「推しが負けるのは自分のせいだ」Fun!Fan!Fes!が渋谷に熱狂の渦を巻き起こす！
MAGNET by SHIBUYA109内にあるライブハウス「CROSS STAGE SHIBUYA」発の新たなライブイベント『Fun!Fan!Fes!』が開催された。
Vol.1を記念して、SHIBUYA109フォーラムビジョンの放映権をかけた熱いバトルが繰り広げられた。
本イベントでは、リポストポイントや動員ポイントなど、ファンの応援がそのまま順位に反映される仕組みを採用。SNS上でも大きな話題を呼んでいる。
来場者のインタビューでは、
「絶対に推しを1位にしてあげたい！！」
「自分の応援が結果に反映されるのが嬉しい」
といった声が多く聞かれた。
なかでも印象的だったのは、「推しが負けたら自分のせいだと思ってこの勝負に挑んでる」という言葉。
その一言からは、ファンと演者の一体感が強く感じられた。
主催者は「一方通行ではなく、アイドルとファンが共に創る空間を目指したい」とコメント。
Day1・Day2ともに激戦が続き、まさに“ファンと創る楽しいフェス”という名前にふさわしい盛り上がりを見せた
演者からも熱い想いが語られた。
「絶対に1位になってビジョンで渋谷から発信したい！」
「ファンと一緒に戦っている感じがすごく嬉しい」
「1位になれなかったら応援してくれたファンに申し訳ないので、絶対に諦めない！」
など、このイベントに対する真剣な想いが印象的だった。
このバトルの結果は、10月13日18:00にFFF公式X（旧Twitter）で発表された。
1位を獲得したのは、Flower＊Hour様。
11月1日から11月25日まで109フォーラムビジョンで放映される。
このバトルの結果は、10月13日18:00にFFF公式X（旧Twitter）で発表された。
熱いバトルの結果に注目が集まっている。
FFF公式X
https://x.com/funfanfes_fff?s=21
出演者
宇宙カラノ侵略者
https://x.com/shinryakusha_?s=21
再生のルクトゥミー
https://x.com/ltm__official?s=21
LittleSignal
https://x.com/littlesignal714?s=21
はくchu（ハード）む
https://x.com/haku_chu_m?s=21
煌きメリー☆ボップ
https://x.com/meribo_01?s=21
EYE CANDY
https://x.com/eyecandy_idol?s=21
Tiara Palette
https://x.com/tiara_palette?s=21
世界逆転宣言！
https://x.com/sekai_gyakuten?s=21
HONEY RULE
https://x.com/honey_rule_?s=21
Flower＊Hour
https://x.com/flowerhour0420?s=21
Tool to
https://x.com/toolto_20231128?s=21
にゃんすきっ（ハード）？
https://x.com/__nyan_suki?s=21
