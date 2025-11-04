ハロウィンに最適───”輸血パックから飲む背徳感”輸血パックジュース発売のお知らせ。

ヴァンパイア株式会社

ヴァンパイア株式会社(本社：大阪市・代表取締役：加藤洋平・以下ヴァンパイア)は、輸血パックを模したドリンク「エクスタシー(別名ヴァンパイアジュース)」を発売。吸血鬼の食事をリアルに体験できる特別なドリンクとして、日本人だけでなく来日した外国人観光客からも大きな人気を集めています。

商品概要：輸血にパックに詰められたこだわりの数々

本商品は、輸血パックの形状をした容器に赤い液体を入れ提供されるドリンクです。

質感、管の位置、耐久性...ディティールにこだわったフォルムを実現させるため、オリジナルの製造ラインによる特注パックを作成。専用の留め具で飲み口をロックできるため、持ち歩くことも可能です。

輸血パックを模したドリンク「エクスタシー」(別名ヴァンパイアジュース)

当商品を取り扱っているVAMPIRESIDEでは、血液型をモチーフにした4種類のラインナップがそれぞれアルコールあり/なしで提供されます。推しの血液型に合わせ、推し活文化における「推しを摂取する」という楽しみ方が可能な他、血液パックから飲むという背徳的な行為により非日常を体験することができます。価格は1,500円(税込) ぜひハロウィンとあわせてお楽しみください。

A型B型O型AB型をモチーフにした4種類を展開。味は飲んでからのお楽しみ...専用の留め具をつけることにより、逆さまにしてもこぼすことなく持ち運びが可能です。

購入可能な場所は？

以下の3店舗にて提供中です。

・Cafe&BAR「ヴァンパイアサイド」 (大阪府大阪市 千日前エリア)

・ヴァンパイアサイド -DEEP BLUE- (大阪府大阪市 宗右衛門町エリア)

・ヴァンパイアサイド -BAD TRIP- (兵庫県尼崎市 阪神尼崎エリア)

また、不定期に出店する外部イベントでの出張販売も実施。

今後はサブカルチャーの聖地でもある東京都 原宿での販売や、キッチンカーによる移動販売を計画しているほか、パックをさらに小型化させることで"ひと噛み分"として販売もできるよう開発を進めています。

仰々しい見た目が持つインパクト・医療器具から飲むという背徳感

注射器から赤い液体を注ぎ、飲むことを躊躇ってしまう商品を飲むというインパクトの強さはSNSでも話題になるでしょう。喉の渇きを潤しながら背徳感を楽しみ、日常にちょっとしたスパイスを加える本商品は、絶対に忘れられない体験を提供します。

今後の展開：非日常のワクワクを身近に

注射器を使い、パックに中身を注入している写真購入者が上を向いてエクスタシーを飲んでいる写真

ヴァンパイア株式会社では今後も、ゴシックやホラーを体験できるサービスを展開予定です。

ハロウィンやサブカルチャーのイベント、コスプレなどの文化とも親和性が高く、SNSでの拡散を通じてより多くの人に特別な体験を届けていきます。

【会社概要】

会社名：ヴァンパイア株式会社(Vampire K.K.)

所在地：大阪府大阪市中央区東心斎橋一丁目13番11号 クイント心斎橋ビル401号室

代表者名：加藤 洋平

事業内容：

・イラスト/デザイン制作

・映像コンテンツの作成

・音声作品の企画/制作/販売

・SNS運用/マーケティング支援

・ゲームの企画/開発/パブリッシング

・飲食店の運営及び支援

その他、上記に附帯する業務全般

ホームページ：https://vampirekk.com/about

公式X：https://x.com/vmpkk

【本件に関するお問い合わせ・取材はこちら】

ヴァンパイア株式会社・広報/窓口

メール：a.oono@vampire.kk.com

電話：070-2277-5990 (担当：大野)