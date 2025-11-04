11月8日(土)開催公開講座フェスタ2025 柿本人麻呂がつないだ“奈良と明石”――古代の旅と歌に出会うひととき

神戸学院大学講演する中村健史准教授

大阪府、兵庫県の21の大学・研究機関で構成している「阪神奈大学・研究機関生涯学習ネット（通称：阪神奈ネット）」。 この阪神奈ネットでは、平成10年度から「公開講座フェスタ」を実施しており、参加大学・研究機関によるリレー講座を行っています。

11月8日(土)に開催される公開講座フェスタにて、神戸学院大学人文学部 准教授／地域研究センター 研究員の中村健史先生が講座を行います。

【講座内容】

『万葉集』の歌人・柿本人麻呂は旅の途中、明石に立ち寄っていくつかの和歌を残しています。後世、人麻呂が神格化されるにつれ、故郷・奈良だけでなく、明石もまたゆかりの地として注目を集めました。人麻呂によって結ばれた奈良と明石の「縁」を読み解いてみましょう。

<開催概要>

講座日時：2025年11月8日（土）15：15～16：45

会場：大阪府立男女共同参画・青少年センター（ドーンセンター）

申込： ※今年度の受講申し込みは終了しました。

詳細は「公開講座フェスタ2025」ホームページ(https://www.pref.osaka.lg.jp/o070100/bunka/news/festa2025.html)をご確認ください。

