¡ÚÂ®Êó¡Û¡ÖÂè22²óÀé½¤¥¤¥é¥¹¥È&¼Ì¿¿¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×Æþ¾ÞºîÉÊÈ¯É½¡ª
Âè22²óÀé½¤¥¤¥é¥¹¥È&¼Ì¿¿¥³¥ó¥Æ¥¹¥È ¿³ºº²ñ
³ô¼°²ñ¼Ò Àé ½¤ ¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¶åÃÊËÌ4-2-4¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ²¼Ã«Í§¹¯¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÂè22²óÀé½¤¥¤¥é¥¹¥È&¼Ì¿¿¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¥¤¥é¥¹¥ÈÉôÌç¡×¡Ö¼Ì¿¿ÉôÌç¡×¹ç¤ï¤»¤Æ2,000ÅÀ¤òÄ¶¤¨¤ë±þÊç¤ÎÃæ¤«¤é³Æ¾Þ¤ò·èÄê¤·¡¢¼«¼Ò¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âè22²óÀé½¤¥¤¥é¥¹¥È&¼Ì¿¿¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Àé½¤¥¤¥é¥¹¥È&¼Ì¿¿¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ï1999Ç¯¤ËÂè1²ó¤ò³«ºÅ¤·¡¢º£²ó¤Ç22²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¥×¥í¥¢¥ÞÌä¤ï¤º¡¢¤Þ¤¿¹¤¤Ç¯Âå¤ÎÊý¡¹¤«¤é¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¼õ¾Þ¤µ¤ì¤¿³ØÀ¸¤ÎÊý¤¬¡¢¥×¥í¤Î¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¤È¤Ê¤ê³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ªÏÃ¤â»Ç¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜ³èÆ°¤Ï¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í´ë¶È¥á¥»¥Ê¶¨µÄ²ñ¤è¤ê¡¢·Ý½ÑÊ¸²½»Ù±ç¤Ë¤è¤ëË¤«¤Ê¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¡ÖThis is MECENAT 2025¡×¤È¤·¤ÆÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖThis is MECENAT¡×¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡ä¡ähttps://mecenat-mark.org/
³ÆÉôÌç¡Ö¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×1ÅÀ¡¢¡Ö½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×1ÅÀ¡¢¡ÖÍ¥½¨¾Þ¡×2ÅÀ¡¢¡ÖÆþÁª¡×10ÅÀ¤Î·×28ÅÀ¤¬Æþ¾ÞºîÉÊ¤ËÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Æþ¾ÞºîÉÊ¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Åö¼Ò¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥ÈÆâ¡ÖÀé½¤¥¤¥é¥¹¥È&¼Ì¿¿¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Àé½¤¥¤¥é¥¹¥È&¼Ì¿¿¥³¥ó¥Æ¥¹¥È ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡ä¡ähttps://www.senshu-g.co.jp/lifework/lohas
¥¤¥é¥¹¥ÈÉôÌç ¥°¥é¥ó¥×¥ê ¡Ö¤Í¤³¤µ¤ó ¤Í¤³¤µ¤ó¡× ·§ÌÚ ¤ê¤é
¼Ì¿¿ÉôÌç ¥°¥é¥ó¥×¥ê ¡ÖÄ´Î§¤Î¶¸¤Ã¤¿¥Ô¥¢¥Î¡× ÀÐ²¬ÀéÊþ
¡Ú¥¤¥é¥¹¥ÈÉôÌç ¿³ºº·ë²Ì¡Û
¡Ú¼Ì¿¿ÉôÌç ¿³ºº·ë²Ì¡Û
º£²ó¤ÎÆþ¾ÞºîÉÊÈ¯É½¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢²¼µÍ×¹Ë¤Ë¤ÆÉ½¾´¼°¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
Âè22²óÀé½¤¥¤¥é¥¹¥È&¼Ì¿¿¥³¥ó¥Æ¥¹¥ÈÉ½¾´¼° ³«ºÅ³µÍ×
¡üÆü»þ¡§2025Ç¯11·î20Æü(ÌÚ)17:00～19:00
¡ü¾ì½ê¡§³ô¼°²ñ¼Ò Àé ½¤¡¡ËÜ¼Ò
¡ü½»½ê¡§½»½ê¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¶åÃÊËÌ£´ÃúÌÜ£²－£´
JRÁíÉðÀþ ¡Ö»Ô¥öÃ«±Ø¡×ÅÌÊâ5Ê¬
Åìµþ¥á¥È¥íÃÏ²¼Å´ Í³ÚÄ®Àþ¡¦ÆîËÌÀþ¡Ö»Ô¥öÃ«±Ø¡×/ÅÔ±Ä¿·½ÉÀþ¡Ö»Ô¥öÃ«±Ø¡×A4½Ð¸ý¤¹¤°
ÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¡¢±þÊç¼Ô¤ÎÊý¤Ê¤ÉÉ½¾´¼°¤ä¥Ñー¥Æ¥£ー¤Ë¤´»²²Ã¤µ¤ì¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢²¼µ¥Õ¥©ー¥à¤«¤é¤ª¿½¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿½¹þ´ü¸Â¡Û2025Ç¯11·î13Æü(ÌÚ)Ëø
Âè22²óÀé½¤¥¤¥é¥¹¥È&¼Ì¿¿¥³¥ó¥Æ¥¹¥È É½¾´¼°¡¦¥Ñー¥Æ¥£»²²Ã¿½¹þ¥Õ¥©ー¥à¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é(https://forms.office.com/r/TSdmE7tCYn)
¢¨¿Í¿ô¤¬Äê°÷¤ËÃ£¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¿½¹þ´ü¸Â¤è¤êÁ°¤Ë¿½¹þ¤òÄù¤áÀÚ¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¤Ê¤ª¡¢Æþ¾ÞºîÉÊÅ¸¤Ï²¼µÍ×¹Ë¤Ë¤Æ½ç¼¡³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î²¼½Ü～(Í½Äê)
²ñ¾ì¡§Ê¸µþ¥·¥Ó¥Ã¥¯¥»¥ó¥¿ーÆâ¥®¥ã¥é¥êー¥·¥Ó¥Ã¥¯¡¡¤Û¤«
¢£¥¤¥é¥¹¥ÈÉôÌç¡¦¼Ì¿¿ÉôÌç¶¦ÄÌ¹àÌÜ¢£
¡¡¡¦±þÊç´ü´Ö¡§2025Ç¯5·î28Æü(¿å)～2025Ç¯9·î15Æü(·î)É¬Ãå
¡¡¡¦¿³ºº°÷(·É¾ÎÎ¬)¡§°ËÅì½çÆó(¥¢ー¥È¥×¥í¥Ç¥åー¥µー)¡¢ÃæÅç¿®Ìé (¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー)¡¢µÜß·ÀµÌÀ(¼Ì¿¿²È)
¡¡¡¦¿³ººÊýË¡¡§¿³ºº°÷¤Ë¤è¤êÂè°ì¼¡¿³ºº¡¢ºÇ½ª¿³ºº¤ò¼Â»Ü
¡¡¡¦É½¾´¼°¡§2025Ç¯11·î20Æü
¡¡¡¦¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼Ò Àé ½¤
¡¡¡¦Å¸¼¨²ñ¡§2026Ç¯1·î²¼½Ü～¼õ¾ÞºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¤¹¤ëºîÉÊÅ¸¤ò¿ï»þ³«ºÅÍ½Äê
¡ã¿³ºº°÷¤Î¾Ò²ð¡ä¡¡¡ö·É¾ÎÎ¬
¡ü°ËÅì ½çÆó
1953Ç¯Ä¹ºê¸©À¸¤Þ¤ì¡£Áá°ðÅÄÂç³ØÊ©Ê¸²ÊÂç³Ø±¡½¤»Î²ÝÄø½¤Î»¡£Ê©À¯ÉÜµëÈñÎ±³ØÀ¸¤È¤·¤Æ¥Ñ¥êÂç³Ø¡¢¥¨¥³ー¥ë¥É¡¦¥ëー¥Ö¥ë¤Ç³Ø¤Ö¡£¥Õ¥£¥ì¥ó¥Ä¥§»ÔÄ£Èþ½ÑÅ¸ÉôÌç¾üÂ÷°Ñ°÷¡¢¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹¸½Âå·Ý½Ñº×¡×Éû¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Êー¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤ë¡£1989Ç¯JEXTÀßÎ©¡£Å¸Í÷²ñ¡¢¥¢ー¥È¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡¢¥¢ー¥È¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡¢ÅÔ»Ô·×²è¡¢¤Þ¤¿¡¢´ë¶È¡¢À¯ÉÜµ¡´Ø¤Ê¤É¤Ç¤ÎÊ¸²½»ö¶È¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤âÉý¹¤¯³èÌöÃæ¡£Åìµþéº½ÑÂç³ØÆÃÇ¤¶µ¼ø¡¢ÉÙ»³»Ô¥¬¥é¥¹Èþ½Ñ´ÛÌ¾ÍÀ´ÛÄ¹¡¢Ä¹ºê¸©Èþ½Ñ´Û´ÛÄ¹¤Ê¤ÉÎòÇ¤¡£
¡üÃæÅç ¿®Ìé
1959Ç¯Ê¡²¬¸©À¸¤Þ¤ì¡£ÉðÂ¢ÌîÈþ½ÑÂç³ØÂ¤·Á³ØÉô»ë³ÐÅÁÃ£¥Ç¥¶¥¤¥ó³Ø²ÊÂ´¶È¡£1982Ç¯ÅìËÌ¿·¼ÒÆþ¼Ò¡£1983Ç¯CM¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥åー¡£1993Ç¯ÆüÀ¶¿©ÉÊ¥«¥Ã¥×¥Ìー¥É¥ë¡Öhungry ? ¥·¥êー¥º¡×¤ÎCM¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í½é¤Î¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ¹¹ðº×¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¡£¥µ¥ó¥È¥êー¡Ö°Ë±¦±ÒÌç¡×¡¢¥Û¥ó¥À¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ï¥´¥ó¡×¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î´ë¶ÈCM¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡£1996Ç¯¤Ë¤Ï¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥¼¥¢¥¹¡Ù¤Î±Ç²è´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¡£ÅìËÌ¿·¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¢ÉðÂ¢ÌîÈþ½ÑÂç³ØµÒ°÷¶µ¼ø¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¡£
¡üµÜß· ÀµÌÀ
1960Ç¯ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£ÆüËÜÂç³Ø·Ý½Ñ³ØÉô¼Ì¿¿³Ø²ÊÂ´¶È¡£1985 Ç¯¤Ë¡ÖÌ´½½Ìë¡×¤Ç¥Ë¥åー¥èー¥¯ICP¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¥¢¥ïー¥É¿·¿Í¾Þ¡£°ËÀª¿ÀµÜ¡¢½Ð±ÀÂç¼Ò¡¢¶½Ê¡»û¡¢½ÕÆüÂç¼Ò¤Ê¤ÉÁ´¹ñ¤Î¿À¼ÒÊ©³Õ¤ò»£±Æ¡£¤Þ¤¿¡¢±ÇÁüºî²È¤È¤·¤Æ¡¢2015Ç¯¥Þ¥É¥êー¥É¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ë¤Æ³°¹ñ¸ì¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êーÉôÌçºÇÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¡£¿ÍÊª¼Ì¿¿¤Ç¤Ï°Ë½¸±¡ÀÅ¡¢»ÔÀî³¤Ï·Â¢¡¢¿ûÌîÈþÊæ¤Ê¤É»þÂå¤òÂåÉ½¤¹¤ë¿Í¡¹¤ò»£¤ê¼Ì¿¿½¸¤Ï150ºý¤òÄ¶¤¨¤ë¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢±Ë¤°ÊõÀÐ¶Ó¸ñ¡¢¥µ¥é¥Ö¥ì¥Ã¥É¡¢·ìÅý¸¤¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤ÇÀºÎÏÅª¤Ë»£±Æ¤ò´º¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡ÖÂè22²óÀé½¤¥¤¥é¥¹¥È&¼Ì¿¿¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¢£
¡¡¡¡¢©102-0073¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¶åÃÊËÌ4-2-4¡¡(³ô)Àé½¤Æâ
¡¡¡¡¡ÖÀé½¤¥¤¥é¥¹¥È&¼Ì¿¿¥³¥ó¥Æ¥¹¥È»öÌ³¶É¡×
¡¡¡¡TEL 03-3230-3001¡¡Mail sic@senshu-g.com
¡¡¡¡¼õÉÕ»þ´Ö¡¿10:00～17:00¡ÊÅÚ¡¦Æü¡¦½ËÆü¤ò½ü¤¯¡Ë
¡¡¡¡URL https://www.senshu-g.co.jp/lifework/lohas
¢£²ñ¼Ò³µÍ×¢£
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¡¡Àé ½¤
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡²¼Ã« Í§¹¯
½êºßÃÏ¡§¢©102-0073¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¶åÃÊËÌ»ÍÃúÌÜ2ÈÖ4¹æ
ÂåÉ½ÈÖ¹æ¡§03-3261-8411¡¿Fax:03-5276-7800
»ñËÜ¶â¡§9000Ëü±ß
¶ÈÌ³ÆâÍÆ¡§¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢ÈÎÇäÂ¥¿Ê³èÆ°Á´ÈÌ¡¢¹¹ðÀëÅÁ¡¢°õºþ¤Ë´Ø¤¹¤ë¶ÈÌ³
