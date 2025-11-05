こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
＜幻想的な宿場の夜＞第7回奈良井宿灯明まつりを開催します。
奈良井宿観光協会（奈良井宿観光協会・会長 太田祐司）ならびに一般社団法人塩尻市観光協会（塩尻市観光協会・会長 林修一）は、「第7回奈良井宿灯明まつり」を実施いたします。
塩尻市内の学生や園児らによって創作されたオリジナリティ溢れる切り絵や書などの作品が、灯籠に飾られ、夜の奈良井宿を幻想的に照らします。
15:00～は塩尻産ワインで作った特製ホットワインを来場者に振る舞います。
<奈良井宿灯明まつりの様子>
■開催日 令和7年11月8日(土)～9日(日)
■開催場所 奈良井宿仲町周辺
■点灯時間 17：00～19：00
■ゆめ灯り絵展 切り絵など展示
・楢川保育園児作品
・楢川小中学校児童生徒作品
・塩尻東小学校児童作品
・塩尻中学校美術部員作品
・楢川マスターズ倶楽部作品
・ならかわ桜プロジェクト・水穂会（塩尻潮音）作品
■ホットワイン、ぶどうジュース振る舞い(数量限定)
奈良井宿観光案内所前で両日15:00～特製ホットワインとぶどうジュースを振る舞います。
お問合わせ 0264-34-3160(奈良井宿観光案内所)
主 催 奈良井宿観光協会、（一社）塩尻市観光協会
共 催 街道交流事業実行委員会
＜奈良井宿へのアクセス＞
電車でお越しの場合：JR奈良井駅下車
車でお越しの場合：中央自動車道 塩尻インターチェンジより約35分／伊那インターチェンジより約40分
駐車場について：あり（無料・有料）
アクセス・駐車場情報についてはこちらのWebページをご確認ください。
https://www.naraijuku.com/access/
＜奈良井宿について＞
1kmにわたって200年前の街並みが今も残る奈良井宿は、中山道は六十九次の34番目の宿場町です。
かつては、街道を行き交う旅人が多く訪れ、中山道で最も栄えた宿場町として知られていました。
その様は「奈良井千軒」と謳われたほどでした。
国が指定する「重要伝統的建造物群保存地区」にも選定されています。
＜長野県塩尻市と一般社団法人塩尻市観光協会について＞
塩尻市は、長野県中部に位置する人口6万5千人（2024年9月現在）の地方都市です。
特産のぶどうが生み出すワインは世界にその名を知られ、日本随一の品質を誇るワイン用ぶどうとそのぶどうを使ってワインを作る市内16（2024年9月現在）のワイナリー、江戸時代の街並みを色濃く残す奈良井宿、漆器の町として知られる木曽平沢漆工町、日本三大遺跡の一つである平出遺跡、近年はアニメやドラマの聖地として名が知られる高ボッチ高原、テレビ番組で度々紹介されるローカルグルメ「山賊焼」など、豊かな観光資源を抱えるまちです。
塩尻市観光協会は1955年の発足以来、そんな塩尻市の素晴らしさをより多くの方々に知っていただき、一人でも多くの方々に塩尻市にお越しいただくために、塩尻市の観光事業の発展に努めてまいりました。
また2016年には一般社団法人化を行いました。
本件に関するお問合わせ先
一般社団法人 塩尻市観光協会
担当者名：鳥羽・宮下
TEL：0263-54-2001
info-shiojirikanko@tokimeguri.jp
関連リンク
塩尻市観光協会公式Webサイト「時めぐり」
https://tokimeguri.jp/
塩尻市観光協会公式Twitter
https://twitter.com/info40430583
塩尻市観光情報Instgram
https://www.instagram.com/shiojiri_kanko/
塩尻市内の学生や園児らによって創作されたオリジナリティ溢れる切り絵や書などの作品が、灯籠に飾られ、夜の奈良井宿を幻想的に照らします。
15:00～は塩尻産ワインで作った特製ホットワインを来場者に振る舞います。
<奈良井宿灯明まつりの様子>
■開催日 令和7年11月8日(土)～9日(日)
■開催場所 奈良井宿仲町周辺
■点灯時間 17：00～19：00
■ゆめ灯り絵展 切り絵など展示
・楢川保育園児作品
・楢川小中学校児童生徒作品
・塩尻東小学校児童作品
・塩尻中学校美術部員作品
・楢川マスターズ倶楽部作品
・ならかわ桜プロジェクト・水穂会（塩尻潮音）作品
■ホットワイン、ぶどうジュース振る舞い(数量限定)
奈良井宿観光案内所前で両日15:00～特製ホットワインとぶどうジュースを振る舞います。
お問合わせ 0264-34-3160(奈良井宿観光案内所)
主 催 奈良井宿観光協会、（一社）塩尻市観光協会
共 催 街道交流事業実行委員会
＜奈良井宿へのアクセス＞
電車でお越しの場合：JR奈良井駅下車
車でお越しの場合：中央自動車道 塩尻インターチェンジより約35分／伊那インターチェンジより約40分
駐車場について：あり（無料・有料）
アクセス・駐車場情報についてはこちらのWebページをご確認ください。
https://www.naraijuku.com/access/
＜奈良井宿について＞
1kmにわたって200年前の街並みが今も残る奈良井宿は、中山道は六十九次の34番目の宿場町です。
かつては、街道を行き交う旅人が多く訪れ、中山道で最も栄えた宿場町として知られていました。
その様は「奈良井千軒」と謳われたほどでした。
国が指定する「重要伝統的建造物群保存地区」にも選定されています。
＜長野県塩尻市と一般社団法人塩尻市観光協会について＞
塩尻市は、長野県中部に位置する人口6万5千人（2024年9月現在）の地方都市です。
特産のぶどうが生み出すワインは世界にその名を知られ、日本随一の品質を誇るワイン用ぶどうとそのぶどうを使ってワインを作る市内16（2024年9月現在）のワイナリー、江戸時代の街並みを色濃く残す奈良井宿、漆器の町として知られる木曽平沢漆工町、日本三大遺跡の一つである平出遺跡、近年はアニメやドラマの聖地として名が知られる高ボッチ高原、テレビ番組で度々紹介されるローカルグルメ「山賊焼」など、豊かな観光資源を抱えるまちです。
塩尻市観光協会は1955年の発足以来、そんな塩尻市の素晴らしさをより多くの方々に知っていただき、一人でも多くの方々に塩尻市にお越しいただくために、塩尻市の観光事業の発展に努めてまいりました。
また2016年には一般社団法人化を行いました。
本件に関するお問合わせ先
一般社団法人 塩尻市観光協会
担当者名：鳥羽・宮下
TEL：0263-54-2001
info-shiojirikanko@tokimeguri.jp
関連リンク
塩尻市観光協会公式Webサイト「時めぐり」
https://tokimeguri.jp/
塩尻市観光協会公式Twitter
https://twitter.com/info40430583
塩尻市観光情報Instgram
https://www.instagram.com/shiojiri_kanko/