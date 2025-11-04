Castee、初の海外拠点としてインドネシア現地法人を設立、TikTok Shopを軸にコマース事業を展開

株式会社Castee

株式会社Castee（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO ：大竹慎太郎）は、11月3日、初の海外拠点となるインドネシア現地法人「PT. Castee International Indonesia」を設立し、TikTok Shopを軸としたコマース事業を開始いたしましたのでお知らせいたします。

- インドネシア進出について

インドネシアは、世界第4位の人口を誇る東南アジア最大の市場であり、若年層を中心にデジタル化が急速に進んでいます。経済面でも堅調な成長を続けており、2030年には世界第6位の経済大国になるとの予測もあります。また、スマートフォンの普及率は90％を超え、TikTokのユーザー数は世界第2位とも言われ、SNSを通じた情報発信や購買活動が生活の一部として根付いている“ソーシャルメディア大国”です。

こうした環境のもと、東南アジアの中でも特にインドネシア市場におけるソーシャルメディアとEコマースの成長性に着目し、Casteeは海外進出の第一歩として現地法人を設立しました。これまで日本国内で培ってきたインフルエンサーとの協業モデルやEC運営のノウハウを、現地の文化を融合させることで、インフルエンサーとブランドのコラボレーションから価値を創造する「共創型コマースモデル」を構築し、インドネシアをはじめとする東南アジアのクリエイターがより活躍できる場の創出を目指します。

- インドネシアでの事業展開

インドネシアでは、TikTok Shopを軸としたコマース領域での事業を展開します。Casteeが培ってきた日本国内でのインフルエンサーマーケティングのノウハウとネットワークのローカライズを行い、日本ブランド及びインドネシア現地ブランドに向け、コンテンツ制作から販売、顧客管理までワンストップで提供するEC支援サービスを提供します。今後は、ASEAN展開支援として、OEM販売やローカル販売代行なども行う予定です。

- PT. Castee International Indonesiaについて[表: https://prtimes.jp/data/corp/119298/table/21_1_b59c3517c21ebe24c882ab89e79dbb35.jpg?v=202511050755 ]

- 株式会社Castee 代表取締役CEO 大竹慎太郎 コメント

当社が創業当初より掲げてまいりました海外展開が、この度本格的に開始できる運びとなり、身の引き締まる思いです。

まずはコマース事業を基盤として展開し、当社独自の強みであるインフルエンサーとの共創モデルを、各市場の特性に合わせて融合させていく所存です。

今後はインドネシアを皮切りに、アジア全域へと事業を加速させてまいります。

今後の当社の挑戦に、ぜひご期待ください。

- 今後の展開

2025年度中にインドネシアでの自社商品の販売及びサブスクリプションモデルの導入を目指します。また、現地クリエイターとの共同商品開発にも取り組む予定です。また、EC領域だけではなく、日本のIPやコンテンツをSNSを通じて現地に普及させる事業も展開いたします。

- 株式会社Casteeについて

テクノロジーを用いた新しいエンターテインメント・サービスの創出を目指し、SNSの人気コンテンツフォーマットである「コラボ」を起点とした日本初※のソーシャルコラボレーションサービス「Castee」を運営しています。

※自社調べ

会社概要

社名 ：株式会社Castee （読み：キャスティ）

代表者 ：代表取締役CEO 大竹慎太郎

所在地 ：東京都渋谷区神宮前2-18-19 the Folks 5F

設立 ：2022年3月14日

資本金 ：719,559,650円（資本準備金含む）

事業内容：ソーシャルコラボレーションサービス事業

URL ：https://castee.com

- ソーシャルコラボレーションサービス「Castee」

SNSの人気コンテンツフォーマットである「コラボ」を誰でも簡単・手軽に実現できるサービスです。最短３ステップであなた専用のクリエイターページが完成し、コラボ企画のパートナー募集を開始することができます。あなたへのコラボの依頼窓口をCasteeにするだけで、応募者のSNS情報の一覧や「こんなコラボがしたい」という依頼情報もまとめて確認できるので、コラボまでのやり取りもスムーズです。お金が必要なコラボでは、Casteeの決済機能を利用することができるので、安心・安全にやり取りができます。コラボでフォロワーを増やしたい、みんなの話題になるコンテンツを作りたい、新しいマネタイズに挑戦したいというクリエイターにぴったりのサービスです。

サービス開発時のテスト企画として実施したコラボでは、TikTokでの視聴数が通常の10倍以上というコンテンツも生まれています。

サービスサイトはこちら：https://castee.com/

- 再生保証型コラボ動画ソリューション「Castee Challenge」

企業のSNSマーケティングをコラボ動画を用いて行う新しいサービスです。従来のインフルエンサーマーケティングとは異なり、インフルエンサーが主体となり個性とコンテンツ制作力を活かした動画を制作することで、ファンからの好意的な反応を獲得することができます。フォロワー数ではなく再生回数に応じた課金体系のため「成果が出るかわからないが、フォロワー数が多いインフルエンサーに依頼すると予算が高くなってしまう」など、インフルエンサーマーケティングにおける課題にも対応しています。

サービスサイトはこちら：https://biz.castee.com/