【年度最安値】LiTime ブラックフライデー2025、開幕！リン酸鉄バッテリーとアクセサリーが最大60%OFF

今年もこの時期がやってきました！

エネルギーソリューションを提供するブランドLiTimeの、「ブラックフライデー2025」 が、公式ストア(https://bit.ly/3Ju5XVS)にて開幕します。

11/1からLiTimeのリン酸鉄リチウムバッテリー、充電器、インバーターなど人気製品が、年間で最もお得な価格にとなるこのチャンスを、どうぞお見逃しなく。

LiTime ブラックフライデー2025「先行セール」、2025年11月1日（土）～11月20日（木）、最大60%OFF！LiTime公式ストアへ :https://bit.ly/3Ju5XVS

今回まずご案内するのは、最大60%OFFでお求めいただけるブラックフライデー先行セール。

★ キャンペーン会場：LiTime ブラックフライデー2025特設ページ

https://jp.litime.com/pages/black-friday-sale(https://jp.litime.com/pages/black-friday-sale?utm_source=prtimes.jp&utm_medium=referral&utm_campaign=black-friday-sale-1103)

★ キャンペーン期間：2025年11月1日（土）～11月20日（木）

★ 特典・割引内容：

1. 最大60% OFFの年度最安値

人気のリン酸鉄リチウムバッテリーをはじめ、対象商品が特別価格に。

※在庫限りのため、お早めに！

2. ご購入金額に応じて追加割引！

・1,000円以上のお買い上げで、セール価格からさらに6%OFF

・110,000円以上のお買い上げで、セール価格からさらに8%OFF

※「最大60%OFF」との併用可能

3. 72時間タイムセール

厳選された数々の人気商品を、72時間の特別限定価格でご提供。

4. 会員限定、2倍ポイント

セール期間中、会員の方のポイント還元率が2倍に

★ 対象製品：

リン酸鉄リチウムバッテリー全シリーズ、各種充電器、各種インバーター、その他周辺アクセサリー

今回の「先行セール」は、年間最大のセール「LiTime ブラックフライデー2025」の幕開けです。

全体の流れをご紹介すると：

1. 先行セール (11/1～11/20)

いち早く最大60%OFFで購入できる、今まさにこの期間です。

2. 本戦 (11/20～12/1)

ブラックフライデー&サイバーマンデーを中心に、さらに魅力的なタイムセールや限定特価をご用意。

3. ラストチャンス (12/2～12/15)

セール最終盤、買い逃し・追加購入をサポートする最後の大割引。

年間で最もお得なこの機会を、どうぞお見逃しなく！次の本戦の詳細は、続報をお待ちください。

LiTimeおすすめ製品とブラックフライデー割引価格一覧

[表: https://prtimes.jp/data/corp/110666/table/94_1_55476ef1b6d88e86f90fa32648a4f83a.jpg?v=202511050926 ]

※ご注意：本表に記載された価格は目安となります。実際のご購入画面（カートに追加後）で表示される最終的な価格が、正式な販売価格となります。予めご了承ください。

また、 LiTimeのリン酸鉄リチウムバッテリーを対象商品としてご購入いただき、充電器・インバーター・MPPTチャージコントローラー・走行充電器・バッテリーモニターなどのアクセサリーを2点以上追加でお買い上げいただくと、対象商品がさらに10%OFF！

▶ここで周辺アクセサリーコレクションページへ(https://jp.litime.com/pages/black-friday-sale)

まとめ

LiTime ブラック フライデーの熱い戦いは、すでに「先行セール」で始まっています。最大60%OFFに加え、クーポンやポイント還元など、お得が詰まったこの機会に、ぜひLiTimeのリン酸鉄リチウムバッテリーとアクセサリーをチェックしてください。

LiTime ブラックフライデー 2025 先行セール、最大60%OFF

いますぐ特設ページへ！

