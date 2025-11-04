ラジオ番組『K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday』10月31日放送回にEVERGLOWがメンバー全員が登場！

株式会社 NEOWIZゲームオン

2025年11月4日（月）

K-POPアイドル応援アプリ『IDOL CHAMP』内の投票機能と連動した日本国内初のラジオ番組

『K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday』（TOKYO FM）。

2025年10月31日（金）の放送回は、先日ファンミーティングを開催したばかりのEVERGLOWがメンバー全員でスタジオに登場しました。

また同日のチャート投票ではWinter Ahead (with PARKHYOSHIN) V(BTS)、 PARKHYOSHINが1位を獲得し、番組内で紹介されました。

■先日、東京と大阪でファンミーティングを開催したばかりのEVERGLOWがメンバー全員でスタジオに登場！

10月31日（金）放送の「Pick Up Artist」コーナーには、4人体制で再スタートを切ったEVERGLOWがメンバー全員でスタジオに登場しました。

放送日がハロウィンということで、EVERGLOWの皆さんは特別に仮装をしてスタジオに来てくださいました。Ondaさんは悪魔、Aishaさんはコウモリ、Sihyeonさんは魔女、E:Uさんはかぼちゃという、個性あふれるかわいらしい仮装姿も披露してくれました。

また、MCの安達さんは以前、Aishaさんと練習生時代に面識があり、Aishaさんも「久しぶりに会えてうれしいです」と再会の喜びを語ってくださいました。「日本で美味しいものを食べましたか？」という質問には、Sihyeonさんが「日本には美味しい食べ物がたくさんあって、本当にたくさん食べました」と流ちょうな日本語でコメント。スタジオの雰囲気を和ませました。

2019年にデビューしたEVERGLOW。4人体制での活動は始まったばかりということで、「これからどんな活動になりそうですか？」という質問に、E:Uさんは「新しいアルバムの発売を控えていて、ファンミーティングを皮切りに、たくさんのFOREVER（ファンの名称）の皆さんに会えるよう準備しています。期待も大きい分、少し心配もあります」と率直な思いを明かしました。

さらに、先日東京と大阪で開催されたファンミーティングについて、Ondaさんは「日本のFOREVERの皆さんがリアクションや応援を可愛くしてくれて、幸せなエナジーをもらえますし、心も温かくなるような感じがします。」と笑顔で語りました。

そして日本でのファンミーティングに続き、グローバルツアーも予定しているEVERGLOWの皆さん。Sihyeonさんは「アジアをはじめ、アメリカ、南米、ヨーロッパなどを巡るツアーを準備しています。来年1月に発売されるアルバムとともに、世界中のファンの皆さんと楽しく公演を行う予定です」と語り、これからの活動への期待を高めました。

■「K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday」

10月31日（金）の放送回でV、PARKHYOSHIN 「Winter Ahead (with PARK HYO SHIN)」が記念すべき40回目の1位を獲得！

『K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday』の週間チャート1位は、BTSのVとPARKHYOSHINによる「Winter Ahead (with PARKHYOSHIN)」でした。番組内でも同楽曲がオンエアされました。

1位から4位までは以下の画像の通りで、番組では上位10曲が紹介されました。

10月31日付『IDOL CHAMP』アプリ週間投票ランキング 1位～4位

■ 番組概要

金曜日の夜。あなたの投票で決まるK-POPアイドルのオリジナル・チャートをカウントダウン形式でお届けする音楽番組！K-POPアイドル応援アプリ「IDOL CHAMP」の投票機能と連動し、リスナーの投票をもとにお送りします。

パーソナリティはPENTAGONのユウトとしてお馴染みの安達祐人、今注目のK-POPアーティスト情報も紹介します。

●番組名：『K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday』

●放送日時：毎週金曜日 18:00～18:25

●放送局：TOKYO FM（周波数 80.0MHz）

●パーソナリティ：安達祐人さん（PENTAGON ユウトとしても活躍）

●公式X： https://twitter.com/popktop10friday

●公式サイト： https://www.tfm.co.jp/pop-k/

●公式ハッシュタグ： #ポプコン

●radiko： https://radiko.jp/

※タイムフリー機能で放送後1週間まで聴取可能です。（エリア外聴取はプレミアム会員登録が必要）

●アフタートーク配信：

AuDee： https://audee.jp/

Spotify： https://open.spotify.com/show/6vuHaiMKhrDJbKWWoau7if

Amazon Music： https://x.gd/v3wFq

■IDOL CHAMPアプリ内での投票方法

下記の1～3に沿って投票してください。

■『IDOL CHAMP(アイドルチャンプ)』とは

韓国MBC PLUSがケーブルTVで放送する音楽番組「SHOW CHAMPION (ショーチャンピオン)」(毎週水曜日18:00～19:00放送)と連動したスマートフォン向けアプリサービスで、アプリから番組へ事前投票を行うことができます。その結果が毎週のランキングに反映され、チャンピオンとなったアーティストの楽曲が番組内で配信されます。

また、アプリでは番組投票以外にも様々なトピックで投票が行われており、そこで1位となったアーティストは、街頭ビジョン広告や駅構内の広告スペースなどに応援広告が掲示されたり、アーティスト名義で寄付活動が行われます。特に、『Forbes(韓国版)』といった著名な雑誌やミュージックアワードに出演するアーティストを選出する投票とも連動しており、毎年大きな盛り上がりを見せています。

※MBC PLUSは、韓国の地上波チャンネルMBCの子会社で、ケーブル・衛星・IPTVなどでサービスを行う複数チャンネルを保有。現在は、ドラマ、バラエティ、音楽、スポーツ、米州地域向けなど、多方面に向けたチャンネルを運営する放送局です。

■動作環境

■公式SNS

＜『IDOL CHAMP』日本公式ブログ URL＞

https://idolchamp.jp/

＜『IDOL CHAMP』日本公式X URL＞

https://x.com/idolchamp_jp

＜『K-STAR』公式サイト URL＞

https://kstar-vote.com/

＜『K-STAR』公式X URL＞

https://x.com/kstar_pj

＜『K-STAR』公式Instagram URL＞

https://www.instagram.com/kstar_pj/

