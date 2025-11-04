獣医師専売CBD製品「ASTRAVET」国内販売開始ースイス研究開発によるTHCフリー*CBD製品の安心と信頼をお届け

アストラサナ・ジャパン株式会社

アストラサナ・ジャパン株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：吉田智賀子）は、グループ会社であるスイスのアストラサナ・アニマルヘルス株式会社が開発・監修した獣医師専売CBD製品「ASTRAVET（アストラヴェット）(https://astrasana.co.jp/%e7%8d%a3%e5%8c%bb%e5%b8%ab%e3%81%ae%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%ae%e3%83%9a%e3%83%83%e3%83%88cbd%e3%83%96%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%89astravet/)」の国内販売を2025年10月8日より開始いたしました。

本製品は、アストラサナ・アニマルヘルス株式会社代表で獣医師のDr. Sandra Bruckner（サンドラ・ブルックナー博士）の監修のもと開発された獣医師向けCBD製品です。

第三者分析機関によりTHCフリー*（国内規制基準に完全適合）であることが確認され、日本の法基準に準拠した高い安全性を有しています。

「ASTRAVET」は、獣医療従事者のみが取り扱える専売ブランドとして、臨床現場における “安心と信頼”をお届けします。

ASTRAVET（アストラヴェット）とは

ASTRAVETは、動物病院および獣医療従事者向けに開発されたCBD製品ブランドです。

EUで認可を受けた本シリーズは、フィトカンナビノイドのひとつ「カンナビジオール（CBD）」を主要成分とし、自然由来の成分で構成。動物に優しいホリスティックな代替手段を提供することを目的としています。

開発を主導したブルックナー博士は、スイス・ベルン大学卒の獣医師で、これまでに900頭以上の動物にCBDを用いた臨床経験を持ち、EU圏で初の「獣医大麻カウンセラー」資格取得者としてCBD療法の普及と研究に尽力しています。

【ASTRAVET製品ラインナップ】CBDオイルシリーズ（5種）、CBDケアシリーズ（4種）

獣医師 Dr. Sandra Bruckner からのメッセージ

「私はスイス・ベルン大学を卒業後、犬猫の栄養学専門医および獣医大麻カウンセラーとして活動してきました。900頭を超える診療経験を通じ、CBDが動物たちの生活の質を高める可能性を実感しています。

ASTRAVETは、獣医師が臨床現場で安心して使用できるCBD製品として開発しました。日本の厳格なTHC基準にも完全に準拠し、ホリスティックな視点から獣医療の新しい選択肢となる設計です。

ぜひ日本の獣医療従事者の皆様とともに、安全で信頼できるCBD療法の未来を築いていきたいと考えています。」

アストラサナ・アニマルヘルス株式会社 代表取締役／獣医師

サンドラ・ブルックナー博士

日本アニマルCBD協会の設立

2025年9月、ASTRAVETの販売開始に先立ち、獣医学博士・茂木千恵氏を学術顧問に迎え、「日本アニマルCBD協会（Japan Animal CBD Association）(https://japananimalcbdassoc.sabjapan.co.jp/)」を発足しました。

国内外のCBD市場では、製品品質・成分表示・法的基準に関する透明性への関心が急速に高まっています。同様に、ペット向けCBDにおいても「安全性」「信頼性」「科学的根拠」を基盤とした普及活動が求められており、日本アニマルCBD協会はその中核的な役割を担うことを目的に設立されました。

茂木千恵博士のコメント

獣医行動学の専門家であり、過去にCBD商品の開発監修に関わってきた経緯を持つ茂木千恵博士（獣医学博士／臨床獣医師） は次のように述べています。

「ASTRAVETは、スイスでの学術研究を基盤に開発され、日本の獣医療に新しい選択肢を提供します。特に、日本の新たな法基準に完全に準拠したTHCフリーという厳格な品質管理は、飼い主様や獣医師にとって大きな安心につながるものです。」

日本アニマルCBD協会（Japan Animal CBD Association）：獣医療従事者CBD「ASTRAVET」は、同公式サイトより登録・ログインの上購入いただけます。

ASTRAVETに関するお問い合わせ

アストラサナ・ジャパン株式会社

アニマルヘルス担当窓口

（卸販売・製品取扱相談含）

info@astrasana-animal-health-jp.com

その他CBD等に関するお問い合わせ

アストラサナ・ジャパン株式会社

japan@astrasana.com

会社名：アストラサナ・ジャパン株式会社

住所：東京都渋谷区富ヶ谷1-14-14

スタンフォードアネックスビル3階

URL：https://astrasana.co.jp/