【創業80年の技術】定価148,000円（税抜）の大容量2BOX搭載の機能門柱「AXENT」を11月4日より販売開始

ケイ・ジー・ワイ工業株式会社

愛知県名古屋市に本社を置く金属加工のケイ・ジー・ワイ工業株式会社（所在地：愛知県名古屋市昭和区、代表取締役：景山清司）は、宅配ボックス付き統合型機能門柱「AXENT（アクセント）」を2025年11月4日より販売開始いたします。

■ 置き配の盗難が前年比1.3倍に急増。安全な受け取り手段が求められています

政府による置き配標準化の推進により、再配達率は現在の8.4%から6%への削減が目標とされ、置き配は今後さらに増加する見込みです。しかし一方で、2024年には置き配の盗難被害が前年比約1.3倍に急増。天候による荷物の損傷トラブルも頻発し、配達員・受取人双方の不安が高まっています。

このような背景から、安全で確実な荷物の受け取り手段として、宅配ボックスへの需要が急速に高まっています。宅配ボックス市場は2024年に約150億円規模（前年比105%）に成長しており、新築・リフォームどちらの分野でも大幅な成長が見込まれています。

■ 「二度と『再配達』と言わせない」という思いで開発

AXENTは、「美しさと機能性を両立した機能門柱の新しいスタンダード」をコンセプトに開発されました。ポスト・宅配ボックス・インターフォンを一体化し、玄関周りをスマートに演出しながら、再配達のストレスからユーザー様を解放します

■ 製品の3つの特徴

（１）大容量2BOX搭載で複数の荷物も同時受取

総容量123Lの大容量設計。ポスト部分はもちろん、上段・下段の2つの宅配ボックスが搭載されているので、複数の荷物を同時に受け取ることが可能です。2Lペットボトル9本入りのケースや、トイレットペーパー18ロール、120サイズまでの荷物に対応します。

（２）競合比較で最大14万円お得な価格設定

定価148,000円（税抜）という、圧倒的なコストパフォーマンスを実現。亜鉛メッキ鋼板に焼付塗装を施した高品質な本体素材と、露出部分にステンレスを使用した台座により、高い耐久性を確保しながらも、お求めになりやすい価格を実現しました。

（３） 住まいの価値を高める美しい一体型デザイン

シンプルで洗練された統一感のあるデザインを採用。AXENT Doorは正面に投函口が見えないノイズレスデザイン、AXENT Squareは正四角形を基調としたシンプルなデザインで、どちらも玄関の顔を美しくスマートに演出します。新築用のインターフォン穴有は正面には表札やインターフォン（別売り）を取り付けることも可能です。またリフォーム用にインターフォン穴無しもご用意しております。

※どのタイプも定価148,000円（税抜）

■ 製品仕様

製品名： AXENT Door（アクセント ドア）/ AXENT Square（アクセント スクエア）

定価： 148,000円（税抜）

カラー： シックグレー、ホワイトグレーの2色展開

本体素材： 亜鉛メッキ鋼板+焼付塗装

台座素材： 露出部分ステンレス製

宅配ボックス： 2BOX搭載

【AXENT Door型の宅配ボックスサイズ】

上段：335×400×395mm（耐荷重20kg） 下段：335×400×525mm（耐荷重30kg）

【AXENT Square型の宅配ボックスサイズ】

上段：350×340×375mm（耐荷重20kg） 下段：350×340×485mm（耐荷重30kg）

ポスト： メール便対応（A4サイズ対応）

施錠方式： ダイヤル式（宅配ボックス：ゼロリターンキー機能付き）

防水性能： IPX4相当

その他機能： 表札スペース付、インターフォン取付可能（穴有り・穴無し選択可能）、緊急開錠用子鍵付属

■ 創業80年の金属加工技術で実現した高品質

当社は昭和20年（1945年）創業、80年の歴史を持つ愛知県名古屋市の金属加工メーカーです。住宅金物・精密板金の製造で培った確かな技術により、宅配ボックス5万台以上の販売実績を誇ります。

AXENTは、国内工場保有メーカーとしての製造ノウハウを活かし、外部機関による塩水噴霧試験・鉛筆硬度試験をはじめ、自社でのIPX4相当の防水性能試験を実施。高い耐久性と防水性能を実現しています。

■ 販売について

販売開始日： 2025年11月4日（火）

販売方法： 全国の施工店を通じた販売

購入方法： お近くの施工店、または当社までお問い合わせください

供給体制： 当社在庫による全国配送対応・安定供給※離島などは別途運賃

■ 会社概要

社名： ケイ・ジー・ワイ工業株式会社

代表者： 代表取締役 景山清司

創業： 昭和20年（1945年）- 創業80年

所在地： 〒466-0057 愛知県名古屋市昭和区高辻町10-11

TEL： 052-881-2373

Email： nagoya1@k-g-y.co.jp

事業内容： 住宅金物・精密板金の製造・販売

URL： http://www.k-g-y.co.jp/

【事業部構成】

・ハードウェア事業部：宅配ボックス・ポスト、棚受け・建築金物、住宅外構関連製品

・精密板金事業部：最新レーザー加工機による高精度金属加工、自動車部品・電車部品等

■ 本件に関するお問い合わせ先

ケイ・ジー・ワイ工業株式会社 ハードウェア事業部

TEL：052-881-2373

Email：nagoya1@k-g-y.co.jp

受付時間：平日 9:00～17:00