湘南美容クリニック、美容系YouTuber Rちゃんとコラボメニュー「顎下すっきリフト」を2025年11月4日提供開始

湘南美容クリニック（本社：東京都新宿区）は、二重顎や顎下のたるみに特化した糸リフト施術「顎下すっきリフト」を、2025年11月4日（火）より提供を開始します。美容系YouTuber「Rちゃん」とのコラボレーションにより誕生した新メニューで、切らずに顎下のたるみを引き上げ、施術直後からフェイスラインの変化の実感が期待されます。ダウンタイムが少なく日常生活への影響が少ないため、忙しい方や美容医療初心者の方にもおすすめです。なお、新メニュー開始を記念し、期間限定で一部キャンペーン価格で提供します。

「顎下すっきリフト」は、柔軟性のある長い糸（約30cm）を顎下から両端の針で挿入し、V字に引き上げることでフェイスラインを自然に整える施術です。特殊なコグ（棘）が皮下組織をしっかりと支える構造により、従来の片方向リフトより高い引き上げ力を発揮します。脂肪層にもアプローチすることで、顎下から首にかけてのもたつきに働きかけ、すっきりとした印象へ導きます。切開や脂肪吸引と比較して、腫れや内出血が少なく、フェイスバンドや抜糸の必要はありません。

美容系YouTuber「Rちゃん」のファンの声から生まれた新メニュー

美容系YouTuberとして多くの支持を集めるRちゃんのもとには、「切らずに二重あごを改善したい」「ダウンタイムを気にせずフェイスラインを整えたい」といった声が多数寄せられていました。



こうしたファンのリアルな悩みを出発点に、湘南美容クリニックの医師陣とRちゃんが共同で考案したのが「顎下すっきリフト」です。美容医療の専門技術とお客さま視点が融合したリフトアップメニューが誕生しました。

左から： SBC内若返りトップエキスパートの高橋承子医師、技術指導医の居川和広医師、Rちゃん

コラボレーションした美容系YouTuber「Rちゃん」

女社長として自身のアパレルブランド「Riu」を運営する株式会社ariu代表。YouTubeやInstagramなどのSNSを中心に活躍するマルチクリエイターです。22歳でブランドを立ち上げ、代表兼デザイナーとして活動するほか、ファッションや美容をテーマにしたコンテンツを発信。

SNS総フォロワー数は約165万人にのぼり、トレンドに敏感な女性たちから高い支持を得ています。

新メニュー「顎下すっきリフト」と通常の糸リフトとの違い

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/165112/table/13_1_a16b36e80e01096ec4fa0a6f810b3d2c.jpg?v=202511050755 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/165112/table/13_2_55cb2bf62b0f6d07d59ab7d266da1642.jpg?v=202511050755 ]

「顎下すっきリフト」施術概要

「顎下すっきリフト」は、二重あごや顎下のもたつきが気になる方に向けた糸リフト施術です。

体内でゆっくり吸収されるPCL（ポリカプロラクトン）素材を使用しており、約24カ月かけて分解されるため、効果が持続しやすい点が特徴です。柔軟性のある長い糸（約30cm）を両端の針で挿入し、顎下のラインに沿ってV字状に通すことで、なめらかにデザインできます。特殊なコグ（突起）が皮下組織をしっかりと支える構造により、たるみやもたつきにアプローチし、自然な印象で引き締まったフェイスラインへ導きます。

さらに、脂肪層にも働きかけながら余分なボリュームを引き締めることで、若々しくシャープなフェイスラインを目指せます。施術は顎下に特化しているため、二重あごや顎下のもたつきが気になる方に適しています。

■価格案内

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/165112/table/13_3_a62cdde896c04234db8c5644486dffc6.jpg?v=202511050755 ][表4: https://prtimes.jp/data/corp/165112/table/13_4_a96de3126e67e7951c6f7c7f479e435e.jpg?v=202511050755 ]

※キャンペーン期間：2025年11月4日(火)～2025年12月25日(木)

「顎下すっきリフト」治療紹介ページ :https://www.s-b-c.net/agingcare/ope/threadlift/dx/?utm_source=release&utm_medium=prt&utm_campaign=pr&utm_term=official&utm_content=20251104_threadliftdx※副作用、ダウンタイムなどはこちら

「顎下すっきリフト」監修医 コメント

湘南美容クリニック 新宿本院

若返りトップエキスパートドクター

高橋 承子 医師

「切るのは怖い」「でも、即効性のある変化はほしい」―

そんな方におすすめなのが、顎下すっきリフトです。特殊な糸を顎下からV字に挿入し、フェイスラインを両方向から引き上げることで、自然でシャープな印象へ導きます。

切らないから体への負担も少なく、ダウンタイムも短い。切らないから体への負担も少なく、ダウンタイムも短い。そんな安心感も、この治療の大きな魅力です。

初めて糸リフトに挑戦する方にも、これまでのリフトで物足りなさを感じていた方にも、すべての世代に選んでいただける、SBC最新の若返り治療です。

医師紹介ページはこちら(https://www.s-b-c.net/doctor/introduction/takahashi-s/?utm_source=release&utm_medium=prt&utm_campaign=pr&utm_term=official&utm_content=20251104_threadliftdx)

湘南美容クリニックについて

2000年、神奈川県藤沢市で創業。「美容医療をもっと身近に」という信念のもと、先進的な美容医療の提供に努め、現在では国内外に展開しています。確かな技術と徹底した安全対策により、医療のプロフェッショナルがお客さま一人ひとりに寄り添い、理想の実現をサポートしています。

湘南美容クリニック公式サイト(https://www.s-b-c.net/)

創業25周年を迎えた湘南美容クリニックが掲げる「湘南美容の約束」

湘南美容クリニックは、お客さまに支えられ2025年に創業25周年を迎えました。これまで多くのお客さまの美と健康をサポートしてきた私たちは、節目の年を機に、より一層の安心と信頼をお届けするための指針として「湘南美容の約束」を改めて掲げます。私たちはこれからも、美容医療への不安を取り除き、透明性と信頼性をもって、お客さまに安心と前向きな変化を提供することをお約束します。

「湘南美容の約束」特設サイト(https://www.s-b-c.net/about/media/promise/)

湘南美容クリニックに在籍する医師や治療に関する取材も承っております。取材をご希望の際は、本プレスリリース記載の担当者までご連絡いただくか、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

お問い合わせフォーム：https://www.s-b-c.net/contact/aboutad-form/(https://www.s-b-c.net/contact/aboutad-form/)

会社概要

SBCマーケティング株式会社

所 在 地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-3-1 新宿アイランドウイング7階

事 業 ：マーケティングコンサル、インターネット広告運用



