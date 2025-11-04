マークスライフ、サンガジャパンと業務提携　元気グループとも連携し、実家問題の解決へ

マークスライフ株式会社

不動産の可能性を追求し、社会課題の解決に取り組むマークスライフ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：花原浩二、以下「当社」）は、全国で高齢者介護施設「翔裕館」を運営する株式会社サンガジャパン（本社：埼玉県さいたま市、代表取締役：神成裕介、以下「サンガジャパン」）と業務提携契約を締結いたしました。

■業務提携の背景：加速する高齢化社会における「実家問題」への対応

日本では少子高齢化が急速に進んでおり、親世代の暮らしのサポート・資産管理・相続といった「実家問題」が社会課題として浮き彫りになっています。ご家族様にとっては、ご自身の就労や子育て等による時間的制約、物理的な距離の問題、親との関係性といった様々な要因から、実家関連の諸問題を解決することが難しく、大きな負担となっています。

サンガジャパンには、介護施設や高齢者向け住宅をご利用のお客様やそのご家族様から、暮らしに関する多様なご相談が数多く寄せられています。そこで当社は、実家に関するあらゆる課題をワンストップで解決する「じつまど～実家の相談窓口～」サービスを、サンガジャパンと連携して展開していくことといたしました。

「じつまど」を通じ、住まい・相続手続き・見守り・身元保証・家事代行といったお困りごとに対して、最適なサービスを提供し、ご利用者様やご家族様の負担軽減を目指してまいります。

■業務提携の内容：介護施設と連携した包括支援体制の構築

今回の提携により、サンガジャパンの介護施設や高齢者向け住宅をご利用のお客様、ならびにご入居を検討されている方々が、「じつまど」のサービスを円滑にご利用いただける体制を整えます。

施設入居や生活支援における専門的なご相談に対し、当社とサンガジャパンが連携して包括的にサポートを提供いたします。

加えてサンガジャパンは、医療・介護福祉・教育分野を中心に幅広い事業を展開するコングロマリット「元気グループ」のグループ会社であることから、本提携を通じて、同グループ各社との連携を深め、「じつまど」のサービス展開を一層強化してまいります。

■今後の展望とシナジー効果：広範囲な包括支援で実家問題を解決へ

当社は全国に拠点を有しており、サンガジャパンも全国に多数の介護施設を展開しています。両社のネットワークを融合することで、より広範囲で充実したサポートが可能となり、施設利用者様の安心感を高めるとともに、ご家族様の負担を軽減することに貢献していきます。

両社は今後も「実家問題」という社会課題の解決に向けて協力して取り組んでまいります。

■会社概要

【株式会社サンガジャパン】

本社所在地：埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番9号 ニッセイ大宮桜木町ビル8階

代表取締役社長：神成 裕介

資本金：50,000,000円

事業内容：各種介護サービス、施設の運営 / シニアホーム紹介センター / 各種コンサルティング事業 / 障がい者支援

コーポレートサイト：https://www.sanga-kaigo.co.jp/

【マークスライフ株式会社】

当社は、「世のために。人のために。」を企業理念として掲げ、お客様のお困りごとに真正面から向き合ってきました。業界の常識では難しいとされる課題でも、可能性を追求し、専門知識と真摯な気持ちをもって、お客様と一緒に解決策を探していきます。 今後も挑戦を続け、より多くの人々が心から安心し、明るい気持ちで人生を歩める、 そんな社会の実現を目指していきます。

社名：マークスライフ株式会社（ﾏｰｸｽﾗｲﾌｶﾌ゛ｼｷｶ゛ｲｼｬ）

本社所在地：東京都中央区日本橋本石町三丁目1番2号 大阪ガス都市開発日本橋ビル4階

代表取締役社長：花原 浩二

資本金：272,466,662円（資本準備金含む）

宅地建物取引業：国土交通大臣（1）第10129号

事業内容：不動産買取事業 / 不動産仲介事業（売買仲介および賃貸仲介）/ 不動産活用コンサルティング事業

サービス一覧：じつまど / 葬祭事業者サポート / おまもり不動産 / 中立不動産 / 富動産市場 / 成仏不動産 / 負動産の総合病院 / 海外不動産

コーポレートサイト：https://marks-house.jp/

じつまどサイト：https://jitsumado.jp