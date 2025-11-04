¿À²ÏÄ®Ä®À©20¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦ÃÏ°è¥Õ¥§¥¹¡Ö¤¿¤«¤é¤â¤Î¥Õ¥§¥¹ in ¿À²Ï¡× 11·î9Æü(Æü)³«ºÅ¡ª - ²»³Ú¡¦¥À¥ó¥¹¡¦ÂÎ¸³¡¦¥¥Ã¥º´ë²è¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡ª¿Í¤ÈÃÏ°è¤ò¤Ä¤Ê¤°ÆÃÊÌ¤Ê°ìÆü -
¡Ö¿À²ÏÄ®À©£²£°¼þÇ¯µÇ°¼°Åµ¡×¤Ë¤âÎóÀÊ¤·¤¿³ØÀ¸¤¿¤Á
Ê¼¸Ë¸©¿À²ÏÄ®¤ÎÄ®À©20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢²»³Ú¡¦¥À¥ó¥¹¡¦ÂÎ¸³¥Öー¥¹¤Ê¤É¤ò³Ú¤·¤á¤ëÃÏ°è¥Õ¥§¥¹ ¡Ö¤¿¤«¤é¤â¤Î¥Õ¥§¥¹ in ¿À²Ï¡× ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ÇÅËá¥¨¥ê¥¢¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤ä¥À¥ó¥¹¡¢ÂÀ¸Ý±éÁÕ¥Áー¥à¤Ë¤è¤ëÀ¸±éÁÕ¤Î¤Û¤«¡¢°û¿©¡¦»¨²ß¥Öー¥¹¡¢¥¥Ã¥º¸þ¤±¤Î¥Öー¥¹¤ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò°ìÅÙ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¿À²ÏÄ®¤Î¸å±ç¤Î¤â¤È¡¢¿À¸Í³Ø±¡Âç³Ø¸½Âå¼Ò²ñ³ØÉô ¸½Âå¼Ò²ñ³Ø²Ê ²¬ºê¹¨¼ù¶µ¼ø¥¼¥ß¤Î³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬´ë²è±¿±Ä¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢²¬ºê¥¼¥ß¤¬2003Ç¯¤«¤éÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤¿¤«¤é¤¦¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ÎÎ®¤ì¤ò¼õ¤±¤¿ÃÏ°èÏ¢·È¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¡Ö²»³Ú¤È¿Í¤ò¤Ä¤Ê¤°¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢³ØÀ¸¡¢¶µ°÷¡¢¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¡¢¿À²ÏÄ®Ìò¾ì¤¬¶¨ÎÏ¤·¤¢¤¤¡¢¥Õ¥§¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿Í¤È¿Í¡¢À¤Âå¤ÈÀ¤Âå¡¢ÃÏ°è¤ÈÃÏ°è¤ò¤Ä¤Ê¤°¤³¤È¤ò¤á¤¶¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆÃÀß¥µ¥¤¥È(https://kamikawaproject.com/fes)¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã³«ºÅ³µÍ×¡ä
Æü»þ¡§2025Ç¯11·î£¹Æü¡ÊÆü¡Ë10:30～15:00
¾ì½ê¡§¿À²ÏÄ®¿Þ½ñ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¸ø±à¡Öºù¶õ¡×¼ÇÀ¸¹¾ì¡ÊÊ¼¸Ë¸©¿Àºê·´¿À²ÏÄ®°À²ìÄ®561¡Ë
¡ãÆþ¾ìÎÁ¡ä
ÌµÎÁ
¡ã¼çºÅ¡ä
¤¿¤«¤é¤â¤Î¥Õ¥§¥¹in¿À²Ï¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
¡ã¸å±ç¡ä
¿À²ÏÄ® ¤Ò¤È¡¦¤Þ¤Á¡¦¤ß¤é¤¤²Ý
¡ã»²¹Í¥ê¥ó¥¯¡ä
¡Ö¤¿¤«¤é¤¦¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¥Ûー¥à¥Úー¥¸(https://note.com/takarauta)
¿À¸Í³Ø±¡Âç³Ø ¸½Âå¼Ò²ñ³ØÉô(https://www.kobegakuin.ac.jp/education/faculty_social/)
¸½Âå¼Ò²ñ³ØÉô¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥µ¥¤¥È(https://www.kobegakuin-css.jp/#./master_page.html#hero)
ËÜ³Ø¤Î¼Ò²ñÏ¢·È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡Ê¼Ò²ñÏ¢·È¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¡Ë(https://www.kobegakuin.ac.jp/information/digital_book/social_contribution2025/#page=1)
Âç³ØÅÔ»Ô¿À¸Í»º´±³Ø¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à ¥Ûー¥à¥Úー¥¸(https://kobeplatform.or.jp/)
¡ã¥á¥Ç¥£¥¢´ØÏ¢¤ÎÊý¡ä
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¼èºà¤ò¤´´õË¾¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢²¼µ¤ªÌä¹ç¤»Àè¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãËÜ³Ø¤Î¼èÁÈ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè¡ä
¿À¸Í³Ø±¡Âç³Ø ¸½Âå¼Ò²ñ³ØÉô ²¬ºê¹¨¼ù¶µ¼ø
E-mail¡§okazaki@css.kobegakuin.ac.jp
¡ã¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè¡ä
¿À²ÏÄ® ¤Ò¤È¡¦¤Þ¤Á¡¦¤ß¤é¤¤²Ý
TEL: 0790-34-0002