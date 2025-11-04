美容プロテインブランドVICOLA、「ウェルネス・フィットネス向け協賛プログラム」を開始。地方・小規模イベントを含む最大50件を公募
コラーゲン由来の“澄んだ果汁感”プロテインを展開するVICOLA（株式会社VICOLA）は、来場者の体験価値向上と健やかなコミュニティづくりを目的に、物品協賛プログラム「VICOLA WELLNESS SUPPORT 2026」を開始。全国のウェルネス・フィットネス系イベントから公募します。
VICOLA WELLNESS SUPPORT2026
■提供内容
VICOLAプロテイン/紙コップ・計量スプーン等の基本備品/来場者向け「ご案内チラシ」
■採択数・対象
上限50件（地方・小規模歓迎）
大会・発表会・コミュニティイベント等（有料/無料不問）
■選考基準
１.来場者体験の向上という目的にマッチしているか
２.衛生・表示に配慮した運用が可能か
３.地域性・多様性への寄与
■応募方法
申込フォーム：https://vicola.co.jp/pages/vicolasupport2026
募集期間：2025年11月1日～12月31日
採択発表：順次通知
＜お願い＞
.当日写真のご提供（同意の範囲で二次利用）
.アレルゲン／栄養成分はパッケージに記載。来場者へのご案内にご協力ください。
■VICOLAについて
VICOLAは「プロテインは飲みづらい」そんな女性の声から生まれたプロテインブランドです。
YouTube登録者22万人超、女性専用ジムMingGym経営者も務める開発者自身の経験から、"プロテインが苦手な方でも飲めるプロテイン"を目指し、「毎日続けられるおいしさ」と「実感できる変化」にこだわって製品づくりを行っています。
味・成分すべてに妥協せず、忙しい毎日に寄り添う美容習慣を提案します。
公式オンラインショップ:
https://vicola.co.jp/
Amazon商品ページ:
https://amzn.asia/d/a4C2P1c
楽天市場商品ページ：
https://item.rakuten.co.jp/vicola/protein-orange/
■製品の特長
1.コラーゲン20,000mg配合
1杯(30g）あたり20gの高たんぱくで、20,000mgのコラーゲンペプチドを贅沢配合。
コラーゲンは髪・肌・爪・骨・筋肉など全身に存在するたんぱく質の一種です。20代後半から年齢と共に減少するコラーゲンの摂取をサポートします。
2. 1/2 日分のビタミン配合
ビタミンA,B1,B2,B6,B12,C,D,Eをはじめとするビタミン11種をバランスよく配合しているから、マルチビタミンサプリ不要でお手軽です。
3.人工甘味料不使用
VICOLAは植物由来の甘味料・ステビアを使用しています。人工甘味料特有の後味がないから、よりすっきりとした自然なおいしさを実現しています。
■開発者プロフィール
Miyako
1991年生まれ。女性専門パーソナルジム「Mint Gym」代表。
YouTube「Miyako's Channel」(登録者20万人)で女性や筋トレ初心者向けに運動や食事など、健康的な体作りの方法を配信。
「おいしく食べながらスタイルをキープ」「一生続けられるダイエット」を提唱し商品開発、イベント、セミナーなど多方面で活躍中。一児の母。
(著書)結局、筋トレがいちばんキレイにやせる近道-世界文化社
(YouTubeチャンネル)https://www.youtube.com/@MiyakosChannel
■会社概要
株式会社VICOLA
所在地：東京都港区南青山3丁目4-18 コスモスマーサb001
代表者名：伊藤 都
事業内容：女性向け美容・ウェルネス商品の企画・製造・販売
公式サイト：https://vicola.co.jp/
SNS：Instagram @vicola_jp ／ YouTube @miyakoschannel