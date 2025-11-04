楽天「Show !t」マラソンイベント本日から！（～11月11日まで）忘れ物防止タグ12種類一挙販売！ハンディブロワも好評！
●楽天市場「Show !t」よりお知らせ
本日より「楽天お買い物マラソン」に参加です！
●注目商品ラインナップ
大人気プロジェクター 「PopIn Aladdin2」：残部少です。
動画撮影に便利なアイテム：三脚、スマホスタンド、自撮り棒、卓上スタンド、ライトのセットが好評販売中。
【新製品】
忘れもの防止スマートタグ
ハンディブロワ
アラジンプロジェクター
●キャンペーン特典
期間中は 楽天ポイントがお得 に貯まります！
popIn Aladdin 2
大人気プロジェクター「popIn Aladdin 2」
数量限定・スペシャルプライスで再入荷！
未使用品を回収し、外装を交換＆動作確認済み。新品同様の品質で安心してご利用いただけます。
特徴
・天井照明＋プロジェクター＋スピーカーの3in1
・工事不要で簡単取り付け
・YouTube、Netflix、Huluなどの人気動画アプリ対応
・インテリア・キッズ向け・学習など多彩なコンテンツ搭載
・ハーマンカードン製スピーカーで高音質
【製品仕様】
ブランド：popIn Aladdin
部屋タイプ：寝室
寸法：47.6 × 47.6 × 14.5 cm
解像度：フルHD
投影距離：最短1.2m（約60インチ）
スピーカー：Harman Kardon製 8Wステレオ
保証：1年間
MF-HDYBW、Wi-Tag-WH/ BK
【新発売】コードレス設計のハンディブロワ―
【ホワイト MF-HDYBW01-WH】\5,980
【ガンメタ MF-HDYBW02-GM】\9,980
MF-HDYBW01-WH
MF-HDYBW02-GM
特徴
（MF-HDYBW01-WH）
・デスク、PC内部、車内、庭、アウトドアまで幅広く活躍
・ポケットサイズでスマホ同等の軽さ
・コードレス＆USB Type-C充電式
・無段階の風量調整
・風速最大15m/秒
・風速：弱7m/秒 ～ 強15m/秒
・連続使用時間：弱 約90分 ～ 強 約14分
・充電時間：約2.5時間
・バッテリー容量：4500mAh（リチウムイオン電池）
・入力：DC5V / 2A
・サイズ：約45 × 150 × 74mm
・重量：約252g
・付属品：ノズル3種類、充電ケーブル
（MF-HDYBW02-GM）
・4段階の風量調整
・風速最大29m/秒、パワフル送風
・風速 1段階: 14m/秒・2段階: 20m/秒・3段階: 24m/秒・4段階: 29m/秒
・連続使用時間 約5分～30分
・充電時間 約2時間
・バッテリー容量 3,300mAh
・入力 DC5V / 2A
・内蔵電池 リチウムイオン電池
・付属品 ノズル2種類、ブラシ、充電ケーブル、収納袋、ストラップ
・サイズ 約 W44 × H131 × D87mm
・重量 約229g
【新発売】iOS専用 忘れ物防止スマートタグ
【FIND MY スマートタグ】\2,280 → \1,780
Wi-Tag-WH/ BK
特徴
・Apple「探す」アプリで位置情報を追跡
・タグから音を鳴らして紛失物を発見
・置き忘れ通知機能付き
・軽量＆コンパクト設計で鍵や財布に最適
製品仕様
対応機器：iOS 14.5以降のiPhone / iPad
通信距離：約50m（直線）
スタンバイ時間：約6～8ヶ月
電源：ボタン電池（CR2032）
サイズ：約40 × 91 × 8.5mm（キーリング含む）
重量：約12g
材質：ABS
付属品：本体、ボタン電池（動作確認用）、取扱説明書
【新発売】iOS専用 忘れ物防止スマートタグ各種も新発売
・忘れ物防止スマートタグ 忘れ物防止スマートタグ（菱形）WiTag-BK/WH \1,780
・Find My Tag（丸形） BL005S-BK/WH \1,780
・Find My Mini Card BL007MU-BK/WH 【ミニカードタイプ】 \1,980
・Find My Card BK BL011-BK 【カードタイプ】 \2,480
・Find My Flashlight BK BL014-BK 【LEDライトタイプ】 \1,980
・Find My Luggage Lock BK BL017-BK 【ワイヤーロックタイプ】 \2,480
・Find My Luggage Tag BK BL016-BK 【縦型ネームタグタイプ】 \2,980
・Find My Luggage Tag BK BL016H-BK 【横型ネームタグタイプ】 \2,980
・Find My For Smartphone Card Stand BK BL015-BK
【スマホ用マグネット式スマホスタンドタイプ】\3,480
・Find My For Smartphone Card Holder BK BL015P-BK
【スマホ用マグネット式カードホルダータイプ】\2,980
・Find My For Smartphone Card Holder BK BL015VB-BK
【ウォレット型スマホスタンドタイプ】\3,980
特徴
・「探す」アプリで位置情報を確認
・音を鳴らして捜索できる
・繰り返し使える充電タイプ
FG-VIDKIT001、FG-SELFL09
動画配信に強い撮影セット
【商品撮影・配信向け 4in1キット FG-VIDKIT001】\3,980
FG-VIDKIT001
特徴
・スマホホルダー2個付きの伸縮スタンド
・LEDライト3色切替（3000K～5000K）
外付けマイク付きで高音質録音
製品仕様
スタンド：高さ380-550mm、3/8インチネジ対応
LEDライト：色温度3000K-5000K、USB電源、10W
マイク：ステレオミニプラグ接続、ケーブル長1.8m
ONAIRライト：単3電池3本またはUSB給電
【便利な4WAY！LEDリングライト FG-SELFL09】\2,980
FG-SELFL09
特徴
・自撮り、配信、動画撮影に最適
・10段階明るさ調整
・3色の色温度調整（3000K～6500K）
・USB給電でどこでも使用可能
製品仕様
LEDリング外径：約26cm
LED数：120個
明るさ：10段階調整
色温度：3000K～6500K
消費電力：最大10W
スマホ対応幅：約6～8cm
耐荷重：約500g
ケーブル長：約1.9m