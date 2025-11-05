12月4日（木）に東京大学で開催されるRISC-V Dayに 米Amazon開発エンジニアが登壇 ― クラウドとエッジをつなぐ『量産運用可能なAIエージェントループ』の設計思想について解説します
【冒頭概要】
一般社団法人RISC-V協会（所在地：東京都中央区、代表理事：河崎俊平）は、2025年12月4日（木）に東京大学伊藤謝恩ホールで開催する「RISC-V Day Tokyo 2025 Autumn」において、米国Amazon.com, Inc.でAlexa+などを開発したエンジニアChirag Agrawal氏が「Designing Agentic Loops that Actually Ship- Practical Frameworks for Building Reliable AI Agents in Robotics and Production Systems」登壇されます。
【発表経緯】
8月19日：「RISC-V誕生15周年記念マグカップ制作・進呈」発表
9月4日：マグカップ デザイン公開
10月24日：協賛企業支援による「無料登録制」への移行発表
11月2日：米国Googleエンジニアによる「デジタル信頼基盤技術」講演発表
今回、米国Amazon社によるクラウドとエッジをつなぐ「AIエージェントの未来」についての講演をお知らせします。
【発表概要】
登壇者：Chirag Agrawal（チラーグ・アグラワル）
所属・役職：Senior Software Engineer, Amazon.com, Inc.（米国アマゾン エンジニアリング部門 シニアソフトウェアエンジニア）
講演タイトル：「Designing Agentic Loops that Actually Ship - Practical Frameworks for Building Reliable AI Agents in Robotics and Production Systems」
（日本語訳参考：「量産可能なエージェントループ設計 ― ロボティクスおよび実運用システムにおける信頼性の高いAIエージェント構築のための実践的フレームワーク」）
【この講演を聞くべき人】
本講演は、生成AI・エッジAI・クラウド連携・音声対話技術・エージェントAI、
そして ロボティクスAI の設計に携わる研究者・開発者・製品企画者にとって必聴のセッションです。
（1） ロボットAI／制御システム開発者
- AIが実世界で自律的に動作する仕組み（Perception-Reason-Actionサイクル）に関心がある方
- ロボット制御、マニピュレーション、移動体知能（SLAMや強化学習を含む）に携わる方
- クラウドロボティクスや分散学習による群知能（Swarm Intelligence）を研究している方
（2） AI・ソフトウェアアーキテクト
- 生成AIやエージェント型AIのシステム設計に携わる方
- ReAct／Agentic AI／マルチエージェントフレームワークに関心がある方
- クラウド×エッジの協調処理モデル（Federated／Distributed AI）を研究している方
（3） 音声アシスタント・対話システム開発者
- Alexa、Google Assistant、LINE Clova、ChatGPT APIなど音声応答アプリを開発している方
- NLPや対話制御の新しいモデル設計に興味を持つ方
（4） 組込みAI・IoTエンジニア
- エッジデバイス上でAI推論を行い、クラウドと連携するシステムを構築している方
- スマートホーム、車載AI、ウェアラブル機器などリアルタイム処理が必要な領域の技術者
（5） クラウドサービス／インフラ担当者
- AWSや他のクラウド上でAIワークロードを最適化したい方
- エッジ推論とクラウド連携の通信・セキュリティ・レイテンシ管理に関心がある方
（6） AI UX／製品企画・事業開発担当者
-「エージェントが自律的に動く」ユーザー体験をどう製品化するかを検討している方
- 次世代スマートデバイス・AIサービスの方向性を把握したい企画職・マネージャー
（7） アカデミア・研究者
- 分散AI・知識融合・自己学習型エージェントの研究を行う大学・研究機関の方
