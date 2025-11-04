iHerbが仕掛ける“冬前のウェルネス週間”　ウェルネスは“自分への投資”へ　『iHerb Wellness Week』開催

iHerb, LLC.

iHerb（本社：米国カリフォルニア州、CEO：イマン・ザビヒ、以下：iHerb、日本語名：アイハーブ）は、健康とウェルネスにおけるグローバルリーダーとして、世界180か国以上にサプリメントやプロテイン、スキンケアやコスメなどの美容、フードや日用雑貨などオーガニックの商品を5万点以上展開しているウェルネス通販サイトです。

このたび、ココロとカラダのバランスを見つめ直す特別な4日間として、「iHerb Wellness Week」を2025年11月10日（月）～13日（木）まで開催いたします。

「iHerb Wellness Week」は、“ウェルネスへの投資期間”として、お客様一人ひとりが自分の体と心の声に耳を傾け、必要なセルフケアを見直すきっかけを届けることを目的としています。

iHerbは、「自分を大切にするセルフケアの概念をより身近にし、他人を想い、大切にすることが“当たり前”になるウェルネス文化を創造し、推進していく」ことを信念としています。

その想いのもと、地球環境にやさしく、自然／オーガニックの視点でセレクトした商品ラインナップを展開。「自分や周りの人を大切にし、毎日をちょっと優しく、楽しくしてくれるもの」を通じて、ウェルネスが特別なものではなく、誰にとっても身近な日常の一部として提案しています。

《「iHerb Wellness Week」キャンペーン概要 》

開催期間：11月10日（月）10:00～11月13日（木）03:00

対象商品：サイト全体20％OFF＊

対象条件：購入金額7,000円以上

クーポンコード: iHerb ホームページ、公式ソーシャルアカウント内に掲載

＊対象条件となる購入金額は現在の為替のレートによって変動する場合がございます。予めご了承ください。

＊一部のブランド・商品は適用外となります。

＊本セールは日本時間2025年11月13日 03:00（太平洋時間11月12日 10:00）に終了いたします。

■ iHerb Japan 責任者 スミスのコメント

「iHerbの信念：セルフケアを“特別なこと”から“日常”へ」

日本のお客様の多くは、健康やウェルネスへの関心を持ちながらも、忙しい日常の中で自分のケアを“つい後回し”にしてしまう傾向があります。

だからこそ、iHerbは“自分を思いやる時間”を取り戻すきっかけを届けたいと考えています。

世界のウェルネス市場は2023年に約6.3兆ドル規模に達し※1、2030年までにさらに成長が見込まれています。日本でも同様に、2033年までに2,875億米ドル※2規模への拡大が予測されています。

このように、世界中でウェルネスの価値が高まる今こそ、“自分の心と体を尊重し、ケアすることを日常にする文化”が求められています。

日本で3年目を迎える「Wellness Week」は、単なるセールではなく、“自分を整える習慣を始めるタイミング”として、少しずつ日本の暮らしに根づきつつあるからだと感じています。

今後も、世界のウェルネスリーダーとして、日本のお客様とともに「日常の中にウェルネスがある暮らし」を広げていきたい。

ウェルネスは、あなたが今日、自分を思いやるその瞬間から始まります。

※1 出典：Global Wellness Institute「2024 Global Wellness Economy Monitor」,https://globalwellnessinstitute.org/industry-research/2024-global-wellness-economy-monitor/

※2 出典：IMARC Group 2025年9月9日付プレスリリース「日本の健康・ウェルネス市場は2033年までに2,875億米ドルに達し、3.51%の成長率で成長すると予測」

◆Wellness Weekで買うべきおすすめアイテム

California Gold Nutrition（カリフォルニアゴールドニュートリション）

LactoBif(R)（ラクトビフ）30プロバイオティクス、300億CFU、ベジカプセル60粒

https://jp.iherb.com/pr/california-gold-nutrition-lactobif-30-probiotics-30-billion-cfu-60-veggie-capsules/64009

5種類の乳酸菌と3種類のビフィズス菌の入ったサプリ。

身体環境を整えることで、生活リズムにも良い影響を与えます。

California Gold Nutrition LactoBif(R) 30 プロバイオティクスは適切な量の善玉菌を補給し、健やかな体づくりをサポートします。

California Gold Nutrition（カリフォルニアゴールドニュートリション）

オメガ3プレミアム フィッシュオイル、魚ゼラチンソフトジェル100粒（1粒あたり1,100mg）

https://jp.iherb.com/pr/california-gold-nutrition-omega-3-premium-fish-oil-100-fish-gelatin-softgels-1-100-mg-per-softgel/62118

魚由来の良い脂質の一種、オメガ3プレミアムフィッシュオイルを補うことができるiHerb内でも人気のサプリメント。食事だけでは十分な摂取が難しい成分を飲みやすい魚ゼラチンソフトジェルで簡単に摂取することができ、日々の健康づくりをサポートします。

California Gold Nutrition（カリフォルニアゴールドニュートリション）

NMN（ニコチンアミドモノヌクレオチド）、175mg、ベジカプセル180粒

https://jp.iherb.com/pr/california-gold-nutrition-nmn-175-mg-180-veggie-capsules/126768

ビタミンBであるナイアシンの誘導体であるNMN（ニコチンアミドモノヌクレオチド）を補給することで、さまざまな範囲の健康をサポート。飲みやすいベジカプセルです

Life-flo（ライフフロー）

マグネシウム バスオイル ソーク、ラベンダー、473ml

https://jp.iherb.com/pr/life-flo-magnesium-bath-oil-soak-lavender-16-fl-oz-473-ml/77463

ラベンダーの香りに癒されるバスオイルで、湯船に入れて入浴剤として使えるだけでなく、ボディーソープとしても使用できます。

お風呂をゆっくり楽しめるという口コミも多く、秋冬のお風呂でのくつろぎタイムにぴったりの商品です。

Vitamatic （バイタマティック）

ビタミンD3ガミーズ、ナチュラルピーチフレーバー、2,000 IU（50mcg）、グミ120粒

https://jp.iherb.com/pr/vitamatic-vitamin-d3-gummies-natural-peach-flavor-2-000-iu-50-mcg-120-gummies/126594

グミタイプで手軽に摂取できるビタミンD。ピーチフレーバーで美味しくて食べやすいという口コミも多い商品ですが、糖類ゼロ、グルテンフリーで、健康で丈夫な体づくりをサポートします。

日照不足で寒い日が続くこれからの時期を元気に乗り越えたい方におすすめです。

Eucerin（ユーセリン）

フェイス、Q10リバイタライズ、ナイトクリーム、無香料、48g

https://jp.iherb.com/pr/eucerin-face-q10-revitalize-night-cream-fragrance-free-1-7-fl-oz-48-g/102191

コエンザイムQ10、ビタミンE、プロレチノール（整肌成分）を配合した保湿成分が肌を保護し、なめらかでハリのある、キメの整った肌へと導く、夜用クリーム。保湿力も高く、乾燥するこれからの時期にぴったりの商品です。

Nature's Truth（ネイチャーズトゥルース）

Stress Suppor＋GABA、L-Theanine、レモン＆ストロベリー、グミ48粒

https://jp.iherb.com/pr/nature-s-truth-stress-support-gaba-l-theanine-lemon-strawberry-48-gummies/115155

おいしいレモンとストロベリーの風味でくつろぎをサポートするグミサプリ。体にやさしいGABA（γ-アミノ酪酸）、レモンバーム、L-テアニンのブレンドが入っており、1日の終わりにおすすめの商品です。

■iHerbについて

iHerb は、180以上の国で年間1000万人のお客様に信頼され、健康と幸福、ウェルビーイングの向上をサポートしています。数十億ドル規模のeコマースプラットフォームとして、私たちの使命は、お客様に地球上で最も優れた健康とウェルネス製品の選択肢を最高の価値で提供し、最も便利な体験とともにお届けすることです。私たちは、健康とウェルネスが特権ではなく、思いやりと私たちの集団行動によって可能になる普遍的な権利であるべきだと信じています。そして誰であろうと、どこにいようとも、最も健康的で最高の人生を送るのに役立つ製品を簡単に手に入れることができるはずです。 https://www.iherb.com/

＊掲載時に商品が在庫切れとなっている場合がありますが、あらかじめご了承ください。 なお、在庫切れの場合は、在庫の連絡通知設定が可能です。

＊iHerbの商品は海外からの個人輸入となります。ご購入の際には、以下の点にご注意ください。

＜商品の成分について＞

iHerbで取り扱う商品には、各国で規制されている成分やアレルギーの原因となる成分が含まれる場合があります。ご購入前に必ず商品ページに記載されている成分情報をご確認いただき、適切な判断をお願いいたします。商品の使用に関する最終的な判断は、お客様ご自身の責任となります。

