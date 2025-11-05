お弁当はじめました！新潟市万代のランチにオススメ！シュメール万代店より
この度、新潟市万代シテイバスセンター1Fにて飲食店を運営する「シュメール」では、お客様からの「ランチ帯にお弁当があったら嬉しい」のお声にお応えし、できたて手作りのお弁当をはじめました。
・青椒肉絲弁当 700円（税込）
・豚の生姜焼き弁当 700円（税込）
・チキン南蛮弁当 700円（税込）
・回鍋肉弁当 700円（税込）
※事前予約や会議、イベント等でのまとめてのご注文も承ります。
SUMER（シュメール）
〒950-0088 新潟県新潟市中央区万代1丁目6-1 バスセンタービル 1F
営業時間:月～金 11:00～15:00 / 17:00～21:00
土日祝 11:00～22:00
定休日:毎週木曜
TEL:025-250-1356
公式インスタグラム：https://www.instagram.com/sumer_lp/
配信元企業：株式会社ライブポート
