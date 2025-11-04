【新プログラム発表】株式会社給与アップ研究所と株式会社トーコン、活躍人材の科学で“ミスマッチ採用ゼロ”を実現する「精鋭採用デザインプログラム」を提供開始

株式会社給与アップ研究所

株式会社給与アップ研究所（本社：東京都千代田区、代表取締役：高橋恭介）と、採用・組織支援を手掛ける株式会社トーコン（本社：東京都中央区、代表取締役：堀川敦行）は、活躍人材の科学と採用基準の再設計により「採用ミスマッチゼロ」を目指す新サービス『精鋭採用デザインプログラム』 を共同開発し、提供を開始しました。

■ 背景：採用難が続く今、必要なのは“採る力”ではなく“活かす力”

労働市場の変化や人材多様化により、「採用後のミスマッチ」に悩む企業は増え続けています。

エン・ジャパンの調査によると、87％の企業が「採用後にギャップを経験」しており、早期離職や生産性の低下を招くケースが後を絶ちません。

特に営業職を中心に、採用と育成が別ロジックで進むことで、

「誰を・なぜ採るのか」が曖昧になり、現場と経営のズレを生み出しています

■ プログラム概要：採用を“出す広告”から“仕組み”へ

「精鋭採用デザインプログラム」は、

採用・育成・評価の一貫性をつくり出す 「3ステップ構造」 で設計されています。

Step1：業務棚卸 × KPI設計

現場の業務実態を可視化し、ハイパフォーマーの行動構造を数値化。

「どんな人が成果を出すのか」を科学的に定義します。

Step2：採用力診断

経営者インタビューを通じて、企業の魅力・課題・採用思想を言語化。

感覚的な判断を客観的な評価基準へ転換します。

Step3：採用設計・面接官トレーニング

診断結果をもとに求人票や面接設計を再構築し、

「来て・残って・活躍する」採用体制を実現します。

■ 特徴：採用ミスマッチを防ぐ“データドリブン”アプローチ

- ハイパフォーマー定義表 成果を出す社員の行動特性・時間配分・PDCA習慣をAIで分析し基準化。- 業務棚卸AI診断レポート 職種別に必要なKPI構造・定量KPI（商談化率・受注率など）を明示。- 採用フィードバックレポート 経営者の採用思想を現場が実行できる形に可視化。

これにより、従来の「募集を出す採用」から「構造で採る採用」への転換を支援します。

■ 他サービスとの違い

従来の採用代行やコンサルティングが「応募数・充足率」を重視するのに対し、

本プログラムは「成果を出す人材を再現」する採用基準を設計。

経営データとハイパフォーマー分析を掛け合わせることで、採用と育成が連動する“活かす採用”モデルを確立します。

■ 成果と導入効果

実証企業では、採用と育成の一貫化により以下の効果が確認されています。

- 面接官全員が同じ評価基準で判断できるようになり、ミスマッチ採用がほぼゼロに- 新入社員の初受注までの期間が平均2か月短縮- チーム全体の粗利が前年比120％へ向上

ROIシミュレーションでは、

年間効果2,600万円（費用対効果52倍）の結果も得られています。

■ 無料カウンセリングのご案内

「自社にも合うのか話だけ聞いてみたい」

「現状の採用設計を一度見直したい」

という方に向けて、専門コンサルタントによる

無料カウンセリング（オンライン45分）を実施しています。

無料カウンセリングのご予約はこちら :https://timerex.net/s/3133/3a7afad0

※コメント欄に「採用デザインプログラムについて相談希望」とご記入ください。

■ セミナーのご案内

本サービスの詳細・導入プロセスをさらに詳しく解説する

無料オンラインセミナー「採る前に整える！人と仕事のマッチング手法徹底解説」を開催いたします。

日時：2025年11月6日（木）15:00～16:00

会場：オンライン（Zoom）

参加特典：登壇資料・アンケート回答者限定特典公開

セミナーお申し込みはこちら :https://us06web.zoom.us/webinar/register/7117605824578/WN_oynFHtX7TPaA43wQZ9w9sQ

参加者限定で、これまでの導入企業がどのように「採用ミスマッチ」を解消し、

“活躍する人材”を見極める仕組みを構築したのか、実際の事例を交えて解説します。

「採用を仕組みで変える」第一歩を、この1時間で。

明日から使えるヒントと、経営の視点からの採用ノウハウをお届けします。

【会社概要】

株式会社給与アップ研究所

所在地：〒102-0083 東京都千代田区麹町6-6-2 番町麹町ビルディング5階

設立：2021年1月

資本金：10,000,000円

代表者：代表取締役 高橋 恭介

URL：https://www.salary-up.com/

事業内容：

・生成AI評価制度「壁打ち」プラン

・「営業まるごとDX」工数予実伴走支援サービス

・業務最適化マッチング「ジョブオペ(R)︎ BPO」