医師監修！秋冬にココロとカラダを整える“ウェルネス習慣とは？iHerbが11月10日（月）～13日（木）まで「iHerb Wellness Week」キャンペーンを開催！

iHerb（本社：米国カリフォルニア州、CEO：イマン・ザビヒ、以下：iHerb、日本語名：アイハーブ）は、健康とウェルネスにおけるグローバルリーダーとして、世界180か国以上にサプリメントやプロテイン、スキンケアやコスメなどの美容、フードや日用雑貨などオーガニックの商品を5万点以上展開しているウェルネス通販サイトです。

iHerbは、「自分を大切にするセルフケアの概念をより身近にし、他人を想い、大切にすることが“当たり前”になるウェルネス文化を創造し、推進していく」という信念のもと、ウェルネスを特別なものではなく、毎日の暮らしに自然に溶け込む文化として提案しています。

この想いを形にした「iHerb Wellness Week」では、お客様が自分の心とココロとカラダを見つめ直すきっかけを届けるために、内科、心療内科の竹内 千雅医師に、“現代社会のウェルネスの重要性と秋冬のウェルネス習慣”について、お話を伺いました。

■竹内医師にきく秋冬のウェルネスを支える「睡眠と体内時計」

・現代社会でのウェルネスの重要性

竹内医師：現代社会では、慢性的なストレスや生活リズムの乱れにより、多くの方が心身の活力を失いがちです。更に秋冬は、日照時間の短縮や寒暖差が生活リズムに影響を与え、心身の不調を招きやすい時期といえます。



単に病気でない状態を示す「ヘルス（健康）」を超え、身体的・精神的・社会的に良好な状態を目指す「ウェルネス（心身の充実）」が今、強く求められています。このウェルネスを維持する鍵は、高価な製品や特別な努力ではなく、「日々の習慣を整えること」にあります。



不安定になりがちな秋冬の心身のバランスを取り戻すためにも、季節に合わせたセルフケア習慣を確立することが不可欠です。



本企画では、ウェルネスの基本である「睡眠」と「体内時計」に注目し、寒暖差や日照時間の変化など、秋冬に起こりやすいリズムの乱れを整え、心身のバランスを維持するための習慣と栄養素を解説します。

・秋冬のウェルネス習慣：体内時計と睡眠の質を整える

1. 朝型・夜型に優劣なし。大切なのは「自分のリズム（クロノタイプ）」を知ること

人には遺伝的に異なる「クロノタイプ（体内時計のタイプ）」があり、大きく朝型と夜型に分かれます。

真のウェルネスとは、他人の生活リズムに合わせるのではなく、自分のリズムを理解し、そこに必要なケアを取り入れることにあります。



例えば、夜型の人は、秋冬の短い日照時間で体内時計が乱れやすく、睡眠の質が低下しやすくなります。このような方は、就寝1時間前のデジタルデトックスや、マグネシウム・GABAなどのリラックス成分の摂取が効果的です。

一方で朝型の人は、朝の冷え込みや日照不足でエネルギー低下を感じやすい時期です。

起床後の朝日浴とともに、ビタミンDやビタミンB群を補給し、日中の活力をサポートすることをおすすめします。

2. 秋冬の「睡眠の質」を高める3つのポイント

日照時間の変化や寒暖差で乱れやすい睡眠の質を高めるために、具体的に3つの習慣を取り入れましょう。

まず1つ目は、 深部体温のリズムを整えることです。就寝90分前の38～40℃の入浴で深部体温を一時的に上げることでその後の体温下降が自然な眠気を誘発します。また、季節に合った寝具選びで快適な睡眠環境を整えることも大切です。

2つ目は、腸とメンタルのつながりを意識することです。幸せホルモンと呼ばれるセロトニンの約9割は腸でつくられます。そのため、プロバイオティクスや食物繊維を摂り、腸内環境を整えることで、リラックスや睡眠にも良い影響を与えることができます。

そして3つ目は、美容と免疫を支える抗酸化・保湿ケアです。乾燥や疲労が重なりやすい秋冬は、CoQ10・ビタミンC・コラーゲンペプチドなどの抗酸化成分を意識的に取り入れ、睡眠中の修復サイクルをサポートすることが重要になります。

3. 最後に

ウェルネスは、「足すこと」より「整えること」で叶います。

睡眠や食事、入浴や運動習慣など、日々の習慣を少し見直すだけで、心と体のバランスは驚くほど変わります。秋冬は、一年の中でも“整える”ことを始めやすい季節です。

ご自身のリズムに合ったセルフケアをぜひ見つけてください。

【監修者情報】

竹内 千雅医師

【診療科目】一般内科、心療内科、精神科

【資格】医学博士、日本医師会認定産業医

アメリカ医師免許USMLE、

イギリス医師免許PLAB

【所属学会】日本内科学会、日本精神神経学会、

日本東洋医学会

【その他】食育インストラクター、

アスリートフードマイスター

【勤務先】麻布十番クリニック 院長

■ 今の自分に合ったウェルネスアイテムを選ぶコツ

iHerbでは、サプリメントやプロテイン、スキンケアやコスメなどの美容、フードや日用雑貨まで、目的別・成分別に選べるよう設計された商品情報と検索機能を提供しています。これにより、ライフステージ、お悩みに合わせて「今の自分に必要なもの」を見つけやすい環境が整っています。

iHerbは、5万点以上の多様なウェルネス製品を通じて、皆様のパーソナルなウェルネス習慣をサポートしてまいります。

《「iHerb Wellness Week」キャンペーン概要 》

開催期間：11月10日（月）10:00～11月13日（木）03:00

対象商品：サイト全体20％OFF＊

対象条件：購入金額7,000円以上

クーポンコード: iHerb ホームページ、公式ソーシャルアカウント内に掲載

＊対象条件となる購入金額は現在の為替のレートによって変動する場合がございます。予めご了承ください。

＊一部のブランド・商品は適用外となります。

＊本セールは日本時間2025年11月13日 03:00（太平洋時間11月12日 10:00）に終了いたします。

