°Â°æ¸¬ÂÀÏº¡Ê7ORDER¡Ë¡ßÃæ»³Í¥ÇÏ¡¢Ìó10Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶¦±é¡ª

ËÜÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢°Â°æ¸¬ÂÀÏº¡Ê7ORDER¡Ë¤ÈÃæ»³Í¥ÇÏ¤µ¤ó¤¬Ìó10Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¶¦±é¤·¡¢¸ß¤¤¤Î½Ð²ñ¤¤¤«¤é¸½ºß¡¢¤½¤·¤Æ¿ÍÀ¸¤Î¡Èº£¡É¤ò¸ì¤ëËÜ²»¥Èー¥¯¤òÅ¸³«¡£ËÜ±ÇÁü¤Ï2025Ç¯11·î4Æü¡Ê²Ð¡Ë18:00¤è¤ê¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
ËÜÆ°²è¡Ø¡ÚThe BEZERS¡Û°Â°æ¸¬ÂÀÏº¡ßÃæ»³Í¥ÇÏ ¶¦¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¿£²¿Í¤¬ËÜ²»¥Èー¥¯¡ª½Ð²ñ¤¤¡õÎø°¦¡õÆÈÎ©¡¦¡¦¡¦¿ÍÀ¸¤Î¡Éº£¡É¤ò¸ì¤ë¡ª¡Ù¤Ï¡¢°Â°æ¸¬ÂÀÏº¤¬½Ð±é¤·¡¢µìÍ§¤Ç¤¢¤ëÃæ»³Í¥ÇÏ¤µ¤ó¤È10Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¸ì¤ê¹ç¤¦ÆÃÊÌ´ë²è¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤Ø¤È¿Ê¤à¤Ê¤«¤Ç´¶¤¸¤¿ÁÛ¤¤¡¢Çº¤ß¡¢¤½¤·¤Æ¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤ÊÏÃÂê¤Þ¤Ç¡¢ÁÇ¤ÎÉ½¾ð¤Ç¸ì¤ê¹ç¤¦»Ñ¤¬¸«¤É¤³¤í¡£
¡È¾þ¤é¤Ê¤¤ËÜ²»¥Èー¥¯¡É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Á°¤Ë¿Ê¤ßÂ³¤±¤ëÆó¿Í¤Î¥ê¥¢¥ë¤Êº£¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜÆ°²è¤Ï¡¢´ë²èÎ©°Æ¡¢¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤«¤éÀ©ºî¤Þ¤Ç³ô¼°²ñ¼ÒL&L¡Çs¤¬°ì´Ó¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤¿Âè1ÃÆºîÉÊ¡£¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤È¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¢2¤Ä¤Î»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ëL&L¡Çs¤À¤«¤é¤³¤½À¸¤ß½Ð¤»¤ë¡¢¼«Á³ÂÎ¤«¤Ä¥á¥Ã¥»ー¥¸À¤Î¤¢¤ë±ÇÁüºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
º¸¤«¤éÃæ»³Í¥ÇÏ¡¢°Â°æ¸¬ÂÀÏº
°Â°æ¥³¥á¥ó¥È
¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒL&L¡Çs¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢ÁÐÊý¤Î¡È¥ê¥¢¥ë¤Ê¿®Ç°¡É¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥µ¥ó¥È¥êー¡Ø¥¶¡¦¥Ù¥¼¥ë¥º¡Ù¤¬ÂÎ¸½¤¹¤ë¡Ö½ÏÀ®¡×¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Ë¤Ï¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÇÝ¤ï¤ì¤ë¿¼¤ß¤ä¡¢¿Í¤ÎÁÛ¤¤¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬½É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ»³Í¥ÇÏ¤µ¤ó¤ÎÆâ¤Ë¤¢¤ëÀÅ¤«¤Ê¾ðÇ®¤È¡¢ËÍ¤é2¿Í¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿»þ´Ö¤¬¡¢¤³¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ¿¼Â¤ÊÈþ¤·¤µ¤¬¸ò¤ï¤ë½Ö´Ö¤ò¡¢±ÇÁü¤È¤·¤ÆÃúÇ«¤ËÉ½¸½¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢¡È¥ê¥¢¥ë¤ÊÁÛ¤¤¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡É¤ò¤³¤ì¤«¤é¤âÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡ÚÆ°²è¾ðÊó¡Û
¡ÚThe BEZERS¡Û°Â°æ¸¬ÂÀÏº¡ßÃæ»³Í¥ÇÏ ¶¦¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¿£²¿Í¤¬ËÜ²»¥Èー¥¯¡ª½Ð²ñ¤¤¡õÎø°¦¡õÆÈÎ©¡¦¡¦¡¦¿ÍÀ¸¤Î¡Èº£¡É¤ò¸ì¤ë¡ª
½Ð±é¡§ °Â°æ¸¬ÂÀÏº¡Ê7ORDER¡Ë¡¢Ãæ»³Í¥ÇÏ
¥Ö¥é¥ó¥É¡§ The BEZERS¡Ê¥¶¡¦¥Ù¥¼¥ë¥º¡Ë
¸ø³«Æü¡§ 2025Ç¯11·î4Æü¡Ê²Ð¡Ë18:00
¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¡§ https://www.suntory.co.jp/non-al/thebezers/
Æ°²è¸ø³«Àè¡§ ¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒL&L¡Çs
ÂåÉ½¼Ô¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò °Â°æ¸¬ÂÀÏº
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¿±ÇÁüÀ©ºî¡¿¹¹ð´ë²è¡¿¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://landls.jp/