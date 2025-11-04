途上国のコミュニティ視点から、デジタルヘルスを考える。「デジタルヘルス×コミュニティLearning Hub」第2回目の開催が決定！

特定非営利活動法人 シェア＝国際保健協力市民の会

＜要約＞

認定NPO法人シェア＝国際保健協力市民の会は、「コミュニティ」をキーワードに、デジタルヘルスを活用して国際保健の課題に取り組む団体と知見を共有する、ラーニング・ハブを立ち上げました！

＜詳細＞

気運が高まるデジタルヘルス。

日本国内での活用はもちろんのこと、様々な企業や団体が、日本のデジタル技術を用いて途上国の健康格差の解消に取り組んでいます。デジタル技術の導入は、途上国コミュニティの保健医療活動に一定のインパクトをもたらしていることは間違いありません。その一方で、導入された技術が実装され、コミュニティでの保健医療活動の「仕組み」として定着しているかという点においては、まだ課題は残ります。

このたび私たちが立ち上げた「デジタルヘルス×コミュニティ Learning Hub」は、デジタルヘルスが途上国コミュニティでどう実装され、継続して活用されるかを学び、さらには議論を通じて新しい可能性を見出していくことを目的とします。その皮切りとして3回シリーズで開催される勉強会では、毎回、デジタル技術を用いて世界の健康格差を解消するべく現地の第一線で活躍する人々をゲストとして招待し、彼らの経験の共有と、ディスカッションを通じてより深い知見を得ることを目指します。

勉強会にはどなたでもご参加いただけます。ぜひ、お申込みください。

＜勉強会2回目について＞

第2回目となる今回は、途上国の眼科医療の変革に取り組む株式会社OUI (OUI Inc.)(https://ouiinc.jp/)様より最高執行責任者の中山慎太郎氏を招待し、デジタルヘルスのコミュニティ実装において対峙する課題とそのブレイクスルーのカギを、ディスカッションを通じて探っていきます。



<イベント概要>

開催日時：2025年11月12日（水）19：00～20：30

登壇者：株式会社OUI (OUI inc.)(https://ouiinc.jp/) 最高執行責任者 中山 慎太郎氏

会場：オンライン（Zoomを使用）

申込：https://congrant.com/project/share/19578

参加費：無料

主催：特定非営利活動法人シェア＝国際保健協力市民の会

共催：NGO-労働組合国際協働フォーラム 保健グループ

協力：三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社 主任研究員 長谷川裕

特定非営利活動法人ASHA 代表理事 任喜史

詳細を見る :https://congrant.com/project/share/19578