金融データのマーケットプレイス J-Quants DataCubeリリースのお知らせ

JPX総研は、本日から、高品質で信頼性の高い金融データのマーケットプレイス「J-Quants DataCube」の提供を開始しました。J-Quants DataCubeは、必要なデータを必要な時に必要な分だけ、用途に合わせてご購入できる「買い切り型」サービスです。

J-Quants DataCubeは、JPXデータクラウドの全面的にリニューアルしたプラットフォームで、より見やすく、使いやすいデータ購入体験を提供するプラットフォームとなります。また、期間指定による複数月の一括購入や、銀行振り込み後のデータ提供期間の短縮など、多様な新機能によりお客様の利便性が向上しています。

J-Quantsファミリーについて

J-Quantsファミリーは、「金融データをもっと身近に、もっと使いやすく」をテーマに、JPX総研が提供するデータサービス群です。J-Quants DataCubeは、「買い切り型」サービスとして、サブスクリプション型サービスであるJ-Quants APIやJ-Quants Proと共に、高品質で信頼性の高い金融データを幅広いチャネルでお客様に提供します。

J-Quants DataCubeおとびその他のJ-Quantsサービスの詳細については、以下のサイトをご覧ください。

＜本件に関するお問合せ先＞

- J-Quants DataCube (https://dc.jpx-jquants.com/)- J-Quants Pro （法人向け）(https://pro.jpx-jquants.com)- J-Quants API （個人向け）(https://jpx-jquants.com)

（株）JPX総研 クライアントサービス部

dataservice@jpx.co.jp

株式会社ＪＰＸ総研（日本取引所グループ）

ＪＰＸ総研は、日本取引所グループにおいて、市場全体の機能強化及び効率化に繋がるマーケット・サービスの創造を追求することを目的に、取引所ではない子会社として新たに設立されました。

ＪＰＸ総研では、データやテクノロジーを活用したデジタル事業やネットワーク事業の強化を進め、事業の多角化やサービスの高度化を推進します。