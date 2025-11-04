アスベスト対策のための『アスベスト先生、教えて！「アスベスト」は、暮らしの必修科目です。～住み慣れた家から考える社会の課題～』が、Amazon POD書籍及び電子書籍で販売開始！
アスベストの社会課題を皆様にわかりやすくお伝えしたい！
株式会社都分析（所在地：大阪府大阪市、代表取締役：福田賢司、以下「当社」）は、住まいに潜むアスベストの現状、さらには対策を公開した『アスベスト先生、教えて！ 「アスベスト」は、暮らしの必修科目です。～住み慣れた家から考える社会の課題～』を2025年10月1日（水）よりAmazon POD書籍及び電子書籍で販売開始しましたことを発表します。この本を通じて、アスベストの危険性や適切な対策及び対処法の理解を深めていきます。
なお、本書は
ゴマブックス株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長：赤井仁）
グローバルパートナーズ株式会社（所在地：東京都豊島区、代表取締役社長：山本康二）
との共同事業「サブスク出版」の作品となります。
【POD書籍】 https://x.gd/bEAuB
（※）POD（プリント・オン・デマンド）書籍は、アマゾンのみでの販売となります。
【電子書籍】 https://x.gd/EUYG9
『アスベスト先生、教えて！ 「アスベスト」は、暮らしの必修科目です。～住み慣れた家から考える社会の課題～』
【こんな人は必読！】
■中古物件を自分自身でDIYしようとしている人
■家の近くで解体作業が始まり、粉じんが気になる人
■リフォームを業者に頼もうとしている人
■自分の家にアスベストがあるか心配な人
■「アスベストって何？」と言っている人
目次
はじめに
「アスベスト」について、知っていることはありますか？
序章 アスベスト先生、登場！
第1章 アスベストのきほんのきほん
1-1 アスベストって、そもそもなに?
アスベストってどんな形？
アスベストの「魔法」ってなに？
アスベストって目に見えないの？
1-2 アスベストって、なにに使われているの?
アスベストはいつから使われているの?
アスベストはどこに使われているの?
アスベストがあるかどうすればわかるの?
第2章 アスベストの危険性を知ろう
2-1 アスベストって、どうして危険なの?
「静かなる時限爆弾」って、なに?
アスベストって、いつから問題だったの?
アスベストを吸い込むと、どんな病気になるの？
少し吸い込む程度なら大丈夫?
健康被害はどれくらい広がっているの?
2-2 アスベストの法規制
アスベストはどのように規制されてきたの?
これから先に大切なことは?
第3章 DIYするその前に
3-1 やって良いこと悪いこと
DIYによるアスベストのリスクってなに？
アスベストを気にせずにやれることはないの？
どんなDIY作業がアスベストを飛散させるの？
3-2 アスベストを探せ!
アスベストはどこに潜んでいるの?
我が家以外ではどこに気を付ければいいの?
モコモコした外観には注意!
第4章 アスベスト調査のすべて
4-1 アスベストの事前調査って、なに?
はじまりは調査から
事前調査は義務
調査は誰がやるの?
こっそりやってもわからない?
4-2 事前調査ってどんなことをするの?
「事前調査」って、具体的にどんなことをするの？
調査にはどれくらいお金がかかるの？
信頼できる専門家は、どうやって探せばいいの？
調査の結果は、どうやってわかるの？
調査の結果は自分たちだけわかっていればいいの?
安全にDIYを楽しむために
第5章 もしもアスベストが見つかったら？
5-1 アスベストが見つかったらどうするの?
調査でアスベストが見つかったら、どうすればいいの？
業者さんに依頼するポイントは？
5-2 安全な除去工事とは?
除去工事はどんなふうに行われるの?
除去工事ってどんな工事なの?
撤去したアスベストは、どうやって捨てるの？
アスベスト対策が行われているか知る方法
第6章 アスベスト問題を自分ごとに
6-1 アスベストに関わる
先生はどうしてアスベストの専門家になったの？
6-2 一人ひとりができること
未来の健康のために
おわりに
株式会社都分析
私たち「都分析(MIYAKO BUNSEKI)」は、法規制が厳格化される前から20年以上 “安全”を貫いてきたアスベスト分析や調査のエキスパートです。アスベストの危険性を正しく理解し、適切な対策及び対処法を広く普及させ、未来の命を守るために活動しています。また地域課題解決に取り組む活動やイベントを日本各地で展開しております。そして私たちは、地方公共団体と連携し、各企業に大気汚染防止法や石綿障害予防規則等の改正をお伝えしていきます。このような活動を通じて安心安全を皆様に提供し、信頼していただける社会貢献企業であり続けます。何より「あなたたちに会えてよかった」とお客様が満足して笑顔になっていただくことが当社の理念です。
【著者プロフィール】
福田 賢司 （ふくだ けんじ）
株式会社都分析 代表取締役。1984年生まれ。株式会社サン・ テクノスにて、石綿障害予防規則の制定当初より石綿の調査・測定・ 分析業務に従事。環境・石綿関係の国家資格を数多取得。近年では、新聞・雑誌・情報誌・漫画・本・ラジオ・TV・Vtuber・TikTok・official site・Fortniteゲーム等、様々な媒体で活躍している。
株式会社都分析
https://miyako-bunseki.co.jp
【商品情報】
●タイトル：『アスベスト先生、教えて！ 「アスベスト」は、暮らしの必修科目です。～住み慣れた家から考える社会の課題～』
●発売日：2025年10月1日 ●発売場所：Amazon ●POD定価：1,200円＋税、電子書籍定価1,000円＋税 ●POD判型：四六判