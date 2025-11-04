ゼロのグループ企業ジャパン・リリーフに森本千賀子氏が取締役就任

株式会社ゼロ

株式会社ゼロ（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：高橋俊博、東証スタンダード：9028）の子会社である株式会社ジャパン・リリーフ（本社：東京都港区）は、2025年8月1日付で、人材サービスのプロフェッショナルである森本千賀子氏を社外取締役として迎え入れましたのでお知らせいたします。

森本千賀子 氏

ジャパン・リリーフは、ドライバーを中心とした人材派遣事業に加え、全国4,000名以上の「運転サービス士」（送迎ドライバー）による送迎サービスを展開しています。ドライバー人材の確保は物流業界全体の喫緊の課題であり、当社グループの経営戦略においても最重要テーマの一つとして位置付けています。

森本氏は、リクルートグループでエグゼクティブ転職支援に従事し、累計2,000名超の転職をサポートした実績を持つ人材戦略のエキスパートです。物流業界が直面する深刻な人材不足に対し、従来の採用手法を超えた革新的なアプローチで課題解決を図ってまいります。

就任の背景

働き方の多様化が進む中で、企業には「人材を確保する」だけでなく、「個々が力を発揮できる環境づくり」が求められています。森本千賀子氏はリクルート時代から一貫して経営層から若手まで幅広い層のキャリア支援を手がけ、現在も「人と組織をつなぐプロフェッショナル」として活躍しています。

その知見を活かし、当社は人材戦略に新たな視点を取り入れ、ドライバー確保や人材育成など物流現場の課題解決にもつなげていくことを期待し、このたびの森本氏の取締役就任に至りました。

株式会社ゼロ 代表取締役社長 高橋 俊博 コメント

ゼログループとしては、あらゆる職種において人材確保が困難になっていく中で、従来のアプローチでは限界があることを痛感しています。森本さんの人材業界で培われた豊富な経験と幅広い人脈を活かして、この難局を乗り越えていきたいと考えています。

そのため、ゼログループ全体の採用機能をジャパン・リリーフに一本化し、最適化を図ることで、グループ全体の人材の充実を戦略的に推進してまいります。森本さんには社外取締役として、「人の可能性を最大化する」というご自身の理念のもと、ゼログループの人材戦略変革を牽引していただくことを期待しています。

取締役 森本 千賀子氏 コメント

このたび、ゼログループの株式会社ジャパン・リリーフの社外取締役を拝命いたしました。

物流という社会インフラを支える大切なフィールドで、こんなにも素晴らしいご縁をいただけたことに、感謝とワクワクと使命感で胸がいっぱいです。

人こそが未来をつくる原動力！ドライバーの皆さまをはじめ、現場で汗をかき支えてくださる方々の存在があるからこそ、社会はまわり、笑顔がつながります。

これまでも多様なキャリアを応援してきましたが、これからは物流というライフラインを舞台に、その想いをさらにカタチにしていくことに強いミッションを感じています。

「人材を確保する」だけではなく、一人ひとりが自分らしく輝ける環境をつくり、ジャパン・リリーフが物流業界における人材戦略のフロントランナーとなれるよう、全身全霊でチャレンジしてまいります。

人の可能性は無限大。私自身、微力ながらも、熱量MAXで業界の未来を切り拓いていく応援団となれれば幸いです。

経歴

1970年生まれ、滋賀県出身。獨協大学外国語学部英語学科卒。

1993年にリクルート人材センター（リクルートグループ）入社。経営幹部・管理職クラスを中心に転職支援を手がけ、累計2,000名超の転職をサポート。入社1年目に営業成績1位・全社MVP受賞をはじめ、30回以上の社内表彰歴を持つ。

2017年に株式会社morichを設立、代表取締役に就任。エグゼクティブ層の採用支援や企業課題解決のソリューション提供、外部パートナーとのアライアンス推進など幅広く活動。放課後NPOアフタースクール理事や社外取締役なども務め、「複業＝パラレルキャリア」を体現。TV・雑誌・講演活動でも活躍。プライベートでは2児の母。

株式会社morich：https://morich.jp/chikakomorimoto/

株式会社ジャパン・リリーフ 概要

代表取締役社長：橋本 健生

本社所在地：東京都港区芝浦4-9-25 芝浦スクエアビル12F

設立：1994年4月

資本金：83,124,775円

事業内容：送迎事業（自家用自動車運行管理サービス）、人材サービス事業

Webサイト：https://www.japan-relief.co.jp/

問い合わせ先：03-5427-7650

■株式会社ゼロについて

当社は、「安全・確実・迅速」をモットーに、新車・中古車をはじめとする各種車両輸送、港湾運送、車両整備、輸出入関連業務などを全国規模で展開する総合ロジスティクス企業です。長年の経験とノウハウを活かし、お客様のサプライチェーンにおける課題解決に貢献しています。

URL：https://www.zero-group.co.jp

