ物防止スマートタグ


【FIND MY スマートタグ】\2,280 → \1,780
【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634329/(https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634329/)



Wi-Tag-WH/ BK

特徴


・Apple「探す」アプリで位置情報を追跡


・タグから音を鳴らして紛失物を発見


・置き忘れ通知機能付き


・軽量＆コンパクト設計で鍵や財布に最適



製品仕様


対応機器：iOS 14.5以降のiPhone / iPad


通信距離：約50m（直線）


スタンバイ時間：約6～8ヶ月


電源：ボタン電池（CR2032）


サイズ：約40 × 91 × 8.5mm（キーリング含む）


重量：約12g


材質：ABS


付属品：本体、ボタン電池（動作確認用）、取扱説明書






【新発売】iOS専用 忘れ物防止スマートタグ各種も新発売



・忘れ物防止スマートタグ 忘れ物防止スマートタグ（菱形）WiTag-BK/WH \1,780


【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634329/(https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634329/)


・Find My Tag（丸形） BL005S-BK/WH \1,780


【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634343/(https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634343/)


・Find My Mini Card BL007MU-BK/WH 【ミニカードタイプ】 \1,980


【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634374/(https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634374/)


・Find My Card BK BL011-BK 【カードタイプ】 \2,480


【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634398/(https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634398/)


・Find My Flashlight BK BL014-BK 【LEDライトタイプ】 \1,980


【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634459/(https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634459/)


・Find My Luggage Lock BK BL017-BK 【ワイヤーロックタイプ】 \2,480


【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634466/(https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634466/)


・Find My Luggage Tag BK BL016-BK 【縦型ネームタグタイプ】 \2,980


【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634442/(https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634442/)


・Find My Luggage Tag BK BL016H-BK 【横型ネームタグタイプ】 \2,980


【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634435/(https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634435/)


・Find My For Smartphone Card Stand BK BL015-BK


【スマホ用マグネット式スマホスタンドタイプ】\3,480


【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634404/(https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634404/)


・Find My For Smartphone Card Holder BK BL015P-BK


【スマホ用マグネット式カードホルダータイプ】\2,980


【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634411/(https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634411/)


・Find My For Smartphone Card Holder BK BL015VB-BK


【ウォレット型スマホスタンドタイプ】\3,980


【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634428/(https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634428/)


特徴


・「探す」アプリで位置情報を確認


・音を鳴らして捜索できる


・繰り返し使える充電タイプ




FG-VIDKIT001、FG-SELFL09

動画配信に強い撮影セット


【商品撮影・配信向け 4in1キット FG-VIDKIT001】\3,980
【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_40004769775774/(https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_40004769775774/)



FG-VIDKIT001

特徴


・スマホホルダー2個付きの伸縮スタンド


・LEDライト3色切替（3000K～5000K）


外付けマイク付きで高音質録音



製品仕様


スタンド：高さ380-550mm、3/8インチネジ対応


LEDライト：色温度3000K-5000K、USB電源、10W


マイク：ステレオミニプラグ接続、ケーブル長1.8m


ONAIRライト：単3電池3本またはUSB給電




【便利な4WAY！LEDリングライト FG-SELFL09】\2,980
【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4078923107548(https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4078923107548)



FG-SELFL09

特徴


・自撮り、配信、動画撮影に最適


・10段階明るさ調整


・3色の色温度調整（3000K～6500K）


・USB給電でどこでも使用可能



製品仕様


LEDリング外径：約26cm


LED数：120個


明るさ：10段階調整


色温度：3000K～6500K


消費電力：最大10W


スマホ対応幅：約6～8cm


耐荷重：約500g


ケーブル長：約1.9m