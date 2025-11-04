ÍÅÄ¾Æ¡¦³Á±¦±ÒÌçÍÒ¤Î¥¤¥äー¥º¥×¥ìー¥È2026Ç¯ÈÇ¤ò50Ëç¸ÂÄêÈÎÇä
¡üÌó380Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤ÄÍÅÄ¾Æ¤ÎÍÒ¸µ¡Ö³Á±¦±ÒÌçÍÒ¡×À©ºî¤Î¥¤¥äー¥º¥×¥ìー¥È2026Ç¯ÈÇ¤ò50Ëç¸ÂÄêÈÎÇä
¡üºòÇ¯¤ÏÆ±ÍÒ½é¡ÖÌ¦¡Ê¤Ø¤Ó¡Ë¡×¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥¤¥äー¥º¥×¥ìー¥È¤òÈÎÇä¡¢2026Ç¯ÈÇ¤Î³¨ÊÁ¤Ï¡Ö¸á¡Ê¤¦¤Þ¡Ë¡×
¡ü¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤ò¼è¤ê°·¤¦JAL¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°Æâ¡ÖJAL¥¢ー¥È¥µ¥í¥ó¡×¤Ë¤Æ11·î4Æü¤è¤êÍ½ÌóÈÎÇä³«»Ï
¡¡JAL¥°¥ëー¥×¤Î¾¦¼Ò ³ô¼°²ñ¼ÒJALUX¡Ê¥¸¥ã¥ë¥Ã¥¯¥¹¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²ÏÀ¾ ÉÒ¾Ï¡¢°Ê²¼¡ÖJALUX¡×¡Ë¤Ï¡¢Ìó380Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤ÁÍÅÄ¾Æ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÍÒ¸µ¡Ö³Á±¦±ÒÌçÍÒ¡×À©ºî¤Ë¤è¤ë2026Ç¯ÈÇ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¤¥äー¥º¥×¥ìー¥È¤ò11·î4Æü¤è¤êJAL¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°JAL MallÅ¹¡ÖJAL¥¢ー¥È¥µ¥í¥ó¡×¤Ë¤Æ50Ëç¸ÂÄê¤ÇÍ½ÌóÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖJAL¥¢ー¥È¥µ¥í¥ó¡×¤Ç¤ÏºòÇ¯¡¢³Á±¦±ÒÌçÍÒ¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¥¤¥äー¥º¥×¥ìー¥È¤ò´ë²è¡¦ÈÎÇä*1¤·ÂçÊÑ¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²óÈÎÇä¤¹¤ë2026Ç¯ÈÇ¤Ç¤Ï¡¢ÍèÇ¯¤Î´³»Ù¡Ö¸á¡Ê¤¦¤Þ¡Ë¡×¤Î³¨ÊÁ¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢¥×¥ìー¥ÈÎ¢ÌÌ¤Ë³Á±¦±ÒÌçÍÒ°õ¤È¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ðー¤ò¤ªÉÕ¤±¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
*1¡§2024Ç¯11·î11ÆüÉÕ¤±¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¡§Ìó380Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤ÄÍÅÄ¾Æ¡¦³Á±¦±ÒÌçÍÒ¡Ö½é¡×¤Î¥¤¥äー¥º¥×¥ìー¥È
JAL¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡ÖJAL¥¢ー¥È¥µ¥í¥ó¡×¤Ç50Ëç¸ÂÄêÈÎÇä
https://www.jalux.com/news/2024/jalux-kakiemon.html
¢£2026Ç¯¤Î´³»Ù¤Ç¤¢¤ë¡Ö¸á¡Ê¤¦¤Þ¡Ë¡×¤òÂêºà¤Ë¡¢Á¯¤ä¤«¤ÊÁõ¶ñ¤òÉÕ¤±¤¿»Ñ¤òÉÁ¤¤Þ¤·¤¿
¡¡³¨ÊÁ¤Ï½½¸ÞÂå¼ò°æÅÄ³Á±¦±ÒÌç»á¤¬º£²ó¤Î¤¿¤á¤ËÉÁ¤µ¯¤³¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÊ¸ÍÍ¤Ç¤¹¡£2026Ç¯¤Î´³»Ù¤Ç¤¢¤ë¡Ö¸á¡Ê¤¦¤Þ¡Ë¡×¤òÂêºà¤È¤·¡¢¤½¤ÎÍ¥Èþ¤ÇÇ÷ÎÏ¤¢¤ë»Ñ¤ò³Á±¦±ÒÌçÍÍ¼°¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¿§³¨¤ÇÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÇÏ¤¬Ãå¤Æ¤¤¤ëÇÏÃå¤ÎÁõ¾þ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÆñ¤òÅ¾¤º¤ë¡×¤Î¸ìÏ¤¤«¤é±ïµ¯¤â¤Î¤È¤µ¤ìÀµ·î¾þ¤ê¤Ê¤É¤Ë¤âÂ¿ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡ÖÆîÅ·¡×¤ò¤¢¤·¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀÖ¤¬»Ø¤·¿§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿§³¨¤ÏÆýÇò¿§¤ÎÁÇÃÏ¤ÎÈþ¤·¤µ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ä´ÏÂ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÁ°¿Ê¡×¡ÖÈ¯Å¸¡×¤Î¾ÝÄ§¤È¤µ¤ì¤ëÇÏ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¤³¤Î¤¿¤Ó¤Î¥¤¥äー¥º¥×¥ìー¥È¤Ï¡¢¿·¤·¤¤1Ç¯¤ÎÈôÌö¤ÈÈË±É¤ò´ê¤¦´³»Ù»®¤È¤·¤Æ¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Û¤«¡¢·ëº§¤Î¼þÇ¯¤ä¿·Å¹¡¦¿·ÃÛ¤Ê¤É¤Î¤ª½Ë¤¤¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤òºÌ¤ëÈþ½ÑÉÊ¤È¤·¤Æ¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£³Á±¦±ÒÌçÍÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡1640Ç¯Âå¤Ë½éÂå³Á±¦±ÒÌç¤¬ÀÖ³¨¤òÁÏ»Ï¤·¡¢Çò¼§¤ÎÈþ¤·¤µ¤È¤ÎÄ´ÏÂÀ¤òµæ¶Ë¤Þ¤Ç¹â¤á¡¢³Á±¦±ÒÌçºîÉÊ¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤â¤¢¤ë¡ÖÂù¼ê¡Ê¤Ë¤´¤·¤Ç¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ëÆýÇò¿§¤ÎÇò¼§¤ËÀÖ¿§·Ï¤Î¾å³¨¤ò¾Æ¤ÉÕ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¡Ö³Á±¦±ÒÌçÍÍ¼°¡×¤ÎºîÉ÷¤ò³ÎÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±ÍÍ¼°¤Ï¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Ë¤âÅÏ¤ê¡¢À¾ÍÎ¼§´ï¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£³Á±¦±ÒÌç¤Îµ»½Ñ¤ÈÀº¿À¤ÏÀä¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Âå¡¹¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¡¢¸½ºß¤Î½½¸ÞÂå³Á±¦±ÒÌç¤Ø¤È·Ñ¾µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³Á±¦±ÒÌçÍÒ¤ÎÊì²°
ÍÒ¤ÎÍÍ»Ò¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëÅöÂå
¢£JAL¥¢ー¥È¥µ¥í¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡ÆüËÜÈþ½Ñ³¦¤Î½ÅÄÃ¤«¤é¿·¿Êµ¤±Ô¤Î¼ã¼ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤ä¤³¤³¤Ç¤·¤«Çã¤¨¤Ê¤¤¡ÖJAL ¥¢ー¥È¥µ¥í¥ó¡×¤À¤±¤ÎÀìÇäÉÊ¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÉÊ¤Ê¤É¤ÎÆÃÊÌ´ë²èÉÊ¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤¿JAL¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°Æâ¤Î¥¢ー¥È¥µ¥í¥ó¡£¥¢ー¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤ÎÄ¹ºä°ìÍÎ»á¤ò¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¡¢¤Þ¤¿³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥Ê¥Æ¥Ã¥¯¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤ÈÁª¤ÓÈ´¤«¤ì¤¿ºîÉÊ¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖJAL¥¢ー¥È¥µ¥í¥ó¡×Âê»ú¥í¥´¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤ËÃøÌ¾¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«¿È¤â¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤òÀ©ºî¤¹¤ë¥³¥·¥Î¥¸¥å¥ó¥³»á¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¤Ç¤¹¡£
¢¨2024Ç¯6·î24ÆüÉÕ¤±¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¡§JAL¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥° JAL Mall Å¹¤Ë¿·¤¿¤Ë¡ÖJAL ¥¢ー¥È¥µ¥í¥ó¡×¤ò³«Àß
https://www.jalux.com/news/2024/jalartsalon.html
¢£¾¦ÉÊ¾ðÊó
¾¦ÉÊÌ¾¡§³Á±¦±ÒÌç¥¤¥äー¥º¥×¥ìー¥È2026Ç¯ÅÙÈÇ¡ØÀ÷¶Ó ÆîÅ·ÇÏÊ¸ »®¡Ù
²Á³Ê¡§79,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡ÊÌó¡Ë¡§6À£¡ÊÄ¾·Â18.18cm¡Ë
ÉÕÂ°¡§»®Î©¤Æ¡¢¶¦È¢ÉÕ¤
¢¨¸ÂÄê50ÅÀ¡¢ºîÉÊÎ¢ÌÌ¤Ë³Á±¦±ÒÌçÍÒ°õ¡¢¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥ÐーÆþ¤ê¡£¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ðー¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¤ªÆÏ¤±¤Ï2025Ç¯12·îÃæ½Ü°Ê¹ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨°ìÅÀ°ìÅÀ¼êºî¤ê¤Î¤¿¤á²èÁü¤È¤Ï¼ã´³°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ÈÎÇä¾ì½ê
JAL¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°JAL MallÅ¹¡ÖJAL¥¢ー¥È¥µ¥í¥ó¡×¾¦ÉÊ¥Úー¥¸
https://ec.jal.co.jp/shop/g/g0002-7680G/
¡¡JALUX¤ÏJAL¥°¥ëー¥×¤Î¾¦¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢´ë¶ÈÍýÇ°¡Ö¹¬¤»¤Å¤¯¤ê¤Î¥Ñー¥È¥Êー～¿Í¤Ë¼Ò²ñ¤Ë´Ä¶¤Ë¡¢¤â¤Ã¤ÈË¤«¤Êµ±¤¤ò～¡×¤ò·Ç¤²¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â³§¤µ¤Þ¤ÎÊë¤é¤·¤òºÌ¤ë¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£