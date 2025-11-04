【スシロー×きまぐれクック】きまぐれクック監修の前回の大人気商品が完全復活！！

株式会社Carry OnYouTuberをはじめとするクリエイターマネジメント事業を展開する株式会社Carry On（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高田樹）は、所属クリエイターである「きまぐれクック」監修の商品を株式会社あきんどスシロー（本社：大阪府吹田市、代表取締役社長：新居耕平）が展開している回転すし「スシロー」にて復活販売いたします。

前回販売した「きまぐれクック」監修の「きまぐれ創作すし」が大好評につき、今回特別に販売が復活することになりました。

YouTubeチャンネル登録者数1400万人超YouTuber「きまぐれクック」監修の商品を、全国のスシローにて復活販売いたします。

「きまぐれクック」の動画内で【レシピ動画累計4000万回再生越え】の究極のカンジャンケジャンをスシローで再現した「きまぐれクック監修 カンジャンケジャン」 をはじめ、スシローでしか食べることができない商品をご堪能いただけます。

2025年10月29日（水）～各商品の販売予定総数が完売次第終了です。

ぜひ全国のスシローへお越しください！

■イベント詳細

今回のコラボでは、前回の商品より3商品が登場します。

・キャンペーン期間

・販売店舗

全国のスシロー

※各店舗の営業時間は、スシローのHPからご確認ください。(https://www.akindo-sushiro.co.jp/shop/ )

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」、「京樽・スシロー」ではお取り扱いがありません。

※各店舗の販売状況・価格はスシローのアプリ・HPでご確認いただけます。

■商品紹介

今回のコラボは「きまぐれクック」の“すし屋になりたい”という夢の実現に向けた取り組みとしてスタートしました。

商品化に至るまでの想いや開発背景は「きまぐれクック」のYouTubeチャンネルにて紹介しているので裏側も楽しんだうえで、改めてこの機会にスシローとのコラボ商品をお楽しみください。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=7ClhQ1Dhewc ]

商品紹介

商 品 名：

きまぐれクック監修 カンジャンケジャン

価 格：

税込 400円～

販売期間：

2025年10月29日（水)～販売予定総数42万食が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※本ずわい蟹を使用し、カンジャンケジャンを再現した商品です。

※かにみそは、複数種類の蟹を使用する場合があります。

商品説明：

きまぐれ監修のオリジナルダレを使用した創作すし！かにみそと生姜を混ぜた、醤油ベースのカンジャンダレに生のずわい蟹を漬けました。さらに卵黄醤油・胡麻・大根おろしとねぎをトッピングした、蟹の甘みと旨みを最大限に引き立たせた創作すしです。

商 品 名：

きまぐれクック監修 かつおキムチマヨ

価 格：

税込 180円～

販売期間：

2025年10月29日（水)～販売予定総数42万食が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

商品説明：

新たな組み合わせが楽しめる創作すし！漬けにしたかつおにキムチとマヨを合わせてトッピング。

かつお・キムチ・マヨが驚くほどマッチしている一皿です。

商 品 名：

きまぐれクック監修 穴たく巻

価 格：

税込 180円～

販売期間：

2025年10月29日（水)～販売予定総数31万食が完売次第終了。



※店舗によって価格が異なります。

※各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

商品説明：

意外と合う？！ありそうで無かった新たな組み合わせが楽しめる巻きすし！スシローこだわりの煮穴子に、たくあん・胡麻をあわせることで、穴子の甘みとたくあんの食感、胡麻の香りがマッチしています。

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」、「京樽・スシロー」ではお取り扱いがありません。

※商品は販売予定総数がなくなり次第終了となります。

※写真はイメージです。

スシロー×きまぐれクック コラボ記念キャンペーン！

コラボを記念してスシロー公式「X」と「Instagram」にて2つのキャンペーンを行います。

１.キャンペーン概要

スシロー公式「X」または「Instagram」にてハッシュタグキャンペーンを実施します。

■投稿キャンペーン期間

2025年10月29日（水）～2025年11月 9日（日）

■応募方法

１.スシロー公式「X」または「Instagram」アカウントをフォロー

２.ハッシュタグ『＃スシローできまぐれクック』を付けて下記の写真や動画及び文章投稿

●スシローのおすし

●きまぐれクックコラボ商品

●きまぐれクックへの思い

３.投稿したユーザーの中から抽選で合計10名さまに賞品をプレゼント

■当選人数・賞品

抽選で10名様に

ふぐぅなフグTシャツ＋スシロー

で使用できるお食事券5,000円分が当たります。

■当選発表

当選者の方には、投稿いただいたXまたはInstagramアカウントへダイレクトメッセージを通知いたします。



■投稿キャンペーン利用規約

投稿キャンペーンをご利用される方は下記をご確認ください。

https://www.akindo-sushiro.co.jp/news/detail.php?id=4217



皆様からのご応募お待ちしております！

※店内で撮影する際は、他のお客様が映り込まないようご配慮をお願いします。

※画像はイメージです。実際の賞品とは異なる場合があります。

２.キャンペーン概要

本キャンペーン開催中にスシロー公式「X」をフォローし、スシロー公式「X」から投稿される「かに初め＆きまぐれクック」に関わる対象のポストをリポストすると抽選で10名さまに、「スシローで使用できるお食事券（10,000円分）」が当たるキャンペーンを実施いたします。

■応募期間

2025年10月29日（水）～2025年11月 9日（日）

■参加方法

１.スシロー公式Xをフォロー

２.キャンペーン期間中に投稿される「かに初め＆きまぐれクック」に関わる対象ポストをリポスト

■賞品・当選人数

「スシローで使用できるお食事券（10,000円分）」×10名さま

■当選発表

当選者の方には、投稿いただいたXまたはInstagramアカウントへダイレクトメッセージを通知いたします。

■Xキャンペーン利用規約

Xキャンペーンをご利用される方は下記をご確認ください。

https://www.akindo-sushiro.co.jp/news/detail.php?id=3896

■きまぐれクックとは

華麗な包丁捌きで魚を捌く『魚捌き系YouTuber』YouTubeの登録者数は2025年7月3日時点で1,400万人を突破。「さばいていくっ！」の決め台詞とともに繰り広げられる包丁捌きで、老若男女問わず幅広い層から支持を集めている。

また、自身がプロデュースするECサイト「かねこ道具店」ではこだわりの海鮮や調理道具などを販売。YouTubeの枠を超えて活躍の場を広げている。



■きまぐれクック

https://www.youtube.com/@kimagurecook

■かねこ道具店

https://kaneko-douguten.com

【株式会社Carry On 会社概要】

会社名 ：株式会社Carry On（キャリオン）

本店所在地 ：東京都渋谷区神宮前6-12-20 J6 Frontビル6F

大阪支店 ：大阪府大阪市淀川区西中島4-5-1 NLC新大阪パワービル10F

創業 ：2021年3月

代表取締役 ：高田 樹

事業内容 ：クリエイターマネジメント

各種プロモーション

EC企画販売事業

イベント事業

SNSコンサルティング

URL ：https://carry0n.co.jp/

【お問い合わせ先】

mail：info@carry0n.co.jp