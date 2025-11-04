【スシロー×きまぐれクック】きまぐれクック監修の前回の大人気商品が完全復活！！

YouTuberをはじめとするクリエイターマネジメント事業を展開する株式会社Carry On（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高田樹）は、所属クリエイターである「きまぐれクック」監修の商品を株式会社あきんどスシロー（本社：大阪府吹田市、代表取締役社長：新居耕平）が展開している回転すし「スシロー」にて復活販売いたします。


前回販売した「きまぐれクック」監修の「きまぐれ創作すし」が大好評につき、今回特別に販売が復活することになりました。


YouTubeチャンネル登録者数1400万人超YouTuber「きまぐれクック」監修の商品を、全国のスシローにて復活販売いたします。


「きまぐれクック」の動画内で【レシピ動画累計4000万回再生越え】の究極のカンジャンケジャンをスシローで再現した「きまぐれクック監修 カンジャンケジャン」 をはじめ、スシローでしか食べることができない商品をご堪能いただけます。



2025年10月29日（水）～各商品の販売予定総数が完売次第終了です。


ぜひ全国のスシローへお越しください！



■イベント詳細


今回のコラボでは、前回の商品より3商品が登場します。



・キャンペーン期間


・販売店舗


　全国のスシロー



※各店舗の営業時間は、スシローのHPからご確認ください。(https://www.akindo-sushiro.co.jp/shop/ )



※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」、「京樽・スシロー」ではお取り扱いがありません。


※各店舗の販売状況・価格はスシローのアプリ・HPでご確認いただけます。



■商品紹介


今回のコラボは「きまぐれクック」の“すし屋になりたい”という夢の実現に向けた取り組みとしてスタートしました。


商品化に至るまでの想いや開発背景は「きまぐれクック」のYouTubeチャンネルにて紹介しているので裏側も楽しんだうえで、改めてこの機会にスシローとのコラボ商品をお楽しみください。


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=7ClhQ1Dhewc ]


商品紹介



商 品 名：


きまぐれクック監修 カンジャンケジャン


価　　格：


税込 400円～


販売期間：


2025年10月29日（水)～販売予定総数42万食が完売次第終了。


※店舗によって価格が異なります。


※各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。


※本ずわい蟹を使用し、カンジャンケジャンを再現した商品です。


※かにみそは、複数種類の蟹を使用する場合があります。





商品説明：


きまぐれ監修のオリジナルダレを使用した創作すし！かにみそと生姜を混ぜた、醤油ベースのカンジャンダレに生のずわい蟹を漬けました。さらに卵黄醤油・胡麻・大根おろしとねぎをトッピングした、蟹の甘みと旨みを最大限に引き立たせた創作すしです。




商 品 名：


きまぐれクック監修 かつおキムチマヨ


価　　格：


税込 180円～


販売期間：


2025年10月29日（水)～販売予定総数42万食が完売次第終了。


※店舗によって価格が異なります。


※各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。





商品説明：


新たな組み合わせが楽しめる創作すし！漬けにしたかつおにキムチとマヨを合わせてトッピング。


かつお・キムチ・マヨが驚くほどマッチしている一皿です。




商 品 名：


きまぐれクック監修 穴たく巻


価　　格：


税込 180円～


販売期間：


2025年10月29日（水)～販売予定総数31万食が完売次第終了。



※店舗によって価格が異なります。


※各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。







商品説明：


意外と合う？！ありそうで無かった新たな組み合わせが楽しめる巻きすし！スシローこだわりの煮穴子に、たくあん・胡麻をあわせることで、穴子の甘みとたくあんの食感、胡麻の香りがマッチしています。



※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」、「京樽・スシロー」ではお取り扱いがありません。


※商品は販売予定総数がなくなり次第終了となります。


スシロー×きまぐれクック コラボ記念キャンペーン！


コラボを記念してスシロー公式「X」と「Instagram」にて2つのキャンペーンを行います。



１.キャンペーン概要


スシロー公式「X」または「Instagram」にてハッシュタグキャンペーンを実施します。



■投稿キャンペーン期間


　2025年10月29日（水）～2025年11月 9日（日）



■応募方法


　１.スシロー公式「X」または「Instagram」アカウントをフォロー


　２.ハッシュタグ『＃スシローできまぐれクック』を付けて下記の写真や動画及び文章投稿


　　●スシローのおすし


　　●きまぐれクックコラボ商品


　　●きまぐれクックへの思い


　３.投稿したユーザーの中から抽選で合計10名さまに賞品をプレゼント



■当選人数・賞品











抽選で10名様に


ふぐぅなフグTシャツ＋スシロー


で使用できるお食事券5,000円分が当たります。





■当選発表


　当選者の方には、投稿いただいたXまたはInstagramアカウントへダイレクトメッセージを通知いたします。



■投稿キャンペーン利用規約


　投稿キャンペーンをご利用される方は下記をご確認ください。


　https://www.akindo-sushiro.co.jp/news/detail.php?id=4217


皆様からのご応募お待ちしております！



２.キャンペーン概要


本キャンペーン開催中にスシロー公式「X」をフォローし、スシロー公式「X」から投稿される「かに初め＆きまぐれクック」に関わる対象のポストをリポストすると抽選で10名さまに、「スシローで使用できるお食事券（10,000円分）」が当たるキャンペーンを実施いたします。



■応募期間


　2025年10月29日（水）～2025年11月 9日（日）



■参加方法


　１.スシロー公式Xをフォロー


　２.キャンペーン期間中に投稿される「かに初め＆きまぐれクック」に関わる対象ポストをリポスト



■賞品・当選人数


　「スシローで使用できるお食事券（10,000円分）」×10名さま



■当選発表


　当選者の方には、投稿いただいたXまたはInstagramアカウントへダイレクトメッセージを通知いたします。



■Xキャンペーン利用規約


　Xキャンペーンをご利用される方は下記をご確認ください。


　https://www.akindo-sushiro.co.jp/news/detail.php?id=3896







■きまぐれクックとは




華麗な包丁捌きで魚を捌く『魚捌き系YouTuber』YouTubeの登録者数は2025年7月3日時点で1,400万人を突破。「さばいていくっ！」の決め台詞とともに繰り広げられる包丁捌きで、老若男女問わず幅広い層から支持を集めている。


また、自身がプロデュースするECサイト「かねこ道具店」ではこだわりの海鮮や調理道具などを販売。YouTubeの枠を超えて活躍の場を広げている。






■きまぐれクック


https://www.youtube.com/@kimagurecook



■かねこ道具店


https://kaneko-douguten.com




【株式会社Carry On　会社概要】


会社名　　　：株式会社Carry On（キャリオン）


本店所在地　：東京都渋谷区神宮前6-12-20 J6 Frontビル6F


大阪支店　　：大阪府大阪市淀川区西中島4-5-1 NLC新大阪パワービル10F


創業　　　　：2021年3月


代表取締役　：高田 樹


事業内容　　：クリエイターマネジメント


　　　　　　　各種プロモーション


　　　　　　　EC企画販売事業


　　　　　　　イベント事業


　　　　　　　SNSコンサルティング


URL　　　　：https://carry0n.co.jp/



【お問い合わせ先】


mail：info@carry0n.co.jp