世界の歯科市場は驚異的な年平均成長率10.11%で成長
導入
歯科事業は、口腔疾患の診断、予防、治療に必要な器具、技術、消耗品を提供することで、口腔の健康維持に不可欠です。この市場には、補綴物、インプラント、歯内療法器具、歯周病治療、ホワイトニング治療といった必須製品が含まれます。これらの製品は主に、歯周炎、歯周病、不正咬合、虫歯といった一般的な口腔疾患に焦点を当てており、患者に包括的な歯科治療を提供することを目指しています。
さらに、市場の拡大は主に、虫歯や歯周炎などの口腔疾患の増加と、審美歯科への関心の高まりによって推進されています。革新的な製品の投入は、業界を前進させる上で不可欠です。2023年10月、ZimVie Inc.は、歯科治療の改善に役立つ様々な修復コンポーネントを提供する「Azureマルチプラットフォーム製品ソリューション」を発表しました。これらの進歩は、革新的なソリューションの提供と患者のアウトカム向上に向けた業界の献身的な姿勢を示しています。
市場動向
口腔疾患の罹患率増加が世界市場を牽引
口腔疾患の発生率の増加は、世界中の歯科セクターの拡大を著しく促進しています。口腔疾患の罹患率の上昇に伴い、高度な歯科ケア、治療、そして予防策への需要が高まっています。2022年11月に発表されたWHOの世界口腔保健状況報告書によると、世界で約35億人が口腔疾患に苦しんでおり、そのうち約75%が中所得国に居住しています。
さらに、この調査によると、永久歯のう蝕に悩まされている人は約20億人、乳歯のう蝕に悩まされている子供は5億1,400万人に上ります。この懸念すべきデータは、歯科治療の必要性が高まっていることを浮き彫りにしており、世界的な需要の高まりに対応するために、歯科用品およびサービスへの投資拡大を促しています。
歯科技術の進歩は大きなチャンスを生み出す
技術革新は世界中の歯科医療分野に大きな可能性を生み出し、成長とイノベーションを促進しています。デジタルイメージング、コンピュータ支援設計／コンピュータ支援製造（CAD/CAM）、人工知能（AI）といったイノベーションは、効率性、精度、そして患者中心の医療を提供することで、歯科医療サービスに革命をもたらしています。これらの技術は、優れた診断精度、迅速な治療計画、そしてより良い患者アウトカムを実現し、歯科医療の持続的な成長を支えています。
一例として、2022年12月にFDAの承認を取得したDenti.AIのAuto-Chartソフトウェアが挙げられます。このAI駆動型ツールは、口腔内および口腔外の2D X線画像の解析を自動化し、チャート作成時間を70%短縮します。このプログラムは既存の診療管理システムと容易に連携し、ワークフローを最適化し、歯科診療の生産性を向上させます。これらの改善は、革新的なテクノロジーが歯科医療をどのように変革し、医療従事者に実用的なツールを提供することで効率性を向上させ、質の高い患者ケアを提供できるかを示しています。
地域分析
北米は世界最大の市場シェアを占め、49.2%のシェアを占めています。北米は世界の歯科医療分野で圧倒的なシェアを占めており、その主な要因は透明アライナーの普及と、既存の市場参入企業の存在感です。歯周病の蔓延、患者相談の増加、そして高度な歯科治療ソリューションへのニーズの高まりが、この地域の拡大を牽引しています。米国では、これらの要因が歯科製品とサービスへの大きな需要を生み出し、イノベーションと業界の成長を促進しています。
