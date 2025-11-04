SEEDER株式会社、エンジェル投資家等4名から総額5,250万円の資金調達を実施

SEEDER株式会社

SEEDER株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 村田寛治、以下「SEEDER」）は、生活者インサイトでイノベーションを加速させる「Future Store」の開発およびマーケティング活動を推進するため、プレシリーズAラウンドにてエンジェル投資家等4名から総額5,250万円の資金調達を実施したことをお知らせいたします。

SEEDERについて

SEEDERは、生活者の潜在的な欲求や行動を未来洞察のかたちでデータベース化し、企業の商品開発・サービス開発に活かす「Future Store」を提供しています。これにより、従来のリサーチや企画会議だけでは捉えきれなかった新しいアイデアを生活者インサイトを用いながら、メーカー・小売・サービス企業のイノベーションを支援しています。

現在、食品・日用品・家電・ドラッグストア業界など幅広い企業との共創が進行中で、今後は「生活者起点の商品開発」を社会実装するプラットフォームとして成長を目指します。

Future Storeサービス概要

https://services.sd-futurestore.com/

今後の展開

今回の資金調達を受け、SEEDERでは以下の開発を実施予定です。

代表取締役 村田寛治 コメント

1. 「Future Store WS（ワークショップ）」の拡充- 企業が自ら「生活者インサイト×AI」を体験しながら新商品開発を行える仕組みを強化し、成果の再現性を高める発想プロセスを提供します。2. データベースの拡張と精度向上- 100万件以上の商品アイデアデータベースをさらに拡充し、アナリストコメントやピックアップアイデアの増設、データ更新頻度の改良などを行います。3. AIチャットボットによる企画壁打ち- 先進的な生活者像を学習したAIに対し、企画の着想をインタラクティブに検証可能なchat botを開発します。新規事業や商品開発の初期フェーズにおいて、アイデア検証を安価に実施可能な体制を作ります。4. 市場分析レポート- 市場規模推定や競合分析を生成AIが自動生成することで、従来数週間かかっていた仮説立案を数時間で実現させることで、意思決定のスピードを飛躍的に向上させます。

このたび、4名の新たな投資家からご支援をいただけたことに心より感謝いたします。

私たちが目指すのは、企業が生活者の声から未来を洞察し、その洞察をもとにイノベーションを生み出す社会の実現です。『Future Store』は単なる商品アイデア生成ツールではなく、企業が持続的に新しい価値を創造できる「未来の商品開発基盤」となることを目指しています。

今回の資金調達を起点に、さらなる成長を遂げ、来たるシリーズAに向けて力強く前進してまいります。

「Future Store」に関心をお持ちの方へ

本取り組みにご興味のある企業様・投資家様は、以下問い合わせフォームよりご連絡ください。

Future Storeの利用体験企業による事例記事

こちらからお問い合わせください :https://share-na2.hsforms.com/1z1DGyiVESqGKMJmytReMRwcf4rc

以下のリンクからご覧いただけます。

ゼロからのアイディエーション”を脱却。1,000の種で加速したアイセイ薬局の新商品開発(https://services.sd-futurestore.com/articles/nikken)

会社概要

会社名：SEEDER株式会社（旧：SD G株式会社）

所在地：〒107-0061 東京都港区北青山3-6-19 バイナリー・北青山ビル10階

設立：2020年12月25日

代表者：代表取締役 村田寛治

URL：https://lp.seeder.inc/