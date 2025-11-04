獣医師専売CBD「ASTRAVET」国内販売開始 ― THCフリー*・スイス発研究開発による安心と信頼をお届け―

株式会社SAB Japan

株式会社SAB Japan株式会社（本社：東京都台東区）は、スイスの動物用カンナビノイド研究を牽引するSandra Bruckner博士らの監修のもと開発された獣医師専売CBD製品「ASTRAVET（アストラヴェット）」の国内販売を2025年10月8日より開始いたしました。

本製品は、第三者機関での成分分析によりTHC（テトラヒドロカンナビノール）フリー（国内規制基準に完全適合*）であることが確認されており、日本の法規制に完全準拠した安全性の高いCBD製品です。現在、国内外のCBD製品に対する安全性・信頼性への期待がかつてないほど高まっており、そのなかで「ASTRAVET」は 獣医師のみが取り扱える専売商品 として、臨床現場における安心と信頼をお届けします。

さらに、この販売開始にあわせて、茂木千恵獣医師（獣医学博士）を学術顧問に迎え、 「日本アニマルCBD協会(https://japananimalcbdassoc.sabjapan.co.jp/)」 を立ち上げました。協会は、ペットのCBD利用に関する正しい情報を広く発信し、獣医師やペットオーナーが安心して利用できる環境を整えることを目的としています。9月末より協会会員の募集を開始し、製品は日本アニマルCBD協会公式サイト(https://japananimalcbdassoc.sabjapan.co.jp/)にて購入いただけます。

販売開始時には、「ASTRAVET」に加えて、SAB Japan が展開するCBD関連商品もラインナップに加わり、協会を通じて獣医師および会員の皆様へ幅広い選択肢をご提供いたします。

アストラヴェットCBD製品：犬・猫・馬用CBDオイル製品

アストラヴェット犬用機能性ケア製品

製品の特徴

茂木千恵博士のコメント

左から CBD濃度：3%、5%、10%、20％、40％左から CBDペットクリーム、CBDバーム、CBDデンタルジェル、CBDイヤードロップ[表: https://prtimes.jp/data/corp/67677/table/19_1_0aaf0ecd7006c08dababfe82a389640a.jpg?v=202511050755 ]- THCフリー第三者分析機関による成分分析を行い、国内規制基準への準拠を徹底- 研究に基づく開発スイスのアストラサナ・アニマルヘルス代表Sandra博士らの研究成果に基づき開発- 動物病院・獣医師専売日本アニマルCBD協会公式サイトにて販売- 幅広い商品展開ASTRAVETに加え、SAB JapanのCBD関連商品も販売- 安全性と透明性国際的な研究データと国内検査を組み合わせたダブル保証

獣医行動学の専門家であり、過去にCBD商品の開発監修に関わってきた経緯を持つ茂木千恵博士（獣医学博士／臨床獣医師） は次のように述べています。

「ASTRAVETは、スイスでの学術研究を基盤に開発され、日本の獣医療に新しい選択肢を提供します。特に、日本の新たな法基準に完全に準拠したTHCフリーという厳格な品質管理は、飼い主様や獣医師にとって大きな安心につながるものです。」

主な展開

2025年9月末

- 日本アニマルCBD協会 会員募集開始- 日本アニマルCBD協会公式サイトにてASTRAVET およびSAB JapanのCBD関連商品の販売開始

2025年10月8日

- 日本アニマルCBD協会 ウェビナー開催

2025年11月25日

- 日本アニマルCBD協会 第二回ウェビナー開催

2026年4月および9月

会社概要

- 国内外の獣医学会にて研究成果発表を予定

会社名：株式会社SAB Japan

住所：東京都台東区浅草橋2丁目１３－９

設立：令和2年6月（2020年）

URL：https://sabjapan.co.jp/