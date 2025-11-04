AMIRIがFCバルセロナの公式フォーマルウェアパートナーシップを発表

株式会社スタッフインターナショナルジャパンAMIRI x FC BarcelonaAMIRI x FC Barcelona

AMIRI (アミリ) は、世界有数の名門クラブであり、国内タイトル80回、欧州および世界タイトル23回の記録的な優勝経験を誇るサッカークラブ、FCバルセロナとの新たなコラボレーションを発表しました。アミリは同クラブの公式フォーマルウェアパートナーとなります。

この独占的パートナーシップは、ラグジュアリーファッションとハイパフォーマンススポーツという二つの世界が持つ相乗効果を浮き彫りにしています。卓越性の追求と職人技の完成、あらゆる分野における技術と芸術性の擁護。アミリのテーラリングにおける卓越した技術を活かし、同ブランドはFCバルセロナと協力し、メンズ、ウィメンズチームの全選手、ならびにクラブ幹部およびリーダーシップ層向けにカスタムスーツを提供します。

インスピレーションは選手たちのユニフォームカラーから着想を得ました。1世紀以上にわたる深みのあるブルーとガーネットを纏うクラブは、「エキュイップ・ブラウグラナ（青とガーネットのチーム）」としても知られています。このFCバルセロナのシグネチャーにアミリのスタイルと明確なアイデンティティを融合させ、ウィンターシーズンに向けてアミリは、クラブの深いネイビーブルーをメインカラーとして、精巧に仕立てられたウールの 6 ボタンオーバーコート、テーラードジャケット（男性用はダブルブレスト、女性用はシングルブレスト）、そしてネイビー地に白のピンストライプが入った上質なウール製のフレアパンツに配されています。サマーシーズンのテーラリングでは、ピンストライプが新たなシャツカラーのクラシックなブルゾンにも登場。スポーツウェアに着想を得たアミリのアイコニックなスタイルがフォーマルウェアへと昇華され、今度はスポーツへと回帰します。胸ポケットにはアミリのシグネチャーであるMAモノグラムが刺繍で施されています。軽やかでスポーティなシルエットのニットには、コントラストの効いたMAモノグラムと同色のFCバルセロナ刺繍が施され、夏のワードローブを完成させます。一方、冬には各選手のイニシャルをモノグラムにしたピンストライプのポプリンシャツが登場。ガーネットとブルーのストライプタイ、ゴールドバーのタイクリップでスタイリングされます。

互いの交流から生まれた今回のパートナーシップは、創造的な融合の中で両者の目標と理想を映し出します。スポーツ界においてアスリートはスターであり、それは常にアミリのインスピレーション源であるハリウッドのアイドルたちに対抗する存在です。

AMIRI × FCバルセロナのコラボレーションは、2025年ウィンターシーズンにデビューします。

「サッカーとファッションは、情熱や繊細さ、そして創造性から生まれた同じスピリットを共有しています。どちらも自身の技術を極め、動きと形を通して自己を表現することにあります。

FCバルセロナとのパートナーシップによって、アミリはテーラリングを通じてその卓越性の追求を映し出すことができます。

このバルサとのコラボレーションは、共通する価値観の祝福なのです。」

- マイク・アミリ

「アミリとのパートナーシップは、卓越性と創造性、ディテールへのこだわりという同じ志を持つ2つのクラブの結びつきを象徴しています。

FCバルセロナではピッチの上でも外でも、エレガンスはクラブを表現する一つの要素だと考えています。

アミリは、クラフツマンシップとスタイルに対して現代的なビジョンをもたらし、私たちのアイデンティティやクラブとしての価値観と完璧に調和しています。

私たちは共に、革新性と洗練さを体現するグローバルなイメージを発信し、その価値観に深く共鳴しています。」

- マネル・デル・リオ（FCバルセロナ CEO）