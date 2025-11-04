11月30日（日）23：59まで！　“３点以上でまとめて10％OFF”　ラインアップと入荷量も新たにー中古オフィス家具 まとめ買いキャンペーンをスタート。

株式会社オフィスバスターズ

株式会社オフィスバスターズ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：熊谷 正慶、東京証券取引所 TOKYO PRO Market 証券コード：5890、以下当社）は、法人・個人事業主のお客様に向けて、中古オフィス家具の「まとめ買いSALE 10％OFF」キャンペーンを2025年11月30日（日）まで実施いたします。対象商品を３点以上ご購入いただき、クーポンコード「3HSX」を入力することで10％割引が適用されます。オフィス移転、リニューアル、テレワーク環境の整備など、様々な用途に対応する人気メーカー商品を多数ラインアップ。快適でコストパフォーマンスに優れたオフィスづくりをお手伝いします。

キャンペーン概要

・キャンペーン名：中古オフィス家具まとめ買いSALE10％OFF

・対象商品：オフィスチェア・デスク・フリーアドレスデスク・書庫などの中古オフィス家具

・内容：対象商品を３点以上ご購入で10％OFF（クーポンコード「3HSX」を入力）

・実施期間：2025年11月30日（日）23:59まで

・対象サイト：https://www.officebusters.com/officekagu/officekagu-campaign/

・対象店舗：全国のオフィスバスターズ店舗およびオンラインショップ

商品のご紹介（代表的ラインアップ）

■ 単体チェア

オカムラ製「スフィアチェア」：

人の自然な動きを追従するアクティブバック構造で、長時間のデスクワークでも快適。

コクヨ製「デュオラ メッシュチェア」：

通気性とホールド感を両立し、テレワークにも人気の高機能モデル。

ジロフレックス製「64」：

ヨーロッパを代表する高品質チェア。耐久性と快適性を兼ね備えたベーシックモデル。

■ 単体デスク

コクヨ製「iSシリーズ」：

シンプルかつ堅牢。日本のオフィスに最も多く導入されている定番デスクシリーズ。

オカムラ製「SD-Vシリーズ」：

洗練されたデザインと機能性を両立。オフィスの統一感を演出。

■ フリーアドレスデスク

ウチダ製「プラッテ」：

多人数対応のワイド設計で、チームワークを促進するフリーアドレス向けデスク。

イトーキ製「インターリンク」：

柔軟なレイアウト変更に対応する可変型デスク。働き方改革対応の人気モデル。

■ 書庫

コクヨ製「エディアシリーズ」：

デザイン性と収納効率を両立。オフィス空間を美しく保つ定番シリーズ。

オカムラ「レクトライン」：

多彩なユニット構成で、空間に合わせた最適な収納プランを実現。

※掲載の商品は仕様によって機能が異なる場合がございます。

当社では、全国に広がる在庫ネットワークと独自の品質管理体制により、企業・個人問わずあらゆるお客様のオフィスづくりを支援しています。本キャンペーンは、コスト効率と環境配慮を両立しながら“必要な家具を必要な分だけお得に”導入できる絶好の機会です。在庫状況や納期なども柔軟に対応しておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。

■本件お問合せ先：

株式会社オフィスバスターズ

担当：柏木

受付時間 (平日) 9:00～18:00

k-kashiwagi@officebusters.com

070-3196-6763

