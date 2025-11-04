¤Ò¤í¤æ¤¤¬¡È¥Ë¥Ç¥£¥¬¡É¤Ë¤ã¤ë¤é¤ÎÈÖÁÈ¤Ë»²Àï¡ª NG¤Ê¤·À¸ÂÐÃÌ¤Ç¡ÖÏÃ¤·¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¡×¤ò¤È¤³¤È¤ó¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹¡Ú11·î17Æü22»þ30Ê¬¤«¤é¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥É¥ï¥ó¥´¡ÊËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:²ÆÌî¹ä¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Ë¥³¥Ë¥³¥Ë¥åー¥¹¤Ï¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³À¸ÊüÁ÷¤Ê¤é¤Ó¤ËYouTubeLive¤Ë¤Æ¡¢¡ØNEEDY GIRL OVERDOSE¡Ùºî¼Ô¤Î¤Ë¤ã¤ë¤é»á¤¬¥Û¥¹¥È¤òÌ³¤á¤ë¥Èー¥¯ÈÖÁÈ¡Önyalra¤ÈÌë¹¹¤«¤·¡×¤ÎÂè4²ó¤òÊüÁ÷¤·¤Þ¤¹¡£ÊüÁ÷¤Ï11·î17Æü¡Ê·î¡Ë22»þ30Ê¬¤«¤é¡¢¥²¥¹¥È¤Ï¤Ò¤í¤æ¤»á¤Ç¤¹¡£
¡Önyalra¤ÈÌë¹¹¤«¤·¡×¤Ï¤Ë¤ã¤ë¤é»á¤¬¥µ¥Ö¥«¥ë¥Á¥ãー¤ò°¦¤¹¤ë¥²¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¡¢¼«Í³¤Ë¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤ò¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹¥é¥¸¥ªÅª¥Èー¥¯ÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£¤Ë¤ã¤ë¤é»á¤È¤Ò¤í¤æ¤»á¤¬¸ø¤Î¾ì¤ÇÂÐÃÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï¼Â¤Ë6Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤Ë¤ã¤ë¤é»á¤Ï¡ØNEEDY GIRL OVERDOSE¡ÙÂç¥Ò¥Ã¥È¤ò·Ð¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥áÀ©ºî¤ä¿·ºî¥²ー¥à³«È¯¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö»þ¤È¤ÏÂç¤¤¯¾õ¶·¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Åö»þ¤Î¤³¤È¤ò¡Ö½é¤á¤Æ¤Ò¤í¤æ¤¤µ¤ó¤È¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ÎÏÃ¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ë¿´¤ÎÄì¤«¤é´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Ë¤ã¤ë¤é»á¤Ï¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ò¤í¤æ¤»á¤â¤Þ¤¿¡¢¤´¼«¿È¤ÎÇÛ¿®¤Ë¤Æ¡Ö°Ç¤ÎÉôÊ¬¤ò¤ß¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¡Öº£¤Î¥Í¥Ã¥È¡×¤Ø¤ÎÈãÉ¾¤«¤é¡Ö¥µ¥Ö¥«¥ë¥Á¥ãー¡×¡Ö¤½¤·¤Æ¥Ñー¥½¥Ê¥ë¤ÊÏÃ¡×¤Þ¤Ç¡¢¿·µì¡É¥Í¥Ã¥È¤Î¿Í¡É£²¿Í¤ÎÂÐÃÌ¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
None
None
¤Ò¤í¤æ¤¤¬NG¤Ê¤·¤Çº£¤Î¡É¥Í¥Ã¥È¤Î¿Í¡É¤Ë¤ã¤ë¤é¤ËÊ¹¤¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤òÊ¹¤¯²ó¡Ú¤Ë¤ã¤ë¤é¤ÈÌë¹¹¤«¤· ¥²¥¹¥È¡§¤Ò¤í¤æ¤¡Û
None
2025Ç¯11·î17Æü¡Ê·î¡Ë22»þ30Ê¬～24»þ
None
¥Ë¥³¥Ë¥³À¸ÊüÁ÷¡¡
https://live.nicovideo.jp/watch/lv349071039
YouTubeLive
https://www.youtube.com/live/XKuwjEFU3EU
¡ã¤Ë¤ã¤ë¤é¤È¤Ï¡ä
¤Ë¤ã¤ë¤é
ºî²È / ºî»ì²È
¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ËÀ¸Â©¤¹¤ë¤Õ¤·¤®¤Ê¤¤¤¤â¤Î¡£¥·¥Ê¥ê¥ª¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥²ー¥à¡ØNEEDY GIRL OVERDOSE¡Ù¤ÏÀ¤³¦200ËüËÜ¤òÆÍÇË¡£Æ±¥²ー¥à¤Î³Ú¶Ê¤Û¤«¡¢¤µ¤¯¤é¤ß¤³¡Ê¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¡Ë¡ÖSakura Day¡Çs¡×¤ä¡¢¤·¤°¤ì¤¦¤¤¡Ö¤¦¤¤¤³¤¦¤»¤ó¡×¤Ê¤Éºî»ì²È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØËÍ¤Ï¤Ë¤ã¤ë¤é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ ～ÉÂ¤ß¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È～¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¡¢¡ØÃØéá¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡£
¡ã¤Ò¤í¤æ¤¤È¤Ï¡ä
¤Ò¤í¤æ¤
¼Â¶È²È
¡Ö¤½¤ì¤Ã¤Æ¤¢¤Ê¤¿¤Î´¶ÁÛ¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×¤Ê¤É¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£ÆüËÜºÇÂçµé¤ÎÆ¿Ì¾·Ç¼¨ÈÄ¡Ø2¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡Ù¤ò³«Àß¤·¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÊ¸²½¤ËÂ¿Âç¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¡£Æ°²è¥µー¥Ó¥¹¡Ø¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¡Ù¤Î¸µ¼èÄùÌò¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¡¢¸½ºß¤ÏYouTubeÇÛ¿®¤ä¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¤Ç³èÌö¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø£±¡ó¤ÎÅØÎÏ¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¡¢¡ØÏÀÇËÎÏ¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·½ñ¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£