貸付型クラウドファンディング「Funvest」　おかげさまで4周年！「Funvestからの感謝を込めて。未来へつなぐ投資キャンペーン」を開催！

4年間の感謝を込めて

Fintertech株式会社

みなさまの温かいご支援のおかげで、Funvestはサービス開始4周年を迎えることができました。

日頃からFunvestを支えてくださるみなさまへ、そして初めてファンになってくださったみなさまへ、

これまでの「ありがとう」と、これからの「よろしく」をお伝えしたく、Funvestからの感謝を込めて、特別なキャンペーンを実施いたします！

本キャンペーンは、Fintertechとご縁のある企業さまの賞品をプレゼントとしてご用意いたしました。

みなさまと素晴らしい企業さまとの「未来へつなぐ」新たなご縁となれば幸いです。

引き続きFunvestをご愛顧いただきますよう、心よりお願い申しあげます。

＜キャンペーンの詳細＞

キャンペーン期間中に募集を開始する対象ファンドへの累計出資金額に応じて、豪華賞品をプレゼントいたします。

初出資の方限定の賞品もございます！

Fintertechが提供する、どなたでも簡単に寄付や応援金を集められるサービス「KASSAI」を利用している企業さまや、 Fintertechと同じ大和証券グループの一員である企業の選りすぐりの賞品をご用意しました！

＜キャンペーン期間＞

2025年11月4日（火） ～ 2026年1月31日（土）

＜対象ファンド＞

上記キャンペーン期間中に募集を開始する全てのファンド

＜特典内容＞

【プレミアムコース】

期間中の累計出資額が1,000万円以上でもれなく全員に

「味の牛たん喜助 牛たん詰合せ＋すべての賞品全部乗せ豪華ギフトセット」プレゼント

【スペシャルコース】

期間中の累計出資額が500万円以上でもれなく全員に

「きたの茶園 スパークリングティー2種セット」プレゼント

【サンクスコース】

期間中の累計出資額が100万円以上で抽選で30名様に

「まめいち Funvestオリジナル和菓子セット」プレゼント

【Funvestデビュー特典】初出資の方限定賞品

初出資の方もれなく全員に

「プリンセスパプリカ極甘のピクルス ピクルス3種セット」プレゼント

キャンペーン詳細を見る :https://lp.ftt-funvest.jp/4th-cp/?utm_source=anniversary&utm_medium=press&utm_term=cp&utm_campaign=4th-anniversary&utm_content=2511

＜「Funvest」WEBサイト＞

https://ftt-funvest.jp/

■Fintertechについて

Fintertechは、大和証券グループ及びクレディセゾンがそれぞれ創業来培ってきた金融ビジネスのノウハウを礎としながら、最先端のテクノロジーの活用や外部企業との連携により次世代金融サービスを機動的にかつ柔軟に創出することを目指しています。 主な事業として、暗号資産を活用した「デジタルアセット担保ローン」及び「デジタルアセットステーク（消費貸借）」、クラウド型応援金サービスの「KASSAI」、「未来をわかちあう投資」を提供する貸付型クラウドファンディングサービス「Funvest（ファンベスト）」を展開しています。

・会社概要（URL：https://fintertech.jp/）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/56375/table/298_1_68f8a5210fd32a0e68ed8967bf31d4a1.jpg?v=202511050825 ]

■貸付型クラウドファンディングに関する注意事項

・本サービスの会員登録・ファンドのお申込みにつき、登録料・口座管理費用・申込手数料はかかりません。ご出資の際の出資金の送金手数料は、お客様にご負担いただきます。分配・償還時の送金手数料は、Fintertechが負担いたします。

・Fintertechは、出資金額又は貸付金額に対し一定の料率にて計算した金額を、営業者報酬として、出資金又はファンドの収益より収受いたします。詳しくは、各ファンドの交付書面をご確認ください。

・出資完了後は、途中解約を行うことができません。また、匿名組合契約約款に定める一定の事由により、契約の解除・譲渡が発生した場合は、出資金に対し一定の料率にて計算した解除手数料・譲渡手数料を収受いたします。

・「想定利回り」は、投資家の皆様への分配金（貸付による金利等の収入から、営業者報酬その他の諸費用を差し引いて計算されます）の見通しを元に算定した年換算利回り（税引前）であり、将来の運用結果を保証するものではありません。

・匿名組合契約に基づくお客様の出資金については、元本保証されるものではなく、本借入人に対する貸付債権の財産的価値、営業者の信用状況等により損失が発生するおそれがありますので、十分ご注意ください。

・外貨建てで貸付運用を行うファンドにおいては、海外通貨と日本円の間の為替相場の変動によって、貸付額の円換算額よりも返済された元本額の円換算額が少なくなり、損失が発生する可能性があります。

・詳しくは、当該ファンドの契約締結前交付書面等の交付書面、ファンドの募集ページに記載されておりますので、内容を十分にご理解いただき、お客様ご自身の判断と責任にて投資を行っていただきますようお願い申し上げます。